Bitcoin på vei mot nye rekorder

B itcoin er nå kun noen få prosent fra å slå prisrekorden fra desember 2017. Ser vi en ny boble eller er det annerledes denne gangen?

Det har vært en innholdsrik uke i aksjemarkedet. Mandag gikk det amerikanske legemiddelselskapet Moderna ut med nyheten om at deres vaksinekandidat var 95 prosent effektiv, og at den i motsetning til Pfizers kandidat kunne lagres i kjøleskaptemperatur. Senere fulgte Pfizer opp med nyheter om at også deres kandidat var 95 prosent effektiv, og at de ville starte prosess med å få den godkjent i EU innen få dager.

Vaksinenyhetene har til en viss grad sørget for at aksjemarkedet lukker øynene for at den andre bølgen av koronaviruset herjer med nye smitterekorder i store deler av verden. Optimismen og forventingene til en nært forestående vaksine ser ut til å trumfe realiteten vi opplever i det daglige. Dette gir rom for store bevegelser både på oppsiden og nedsiden.

Indeksene de fleste stedene i Europa er tett oppunder nivåene før koronaviruset. I USA er både Nasdaq, S&P500 og Dow Jones godt over februar-nivået for lengst. Om vaksinene nå skulle bli forsinket, eller effekten av vaksinering skulle vise seg å ha mindre å si for smittespredningen enn ventet, er det klart nedsiden i aksjemarkedet er stor. På den andre siden handles flere verdiaksjer fremdeles til betydelig koronarabatt og oljeprisen er fortsatt under 45 dollar per fat. Om vaksinene kommer fortere og er mer effektive enn ventet, kan vi vente oss betydelig oppgang i flere sektorer, spesielt innen olje- og reiseliv.

I løpet av den siste måneden er selskaper som Aker BP, Aker Solutions og Scandic opp henholdsvis 30, 44 og 16 prosent. De siste to ukene er flyselskapet SAS opp over 50 prosent. Sistnevntes oppgang er imidlertid sterkt hjulpet av stadig større konkursfare for Norwegian, som onsdag denne uken søkte konkursbeskyttelse i Irland.

Andre interessante hendelser den siste uken er rapport om mer laks enn ventet i merdene, noe som sannsynligvis avlyser julerally i laksesektoren, bull-analyser og tilhørende ekstremoppgang i Aker Offshore Wind og oppgang i Tesla som et resultat av at de inkluderes i S&P500 indeksen.

I dette landskapet av finansnyheter er det fort gjort at enkelte forhold går under radaren, og spesielt én utvikling har fått overraskende lite oppmerksomhet. Bitcoin er på god vei til å slå nye rekorder.

Ved inngangen til helgen koster én Bitcoin 18.206 dollar. Dette er kun 8 prosent lavere enn rekordnoteringen på 19.783 dollar fra desember 2017. Den gangen var den historisk høye Bitcoin-prisen hovedtemaet i de fleste finansaviser uke på uke og mange irriterte seg over å ikke ha vært med på kursoppgangen den gang da. Nå mener mange man har fått en ny mulighet.

I motsetning til euforien vi så i 2017 er Bitcoin-kursen nå i mye større grad drevet av institusjonelle investorer. Retail-markedet falt av toget da kursen kollapset i 2018 og profesjonelle aktører tok deres plass. Derfor skrives det ikke like mye om kursutviklingen nå som tidligere.

Siden kryptomarkedet nå er mer profesjonelt, er det ikke like sårbart for negative nyheter. I tillegg er pengetrykking og fare for inflasjon en driver som gjør etterspørselen etter Bitcoin større.

Tradere spør seg nå: hva skjer når avisene skriver at Bitcoin har nådd ny all-time-high? Er retail-markedet fortsatt skeptiske etter kollapsen i 2018 eller vil de nå hoppe på toget? Vil flere aktører følge PayPals eksempel med å godta Bitcoin som betalingsmiddel? Og vil myndighetene gripe inn og regulere markedet hvis det blir for stort?

Det er ingen tvil om at vi kan vente oss store bevegelser i kursen fremover. Fredag ettermiddag var 73 prosent av CMC Markets sine kunder positive til videre kursutvikling.



