Nio beschafft sich Geld – Was macht die Aktie?

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Nio meldete heute, dass das Unternehmen, wie bereits zuvor einige Wettbewerber und Rivalen aus dem EV-Sektor, eine Kapitalerhöhung durchführen werden. Das Unternehmen verkaufte am Montag im Rahmen einer Kapitalerhöhung 68 Millionen American Depositary Receipts zu 39 USD pro Aktie. Das ist ein Abschlag von 7 % gegenüber dem Schlusskurs am Freitag und ein Abschlag von 18 % gegenüber dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt der Aktie.

Nio beschafft sich erneut frisches Geld

Bei einer Kapitalerhöhung ist es nicht unüblich, dass Unternehmen den Altaktionären ein Abschlag zum aktuellen Aktienkurs anbieten, um die verwässerung des Bestandes für diese Aktionäre ebenfalls lukrativ bzw. spannend zu machen. Die Ausgabe der neuen Aktien repräsentiert etwa 6% der gesamten ausstehenden Aktien und brachte Nio etwa 2,6 Milliarden Dollar ein. Nio hatte bereits im August neue Aktien zu 17 Dollar ausgegeben und folgte den Beispielen der Konkurrenten Xpeng und Tesla. Der starke Anstieg des Aktienkurses hilft dem Unternehmen frisches Geld für das Wachstum zu beschaffen. Die Gesellschaft plant, den Nettoerlös aus dem Aktienverkauf hauptsächlich für die Forschung und Entwicklung neuer Produkte und der nächsten Generation autonomer Fahrtechnologien zu verwenden. Weiter soll der Ausbau des Vertriebs- und Servicenetzes und die Marktdurchdringung vorangetrieben werden.

Wie könnte sich die Nio Aktie weiter entwickeln?

Zusätzlich zu der jetzt vorgenommenen Kapitalerhöhung beschäftigten in den letzten zwei Wochen politische Entwicklungen die Nio Aktionäre. In einer seltenen Demonstration parteiübergreifender Unterstützung stimmte das Repräsentantenhaus am 2. Dezember einstimmig für die Verabschiedung des Holding Foreign Companies Accountable Act (HFCAA). Damit schloss sich das Repräsentantenhaus dem Senat an, der das Gesetz im Mai ins Rollen brachte. Das Gesetz verlangt von chinesischen Unternehmen eine zusätzliche Offenlegung von Unterlagen, mit der sichergestellt werden soll, dass diese Unternehmen bei der Beaufsichtigung ihrer Geschäftstätigkeit die US-Rechnungslegungsvorschriften einhalten.

Wenn die US-Aufsichtsbehörden in drei aufeinander folgenden Jahren nicht in der Lage sind, Prüfungsberichte einzusehen, dann würde das Gesetz bestimmten von der US-Börsenaufsichtsbehörde identifizierten Unternehmen verbieten, Wertpapiere an US-Börsen notieren zu lassen.

Wenn man bedenkt, wie weit der Aktienkurs von Nio gestiegen ist, ist es verständlich, dass die Investoren über alles besorgt sind, was den bisherigen Erfolg stören könnte. Doch nichts an der neuen Gesetzgebung ändert etwas an der Tatsache, dass die Autoindustrie einen massiven Wandel hin zu Elektrofahrzeugen vollzogen hat. Solange Nio sein Geschäftsmodell gut umsetzen kann, können es sich die Investoren leisten, abzuwarten, was an der Regulierungsfront mit der HFCAA passiert.

Nio Aktie Chartanalyse

Der Abverkauf in den letzten 2 Wochen erreichte in den vergangenen Tagen das Novembertief bei 38,14 Euro. Diese Zone ist zunächst eine Unterstützungszone. Die Nio Aktie konnte sich ausgehend davon auch bereits deutlich erholen. Gelingt es der Nio Aktie nun das vorherige Hoch bei 54,20-56,30 USD nach oben zu überwinden, könnte sich die Rally in den nächsten Wochen in Richtung 71 und 89 USD fortsetzen. Unter 38,14 USD würde sich dagegen die laufende Korrektur zunächst fortsetzten und sich bis 29,18 USD ausdehnen.

