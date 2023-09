Berg-og-dalbane for nykommer

Det kan bli både dynamitt og selvdestruksjon når to store risikoelementer kombineres på børs.

Nesten 50 år etter krigen som holdt på å rive landet i to, har Vietnam i flere år vært en av de raskest voksende økonomiene i verden. Bruttonasjonalproduktet har firedoblet seg de siste 15 årene til over 400 milliarder dollar. Verdensbanken spår en mer moderat årlig vekst i 2023 på 4,7 prosent etter hele åtte prosent i fjor, men deretter henholdsvis 5,5 og seks prosent de to neste årene.

Vietnam er allerede godt i gang med å overta deler av de vestlige selskapenes produksjon fra Kina, og er en sterk kandidat til å ta en stadig større andel av denne aktiviteten. Det var ikke tilfeldig at USAs president Joe Biden avla landet en visitt under sin nylige Asia-turné.

Inntil videre regnes Vietnam som et «frontier market», kategorien under fremvoksende markeder, der både risikoen og oppsiden presumptivt er enda høyere. Vietnam utgjør hele 29 prosent av frontier market-indeksen, og har satt seg som mål å rykke opp til å defineres som et fremvoksende marked innen 2025. Den største problemstillingen som må avklares er begrensninger på utenlandsk eierskap.

Aksjemarkedene i frontier markets er ikke helt rett frem å få eksponering mot for utlendinger, men det finnes enkelte fondsvarianter. Derimot hører det til sjeldenhetene at enkeltaksjer fra disse landene blir tilgjengelige for vestlige småsparere. Et eksempel på hvordan det kan gå har vi fått de siste ukene, med noteringen av den vietnamesiske elbilprodusenten VinFast Auto gjennom et skallselskap på Nasdaq-børsen i USA.

Høy risiko

Første handelsdag var 15. august og det tok under to uker før aksjekursen hadde steget nesten 800 prosent til en markedsverdi på over 200 milliarder dollar - under Tesla og Toyota, men over Ford, General Motors og Rivian. Dessverre ble det påfølgende krasjet tilsvarende brutalt, og kursen ligger nå om lag 25 prosent under noteringskursen.

Det ble en skikkelig berg-og-dalbane-ferd for aksjonærene, som rakk å føle seg rike en liten stund før de fikk se rundt 160 milliarder dollar i markedsverdi fordufte på få dager. Mindre enn én prosent av VinFast-aksjene er tilgjengelige for fri handel, og det skal derfor lite til for å skape store kursutslag. Nasdaq Inc. har varslet at det vil se nærmere på saken.

Utviklingen illustrerer risikoen i både frontier markets og vekstaksjer uten reell inntjening. Kombinasjonen av de to faktorene ble dynamitt – i negativ forstand. Og fortsatt mener mange analytikere at selskapet er grovt overpriset. 40 milliarder dollar er penger det også.

VinFast er et godt stykke unna å tjene penger og tapte 600 millioner dollar i årets første kvartal. Selskapet solgte bare 24.000 elbiler i 2022, mens Tesla og kinesiske NIO solgte henholdsvis 1,3 millioner og 122.000.

Foruten at det er vanskelig å regne hjem verdsettelsen, er VinFasts biler blitt beskyldt for å være sterkt overprisede i forhold til kvaliteten. Selskapets 999 første SUVer i USA ble trukket tilbake fordi problemer med touchscreensystemet kunne utgjøre en mulig sikkerhetsrisiko.

Økonomisk usikkerhet

Risikoen knytter seg vel så mye til selskapets hjemland. Det er tegn til uro i den vietnamesiske økonomien, der overdrevet gjeldsopptak ledet til en likviditetsskvis på starten av fjoråret. Bankene så seg nødt til å sette opp rentene, og resultatet ble et fall i eiendomsmarkedet, flere avbrutte prosjekter og investorflukt fra lokale eiendomsaksjer.

Sentralbanken ser ut til å ha lyktes med å stabilisere situasjonen etter fire rentenedsettelser hittil i år, men eiendomsprisene er fortsatt godt under toppnivået. Utviklingen er en klar påminnelse om risikoen i et slikt marked, der også den lokale valutaen dong er særs volatil.

Profilert eier

VinFast er et av de mest profilerte selskapene i Vietnam og backet av landets rikeste mann, Pham Nhat Vuong. Hans omfattende Vingroup JSC-konglomerat, med verdier for rundt 39 milliarder dollar fordelt på boliger, hoteller, fornøyelsesparker, sykehus og kjøpesentre, har dedikert 8,2 milliarder dollar til å finansiere VinFasts raske vekst siden oppstarten i 2017.

Men VinGroups mest lukrative selskap, VinHomes, måtte tidligere i år selge eiendommer for 1,5 milliarder dollar for å unngå å havne i en kontantskvis. Konglomeratets evne til å finansiere VinFasts videre vekst kan være betydelig svekket.

Og ikke minst er det dukket opp store spørsmålstegn rundt Vuong selv, som ikke var til stede under Nasdaq-noteringen. Nå svirrer ryktene om at han har røket uklar med regjeringen i hjemlandet. Det minner i så fall om hvordan en annen profilert eier, Alibabas Jack Ma, ble satt i fryseboksen av det kinesiske kommunistpartiet. Skulle Vuong bli straffet på lignende måte, lover det ikke spesielt godt for VinFasts aksjonærer.



