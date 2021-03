Nio Aktie – Quartalszahlen überzeugen nur zum Teil

Die Energiewende und die Form wie wir uns fortbewegen ist eines der spannendsten Themen, auch an den Börsen: Derzeit stellt man an den internationalen Börsen eine hohe Nachfrage nach grüner Energie fest, die darauf abzielt, kohlenstoffintensive Energiequellen zu ersetzen. Die Umstellung von Autos von Verbrennmotoren auf Elektroantriebe ist ebenfalls ein Teil dieser Wende. Viele kleine neue Unternehmen sind beschäftigen sich mittlerweile mit diesem Thema. Nio gehört ebenfalls zu einem dieser neuen Unternehmen. Letztes Jahr zählten die Nio Aktien zu den absoluten Überfliegern an der Börse. Die Bewertung, der extreme Anstieg und die größere Konkurrenz der etablierten Autobauer müssen jedoch beachtet werden. Gestern meldete das Unternehmen nun Quartalszahlen für das 4. Quartal 2020.

Nio meldet Quartalszahlen

Nio meldete gestern gemischte Quartalsergebnisse. Die wichtigsten Kennzahlen lassen sich wie folgt zusammenfassen. Das chinesische EV-Startup sagte, dass der Umsatz im vierten Quartal um 133,16 % gegenüber dem Vorjahr und um 46,7 % gegenüber dem Vorquartal auf 6,64 Milliarden Yuan oder 1,018 Milliarden Dollar gestiegen ist. Allerdings meldete Nio für das vierte Quartal wieder einen Nettoverlust von 1,49 Milliarden Yuan (230 Millionen Dollar). Trotz des höheren Umsatzes ist es dem Unternehmen also noch nicht gelungen einen Gewinn auszuweisen.

Das Unternehmen lieferte im Januar 7.225 Fahrzeuge und im letzten Monat 5.578 Einheiten aus.( Zum Vergleich: Tesla lieferte im vierten Quartal 180.570 Fahrzeuge aus.)

Jedoch betonte Nio, dass es derzeit Einschränkungen bei der Produktion gäbe. Dies ist auf die Lieferengpässe bei Batterien und Chips zurückzuführen.

„Für die erste Hälfte dieses Jahres würden wir gerne konservativer vorgehen", sagte Nio-CEO William Li im Analystengespräch angesprochen auf die Einschränkungen im weltweiten Halbleitermangel, der die meisten Autohersteller plagt.

„Für die zweite Jahreshälfte dieses Jahres sind wir ziemlich zuversichtlich, was die Nachfrage angeht, aber wir haben noch nicht die volle Visibilität", sagte er.

Die Kassen von Nio sind derzeit gut gefüllt. Das Unternehmen führt zum 31.12.20 einen Bestand an liquiden Mitteln, Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung und kurzfristigen Anlagen in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar.

Mit stetig steigenden Auslieferungen, stabilen durchschnittlichen Verkaufspreisen, verbesserter Materialkosten- und Fertigungseffizienz ist und bleibt ein Ziel des Unternehmens die Fahrzeugmarge von 17,2 % pro Fahrzeug stabil zuhalten oder weiter zu steigern. Darüber hinaus konnte Nio einen positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im vierten Quartal und für das gesamte Jahr 2020 ausweisen.

Im nachbörslichen Handel, ist die Nio Aktie nach den Zahlen deutlich unter Druck und verliert fast 4 % auf ca. 47,76 Dollar.

Wie könnte sich die Nio Aktie weiter entwickeln?

Die allgemeine Marktschwäche hat die Nio Aktie in den letzten Wochen stark belastet.Nio-Aktien werden derzeit zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 28,5 gehandelt, verglichen mit 23,3 des größeren Konkurrenten Tesla, was jedoch keine Aussagekraft über künftige Umsätze und den Aktienkurs hat. Im Dezember 2020 konnte sich die Nio Aktie ausgehend von der Unterstützungsmarke bei 38,14 USD entwickelte sich eine Rally, die mit dem Anstieg über das vorherige Hoch bei 54,20-56,30 USD jedoch den möglichen Zielpunkt bei 71 USD verpasste. Das Hoch wurde lediglich bei 66,98 USD gesetzt. Mit dem erneuten Abtauchen unter 56,32 USD Mitte Februar folgte ein Abverkauf und Re-Test des Dezembertiefs bei 39,36 USD. In diesem Bereich gilt es eine mögliche Stabilisierung abzuwarten, welche dann mit einem Anstieg über 56,32 USD eine neue Rallyphase in Richtung 71,08 und 89,86 USD einläuten würde.

Unter 39,36 USD würde sich die Konsolidierung weiter ausdehnen und der Bereich bei 29,18 USD könnte angesteuert werden.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 02.03.21

