EUR/TRY - Türkische Lira erholt sich nach Erdogans Anti-Dollarplan

Die türkische Lira verzeichnete gestern den größten Tagesgewinn in seiner Geschichte. Dies ist jedoch ein kleiner Trost nach den starken Kursverlusten der letzten Wochen. Der plötzliche Stimmungsumschwung gewann gestern an Fahrt, nachdem Präsident Tayyip Erdogan einen Plan vorgestellt hatte, der nach seinen Worten Einlagen in Landeswährung gegen Marktschwankungen künftig absichern soll. Es scheint ein letzter Strohhalm für die türkische Regierung zu sein, nachdem an den Vortagen Interventionen der türkischen Zentralbank in den FX-Markt erfolglos geblieben waren.

Türkische Lira fällt auf Rekordtief

In einer Rede am späten Montagabend sagte Erdogan, dass die neuen Maßnahmen die Belastungen durch den Währungsabsturz der letzten Wochen für die Bevölkerung lindern werden und die Türken ermutigen werde, Lira-Ersparnisse statt Dollar zu halten. Er machte keine Angaben darüber, wie die Regierung die möglicherweise teure und inflationäre Initiative finanzieren will. "Wir bieten den Bürgern, die bei der Bewertung ihrer Ersparnisse ihre Sorgen über den Anstieg der Wechselkurse verringern wollen, eine neue finanzielle Alternative", sagte Erdogan nach einer Kabinettssitzung, während er seine Niedrigzinspolitik verteidigte, die den Absturz der Lira ursprünglich verursacht hatte. Der Markt gönnt dem türkischen Präsidenten jedoch eine Verschnaufpause.

Vor der Ankündigung war die Lira um mehr als 10 % auf ein Allzeittief von 20,56 gegenüber dem Euro gefallen. Später kletterte sie bis auf 12,50 - der größte Anstieg innerhalb eines Tages, der je verzeichnet wurde - und beendete den Tag mit einem Plus von 25 %.

Nach den Berechnungen der türkischen Bankvereinigung wurden in der Nacht zum Montag etwa 1-1,5 Milliarden USD an Ersparnissen in Lira umgetauscht.Die Lira ist in diesem Jahr aus Angst vor einer Inflationsspirale, die durch Erdogans Vorstoß zur Lockerung der Geldpolitik ausgelöst wurde, auf ein Rekordtief gefallen und hat allein im letzten Monat etwa 40 % ihres Wertes verloren. Auf dem Tiefststand lag sie im Jahresvergleich rund 60 % im Minus.

Erdogan sieht sich bestätigt

Während die Regierung die Erholung der Lira als großen Erfolg bezeichnet, sehen die meisten Ökonomen die Geldpolitik Erdogans, dass auf niedrigen Zinsen basierende Wirtschaftsprogramm als rücksichtslos an. Die Inflation könnte demzufolge - die derzeit bei über 21 % liegt –im nächsten Jahr sogar die 30 %-Marke überschreiten. Unter dem Druck von Erdogan hat die Zentralbank die Zinsen seit September um 500 Basispunkte (5%) gesenkt.

Trotz der scharfen Gegenreaktion der Lira bleibt die Lage in der Türkei und der türkischen Lira heikel. Ein Blick auf die neuen Maßnahmen lässt die Marktteilnehmer weiter im Unklaren, da sich jetzt die Beobachter darüber den Kopf darüber zerbrechen, wie die Maßnahmen jemals in Kraft gesetzt und ausgeführt werden sollten, vor allem in so kurzer Zeit.

Wie könnte es mit dem EUR/TRY weitergehen?

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 21.12.21

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.