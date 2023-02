Geldmarkt-ETFs: Besser als Tagesgeld?

Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen angehoben, was dazu beigetragen hat, die Attraktivität von Geldmarkt-ETFs (Exchange-Traded Funds) zu steigern. Der Euro Kurzfrist-Zinssatz (€STR) spiegelt die Großhandels-Übernacht-Kosten für die unbesicherte Kreditaufnahme von Banken im Euro-Gebiet wider und lag am 10. Februar bei 2,401%. Geldmarkt-ETFs sind in der Lage, sich an den kurzfristigen Zinsen zu orientieren. Sie bieten damit eine mögliche Alternative zu Tagesgeld-Konten.

Der Finanzmarkt unterteilt sich in verschiedene Kategorien, darunter der Kapitalmarkt, der Devisenmarkt, und der Geldmarkt.

Der Geldmarkt ist für kurzfristige Anlagen

Der Geldmarkt ist der Teil des Finanzmarkts, an dem verschiedene Arten von kurzfristigen Geldinstrumenten gehandelt werden. Dazu gehören kurzfristige Schuldtitel, die für eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger ausgegeben werden. Der Geldmarkt dient dazu, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten zu ermöglichen, kurzfristige Finanzierung zu erhalten.

Wie unterscheidet sich der Geldmarkt vom Kapitalmarkt?

Der Kapitalmarkt ist der größere Finanzmarkt, auf dem Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere ausgegeben werden. Im Gegensatz zum Geldmarkt sind die Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt in der Regel mit einer längeren Laufzeit verbunden. Zwar lassen sich auch Aktien im Minutentakt handeln, allerdings ist der ursprüngliche Zweck einer Aktienanlage eine langfristige Beteiligung am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft. Der Geldmarkt ist in der Regel kleiner als der Kapitalmarkt und hat eine kürzere Laufzeit. Es ist ein Ort, an dem Banken und andere Finanzinstitute Geldmarktinstrumente handeln.

Warum ist der Geldmarkt wichtig?

Der Geldmarkt ist ein wichtiger Teil des Finanzsystems, da er es Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten ermöglicht, Liquidität für kurzfristige Finanzierung zu erhalten. Darüber hinaus ermöglicht der Geldmarkt Investoren, in kurzfristige Anlagen zu investieren und kurzfristige Erträge zu erzielen.

ETF-CFDs bei CMC Markets

CMC Markets bietet eine Reihe von ETF-CFDs (Contract for Difference) an, die keine Haltekosten haben. Da sie jedoch mit Margin gehandelt werden, sind sie ein spekulatives Instrument. Die Plattform bietet über 1.000 Exchange-Traded Funds, die über CFDs gehandelt werden können. Es gibt einen deutschen Kundenservice, transparente Gebühren und vielfältige Funktionen der Handelsplattform. Auch Geldmarkt-ETFs können gehandelt werden, wie der LYXOR ETF EURO CASH EUROMTS EONIA INVESTABLE ETF-CFD. Dieser ETF bildet den Solactive Euro Overnight Return Index nach. Der Index repliziert den €STR + 0,085%.

5-facher Hebel

Quelle: CMC Markets, LYXOR ETF EURO CASH EUROMTS EONIA INVESTABLE ETF CFD

CMC Markets bietet einen 5-fachen Hebel für ETF-CFDs. Dies bedeutet, dass Kunden nur 20% der Positionsgröße als Margin hinterlegen müssen. Es ist wichtig zu beachten, dass gehebelter Handel nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste vergrößern kann. Es werden keine Übernacht-Haltekosten berechnet.

Fazit

Geldmarkt-ETFs können aufgrund der Veränderung der Zinsen der Europäischen Zentralbank eine echte Alternative zu Barbeständen auf einem Trader-Konto sein. Nicht genutzte Cash-Bestände auf dem Konto können umgeschichtet werden, um von der Veränderung der Zinsen profitieren zu können. Bei ETF-CFDs sind jedoch Besonderheiten zu beachten, wie der Hebelwirkung und die sich daraus ergebenden Risiken. Hier erhalten Sie weitere Informationen zu ETF-CFDs.



