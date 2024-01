Endelig treffer spådommene?

2024 kan bli året for resesjon, kryptogjennombrudd eller en grå svane, men husk at ekspertenes spådommer sjelden treffer.

2023 var året da nedturen skulle komme, men det endte opp som nok et bevis på hvor vanskelig det er å spå utviklingen i aksjemarkedene: hovedindeksen på Oslo Børs har steget nesten ti prosent, mens S&P 500 er opp over 24 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen har gitt fenomenale 43 prosent avkastning, etter som stigende renter var liten match mot euforien rundt kunstig intelligens.

Investorene har vært flinke til å finne stadig nye argumenter for videre kursoppgang, og bankkrisen i mars er det knapt noen som husker nå. «Kryptovinteren» ble relativt kortvarig, delvis grunnet en mulig godkjenning av ETFer som følger Bitcoin-prisen. Når den kontroversielle kryptovalutaen er opp 153 prosent for året, rimer det godt med at optimismen blant amerikanske aksjeinvestorer er på det høyeste nivået siden juli 2021, ifølge en måling utført av Conference Board.

Det har ikke vært noe godt år for shortere eller de som valgte å stille seg på sidelinjen med store kontantbunker. En påminnelse om at timing er vanskelig, og at det over tid lønner seg å være investert.

Men hva nå, nå må vel nedturen komme snart?

Stort utfallsrom

Om det ikke kommer et voldsomt børsfall, skulle man i det minste kunne tro at mye av oppsiden er tatt ut etter den sterke avslutningen på 2023, slik at forventet årlig avkastning bør bli lavere fremover. Oljefondssjef Nicolai Tangen er en av flere som har advart om dette en stund.

Konsensus på Wall Street ser ut til å være at USA går mot en mild resesjon, fordi de høye rentene må begynne å bite etter hvert. Med andre ord, omtrent samme spådom som for ett år siden. Den viktigste modereringen er at landingen nå ventes å bli litt mykere.

Normalt spår analytikerkorpset en børsoppgang på rundt 10 prosent, i tråd med den gjennomsnittlige utviklingen, og neste år er intet unntak. Men det er viktig å huske på at de færreste år faktisk treffer på gjennomsnittet. For 2024 varierer spådommene for S&P 500 omtrent mellom minus ti prosent og nesten 20 prosent oppside.

Risiko

Med grådigheten tilbake i markedet, og stor usikkerhet om hvordan utviklingen vil bli, kan det dermed være lurt å stålsette seg for det uforutsette. Hva er så de største risikofaktorene vi som investorer må forholde oss til i 2024?

Det kan være en nyttig øvelse å sette opp sin egen oversikt, for så å vurdere sannsynlighet for, og konsekvens av, at den enkelte hendelse inntreffer. Her er noen forslag:

Grå svaner: i motsetning til det mer kjente «black swan»-begrepet, som refererer til totalt uforutsigbare hendelser, er «gray swan» et begrep for en hendelse med lav sannsynlighet, men store konsekvenser, som få forutser.

Researchbyrået Macro Hive har laget en slik liste, som blant annet foreslår at dollaren kan kollapse mot japanske yen, OPEC+ kan oppløses eller finansmarkedene kan kollapse i panikk hvis det viser seg at en AI-algoritme har manipulert kursutviklingen.

Inflasjonen vender tilbake: inflasjonen i Vesten har falt siden toppen i 2022, men de volatile energiprisene har vært en viktig driver. Skulle utviklingen snu, kan sentralbankene bli nødt til å sette opp rentene igjen og sette nytt press på næringslivets inntjening.

Geopolitikk: en utvidet konflikt i Midt-Østen kan føre til store sjokk for oljeprisen og energimarkedene. Krigen i Ukraina vil kunne fortsette å ha stor innvirkning på mat- og energipriser. Begge disse situasjonene kan øke resesjonsrisikoen i de respektive regionene.

En kinesisk invasjon av Taiwan vil naturligvis sende globale sjokkbølger inn i både finansmarkedene og forsyningskjedene. Flere aspekter relatert til Kina er viktige å følge med på, for hvis landets økonomiske vekst kollapser vil det slå hardt inn også på handelspartnerne Forholdet mellom Kina og USA forblir et vedvarende usikkerhetsmoment, ikke minst foran det forestående presidentvalget i USA.

Valgår

Neste år er det også valg i EU-parlamentet, samt at Storbritannia skal velge ny statsminister.

I november er det altså presidentvalg i USA, og for å avslutte på den moderat positive siden: historikken siden 1952 viser at S&P 500 i gjennomsnitt har gitt syv prosent avkastning i valgår. Det er godkjent, men samtidig godt under snittet på 10 prosent for alle årene i perioden – og langt under snittet på 17 prosent for årene før et valg.

Når 2023 da har gitt langt mer enn snittet, kan det være grunn til å være litt skeptisk. På den annen side er den gjennomsnittlige avkastningen 12,2 prosent i år der en sittende president er på gjenvalg. Alle sittende presidenter som har unngått en resesjon i de to årene før valget, er blitt gjenvalgt. Det kan derfor bli spennende å se hvor langt Joe Biden vil strekke seg for å holde økonomien flytende. En mulig «gray swan» er at han velger å ikke stille til gjenvalg.

I den grad man kan bruke alle disse spådommene og statistikkene til å konkludere med noe, så må det bli at enhver investor må vurdere egen risikotoleranse i en mer uoversiktlig verden enn på lenge. Utfallsrommet er stort, og 2024 kan bli et år der gode aktive valg kan gi betydelig meravkastning.