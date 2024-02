Zwei Aktien, die an Chinas Rally profitieren könnten

Die Börse in Hongkong macht einen Satz nach oben. Der Hong Kong 50 Cash CFD notiert nun genau an der Marke von 16300 Punkten, über der eine Bodenbildung aus charttechnischer Sicht möglich wird.



Wir sehen Berichte über eine höhere Reiseaktivität der chinesischen Bürger über das Chinesische Neujahr, und das trotz wirtschaftlicher Probleme. Das lässt die Anleger ein wenig Mut fassen, was die zuletzt stark gebeutelten chinesischen Aktien anbelangt.





Tesla: Enge Korrelation zu China-Aktien

Der Tesla CFD steigt über 200 Dollar und geht damit ebenfalls einer Bodenbildung in großen Schritten entgegen. Die Tesla-Aktie war in den letzten Wochen eng korreliert mit Aktien aus China, was kein Wunder ist, da der Absatz Teslas in China derzeit die höchsten Wachstumschancen bietet.



Was wir im Moment sehen ist ein zaghafter neuer Aufwärtstrend im Vierstundenintervall. Dieser würde sich mit einem Verteidigen der 200 Dollar im Tesla CFD verfestigen. Die Zuversicht wächst also, dass Teslas chinesischer Absatz mit einer Stabilisierung der zuletzt gebeutelten chinesischen Wirtschaft wieder wachsen wird.



Worauf bei Apple alle warten





Auch bei Apple warten alle auf ein starkes China. Bei Apple hoffen Anleger nach mehreren Monaten nur schlechten Nachrichten auf mal wieder gute Nachrichten aus China. Apple wird ohne China nicht mehr so eindrucksvoll wachsen können, weil Märkte außerhalb Chinas größtenteils gesättigt sind und niedrigere Wachstumsraten im niedrigen einstelligen Bereich aufweisen.



Apples chinesische Absatzzahlen sind der mit Abstand größte Faktor, der Apple in diesem Jahr helfen könnte, weiter zu wachsen. Es gab zwar bereits eine Anhebung der Absatzzahlen von iPhones in China für 2023, die über den Erwartungen lagen, aber wahrscheinlich auch nur, weil diese Erwartungen in erster Linie schon so niedrig angesetzt gewesen waren. Die Konkurrenz schläft nicht und in China verkauft sich Huaweis neuestes Mobiltelefon mittlerweile sehr gut und stellt eine starke Konkurrenz zu Apple dar.





