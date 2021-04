Xinyi Solar Aktie – Ist die Korrektur ausgestanden?

Die Aussicht, dass sich die USA, China und Europa auf ein gemeinsames Klimaabkommen einigen, ist so wahrscheinlich wie noch nie zuvor. Für Investoren ein überzeugendes Argument. Die Investition in erneuerbare Energien war noch nie so wichtig wie heute. Da unsere Gesellschaft mit dem Klimawandel und seinen Folgen konfrontiert ist, müssen die Unternehmen große Anstrengungen unternehmen, um die jeweiligen Anforderungen zu erfüllen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Ressourcen, um den Energiebedarf zu decken. Außerdem unterstützen Regierungen die Erzeugung erneuerbarer Energien, um ihre Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen. Infolgedessen machen sich Unternehmen dieses Interesse zunutze und die Zahl der Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien schießt in die Höhe. Der Sektor konzentriert sich nicht nur auf PV-Systeme, sondern auch auf solarthermische Anwendungen, neben der Herstellung von Komponenten, der Installation und den Betriebsdienstleistungen.

Xinyi Solar wächst deutlich

Nationale Energiepolitik in ganz Europa veranschlagt Investitionen in Höhe von 825 Milliarden Euro für das nächste Jahrzehnt. Eine erneuerte saubere Infrastruktur und die dazugehörigen Versorgungsunternehmen könnten dementsprechend davon profitieren. In China bauen immer mehr Unternehmen neue Wind- und Solarkapazitäten auf, vermutlich um mehr Emissionsgutschriften zu generieren, um das Emissionshandelssystem zu erfüllen. Trotz der wirtschaftlichen Einschränkungen durch die Pandemie stieg die Photovoltaik-Kapazität in der ersten Jahreshälfte um 20 % und die Windenergie um 11 % gegenüber dem Vorjahr in China an. Hersteller von Solarenergieprodukten wie zum Beispiel Longi Green Energy haben in diesem Jahr einen starken Anstieg verzeichnet. Ebenso haben Produkte für erneuerbare Energien wie die Solarglashersteller Xinyi Solar Holdings mit einem Plus von fast 70 % und das Schwesterunternehmen Xinyi Glass Holdings. mit einem Plus von mehr als 30 % zugelegt. Der Übergang zu neuen Technologien, die die Energieeffizienz steigern, erfordert große öffentliche Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur, wie Stromnetze und Ladestationen.

Es besteht außerdem kein Zweifel, dass Bidens Administration den Sektor der erneuerbaren Energien unterstützen wird. Innenpolitisch sind Bidens Klimabestrebungen auf den Widerstand der Republikaner gestoßen, die dem Präsidenten vorwerfen, eine grüne Wirtschaft auf Kosten von Arbeitsplätzen in der fossilen Brennstoffindustrie zu priorisieren. Sein 2-Billionen-Dollar-Infrastrukturvorschlag sieht neben einer langen Liste von Klimainitiativen Investitionen in Höhe von 174 Milliarden Dollar für den Ausbau von Elektrofahrzeugen, 100 Milliarden Dollar für die Modernisierung des Stromnetzes des Landes und 16 Milliarden Dollar für die Unterstützung von Arbeitnehmern, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten, beim Übergang zu grünen Jobs vor. Gerade die Solarenergie wird ein großer Teil dieser Politik sein.

Die Solarindustrie soll weiter wachsen

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Stromerzeugung aus Solar-PV im Jahr 2019 schätzungsweise um 22 % auf 720 TWh steigen. Mit diesem Anstieg liegt der Anteil der Solar-PV an der globalen Stromerzeugung nun bei fast 3 %. Die IEA erwartet auch, dass die Stromerzeugungskapazität aus Solar-PV im Jahr 2022 um 19,2 % steigen wird. Außerdem wird Solar-PV im gleichen Zeitraum 55 % der gesamten erneuerbaren Stromerzeugung ausmachen. Der Finanzsektor hat sich mit Themen-ETFs bereits auf die Nachfrage nach Solarwerten eingestellt. Folglich genießt der Branchen-ETF Invesco Solar ETF (TAN) eine hohe Beachtung.

Wie könnte es mit der Xinyi Aktie weitergehen?

Nach dem steilen Anstieg im vergangenen Jahr kam es zum Jahreswechsel zu einer deutlichen Beruhigung in der Xinyi Aktie. Dies ist auch beim breiten Solar ETF (TAN) zu erkennen. In der Spitze verlor die Xinyi Aktie über 50 % von ihren Höchstständen im Dezember 2020. Mit dem Erreichen der 12,34 HKD Marke, ist die erste Unterstützungszone erreicht worden, die sich aus dem Tiefpunkt im November definiert. Ausgehend von diesem Bereich bewegt sich die Aktie bisher seitwärts. Über dem Aprilhoch bei 14,74 HKD könnte sich eine neue Rally bis in den Bereich 18,70 HKD ausbilden. Gelingt dort sogar ein weiterer Ausbruch, ist der Test des Dezemberhochs bei 23,23 HKD in Reichweite. Unter dem Märztief bei 11,82 HKD ist die Stabilisierung jedoch gefährdet und ein Abverkauf in Richtung 10,14 HKD möglich.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 22.04.2021

