Zwei der heißesten Trends im Finanzwesen - Bitcoin und SPACs - kommen zusammen.

Die digitale Marktplatz und Kryptobörse namens Bakkt, dass von Intercontinental Exchange (ICE), dem Eigentümer der New Yorker Börse, gegründet wurde, gab am Montag bekannt, dass es einen Börsengang plant.

Bakkt, das 2018 gegründet wurde, machte sich einst einen Namen, da es das erste Bitcoin-Futures-Produkt auf den Markt brachte. Aber das Unternehmen scheint sich jetzt vor allem auf seine digitale App zu konzentrieren, mit der Menschen verschiedene Arten von digitalen Vermögenswerten handeln und tauschen können - von Kryptowährungen über Treuepunkte von Unternehmen wie Starbucks bis hin zu Belohnungen/Geschenken für Videospiele.

SPAC IPOs nahmen 2020 deutlich zu

Bakkt wird über eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) an die Börse gehen, bei der eine Mantelgesellschaft Geld aufnimmt, um ein anderes Unternehmen zu kaufen und an die Börse zu bringen. Bakkt wird mit VPC Impact Acquisition Holdings (VIH) fusionieren, das von der Chicagoer Investmentfirma Victory Park Capital gesponsert wird. VPC Impact ging im September an die Börse.

Durch den Deal wird Bakkt mit einem Unternehmenswert von 2,1 Milliarden Dollar bewertet. Bislang haben sich mehr als 400.000 Menschen für die Bakkt-App angemeldet, die nach Angaben des Unternehmens noch immer nur auf Einladung zugänglich ist. Eine breitere Markteinführung ist für März geplant.

Die Intercontinental Exchange (ICE) wird weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen halten, während die derzeitigen Aktionäre von VPC Impact 8 % und Victory Park Capital 2 % der Anteile halten werden.

Das fusionierte Unternehmen wird mehr als 500 Millionen Dollar an Barmitteln in seiner Bilanz haben. Gavin Michael wird der neue CEO sein. Michael war zuletzt als Leiter der Technologieabteilung der Citigroup tätig. Der erste CEO von Bakkt war Senatorin Kelly Loeffler, die das Unternehmen verließ, nachdem sie in den US-Senat von Georgia berufen wurde. Der Erfolg von Bakkt wird davon abhängen, ob die Kunden/Menschen weiterhin an den Erfolg von Kryptowährungen glauben und die Plattform nutzen wollen, um ihre digitalen Vermögenswerte zu verwalten oder zu handeln. Bakkt kämpft mit anderen großen Krypto-Playern wie Coinbase um die Spitze in diesem Segment.Coinbase plant in diesem Jahr ebenfalls einen IPO vorzunhmen und an die Börse zu gehen.

Bakkt ist ein führender Anbieter bei Kryptowährungen

In Zukunft wird es für Bakkt auch daran ankommen, ob es dem Unternehmen gelingt auch andere Firmen und den Einzelhandel im Allgemeinen anzubinden. Ähnlich wie es bereits Paypal versucht umzusetzen. Bisher haben sich viele Händler davor gescheut, Kryptowährungen zu nutzen, da Kurse sehr volatil sind und es schwierig sein kann, digitale Währungen auf denselben Finanzkonten wie Bargeldguthaben zu halten. Der Wettbewerb in diesem Segment ist also im vollen Gange und verspricht in den nächsten Jahren äußerst interessant zu werden.

