Deilig å være norsk investor i Danmark?

Hovedindeksen i København, C-25, er med et fall i år på 24 prosent en av Europas svakeste børser. Kun fire selskaper er i pluss så langt i år, mens 20 selskaper har fått investorer til å rive seg i håret. De svake resultatene er pent fordelt på de fleste bransjer. Netcompany (IT) er ned 66 prosent, Rockwool (byggematerialer) har falt med 52 prosent, smykkeprodusenten Pandora er ned 53 prosent og vindmølleprodusenten Vestas ligger 30 prosent lavere enn ved årsskiftet.

Øldrikkende dansker må registrere at bryggeriene Royal Unibrew (-45 prosent) og Carlsberg (-22 prosent) sliter. Selv kronjuvelen A.P. Møller Maersk har mistet nesten en tredjedel av sin børsverdi i 2022. Bankene har klart seg hederlig, faktisk har Jyske Bank en kursfremgang på nesten 20 prosent i år. Legemiddelselskapet Novo Nordisk, som er lokomotivet i C-25-indeksen, har hatt en kursoppgang på omkring 6 prosent, alle tall eksklusive utbytte.

Nå kommer regnskapene

I kommende uke fremlegger mange selskaper sine kvartalsresultater, noe som imøteses med stor spenning. Analytikere tror at selskaper som retter seg mot forbruksmarkedet har det utfordrende, mens det er større optimisme knyttet til legemiddelbransjen og de industrielle aktørene.

- Det er viktig å huske at de danske selskapene er sterke, og det er flere selskaper som er relativt godt beskyttet i dagens miljø. Det er selvsagt flere av de defensive, hvor vi har legemiddelselskaper som Novo Nordisk og flere andre, som er relativt upåvirket av alt som foregår, men som tvert imot kan glede seg over den stigende dollaren, sa aksjeanalysesjef hos Sydbank, Jacob Pedersen til Dagbladet Børsen.

Ser man utviklingen på C-25-indeksen i et noe lenger perspektiv, har København vært et godt sted for investorer. De siste tre årene har indeksen steget med 33 prosent, mer enn både Oslo (+26 prosent), Stockholm (+13 prosent) og Helsinki (+7 prosent). Danske selskaper var spesielt høyt verdsatt ved inngangen til 2022, og derfor har det vært naturlig med en noe kraftigere korreksjon i København enn på nordiske nabobørser. Fra bunnen i mars 2020 til november i 2021 ble C-25-indeksen fordoblet til et kursnivå over 2000. Nå ligger indeksen på omkring 1500.

Turbulens tross sterk økonomi

Dansk økonomi er sterk, det er store overskudd på handelsbalansen med utlandet, og de har styr på de offentlige finansene. Arbeidsledigheten er svært lav, og kronen er sterk. Hvis du har vært på ferie i Danmark i år, har du erfart at du får kun omkring 70 danske kroner for 100 norske.

Likevel er det turbulens og usikkerhet i pengemarkedet. Danske boliger finansieres i utstrakt grad av realkredittobligasjoner, og de har vært attraktive for utenlandske investorer i mange år. Det har sikret danskene lave boligrenter. Nå har renten på disse realkredittobligasjonene skutt i været i takt med at utenlandske investorer har solgt seg ut. Det har medført et voldsomt hopp i boligrentene, fra nærmest null til omkring fem-seks prosent i løpet av ett år. Det har gitt kraftig stigende boligrenter for allerede økonomisk pressede husholdninger. Boligprisene har falt.

Folketingsvalg med ny joker

Redusert kjøpekraft, usikkerhet på boligmarkedet, store kostnadsstigninger for næringslivet og krav om politiske grep danner rammen om valgkampen. Tirsdag 1. november er det valg til Folketinget. Statsminister Mette Fredriksen (Socialdemokratiet) er utfordret av kriser knyttet til ulovlig avlivning av hele landets minkbestand og en klønete fengsling av sjefen for forsvarets etterretningstjeneste. Ett av hennes parlamentariske støttepartier, Radikale Venstre, forlangte derfor nyvalg, og slik ble det.

I år blir valget særdeles spennende. De to tradisjonelle blokkene, rød og blå, ligger nærmest likt på meningsmålingene. Frem fra glemselen stiger nå Danmarks tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, som har brutt ut av Venstre og dannet sitt eget parti, Moderaterne. De seneste målingene tyder på at partiet får omkring syv prosent av stemmene. Det spektakulære er at Rasmussen ikke har valgt side, men snakker om en «regjering over midten». Både rød og blå blokk kan derfor bli avhengig av Moderaternes mandater hvis de vil danne regjering. Utfallet blir derfor meget uvisst, selv når valgresultatet foreligger. Spekulasjoner går sågar på at Rasmussen selv igjen kan bli statsminister! All grunn til å følge med på dramaet.

Hva gjør så danskene når børsene faller, energiregningene går i taket, inflasjonen herjer, renten stiger og det politiske landskapet omdefineres? Mange ser frem til en helt spesiell adventsfeiring. Den nasjonale stoltheten, fotball-landslaget, gjør seg klar til VM i Qatar, hvor Danmark spås svært gode muligheter til å nå en kvart-, semifinale eller det ordet, som ingen tør å ta i munnen. Det er ikke bare C-25 som er i rødt. Hele Danmark er i rødt når det blåses til avspark mot Tunis den 22. november.