Geely Aktie – Traumpaar mit Baidu?

Die chinesische Baidu plant die Gründung eines Joint-Venture zur Herstellung von autonomen Elektrofahrzeugen (EV), wobei die Fertigung der jeweiligen Fahrzeuge in Werken des Automobilherstellers Geely erfolgen soll. Die beiden Aktien legten darauf hin ein weiteres Kursfeuerwerk hin.

Baidu auf den Spuren von Apple

Baidu, das führende Suchmaschinenunternehmen in China, wird eine Mehrheitsbeteiligung und absolute Stimmrechte an dem neuen Unternehmen übernehmen. Baidu bemüht sich, wie auch Apple, in dem Markt des autonomen Fahrens Fuß zu fassen. Baidu geht damit einen ähnlichen Weg wie Apple und versucht über Partnerschaften mit Autoherstellern in diesem Bereich anzukommen, anstatt eigene Fahrzeuge zu bauen. Baidu hat bereits eine Einheit für autonomes Fahren namens Apollo.

Das Unternehmen wird einige der bestehenden Produktionsstätten von Geely für die Herstellung der Fahrzeuge umrüsten, wobei die Software für die Fahrzeuge von Baidu und das technische Know-how von Geely beigesteuert werden sollen.

Die Unternehmen sind in Gesprächen, um Geelys EV-fokussierte Plattform, Sustainable Experience Architecture (SEA), für die zukünftige Produktentwicklung zu nutzen.

Baidu will neue Geschäftszweige betreten

Bereits im vergangenen Monat wurde bekannt, dass Baidu über die Herstellung eigener Elektrofahrzeuge nachdenkt und Gespräche mit Geely, Guangzhou Automobile Group und China FAW Group über ein mögliches Venture geführt hat.

Baidus Rivale Alibaba hat ebenfalls ein EV-Joint-Venture mit Chinas größtem Autohersteller SAIC Motor Corp. gegründet, während Chinas Didi Chuxing mit BYD zusammenarbeitet. Beflügelt durch den Erfolg von Tesla bei der Kommerzialisierung von E-Fahrzeugen haben Internetriesen wie Tencent Holdings,Amazon.com und Alphabet ebenfalls autorelevante Technologie entwickelt oder in Smart-Car-Startups investiert.

Geely Aktie besonders gefragt

Das in Hangzhou ansässige Unternehmen Geely, Chinas bekanntester Autohersteller, aufgrund von Investitionen in Volvo, Daimler und Malaysias Proton, baut, ist ein wichtiger Player in diesem Bereich und baut sein Engagement in der EV-Produktion immer weiter aus. Die Aktien von Geely Automobile, das in diesem Jahr 1,53 Millionen Fahrzeuge verkaufen will, stiegen seit dem Doppelboden im April 2020, um über 238 % an.

Wie könnte es mit der Geely Aktie weitergehen?

Im November 2020 stellte sich bei der Geely Aktie die Frage, ob es die Aktie schafft einen Ausbruch über 19,36 HKD hinzulegen und somit den Doppelboden aus den beiden Tiefpunkten von Dezember 2019 sowie April 2020 zu aktivieren. Dieses Vorhaben konnte die Aktie eindrucksvoll abspulen und erreichte das Doppelboden-Ziel im Bereich des alten Allzeithochs bei 29,73 HKD. Mit der heutigen Nachricht eines weiteren Joint- Ventures kann die Aktie sogar einen weiteren Kurssprung hinlegen und erreicht mit 33,35 HKD ein neues Allzeithoch. Erneut ergibt sich eine Entscheidungssituation bei der Geely Aktie. Sollte sich der Kurs dauerhaft über 29,73 HKD etablieren ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends möglich mit Zielen im Bereich 37,79 und 48,06 HKD. Bei einem Fehlausbruch und einem Unterschreiten der 29,73 HKD Marke droht allerdings eine Konsolidierung ein erneuter Umweg über die Unterstützung zwischen 24,41 und 19,36 HKD.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 08.01.21

