BYD-Aktie: Brachiale Rally, Goldman: "Conviction Buy"

Die BYD-Aktie bricht nach oben aus. Das Plus seit 27. Juni beträgt 44%. Analysten äußern sich positiv zu den weiteren Aussichten des chinesischen Mischkonzerns, der bei Anlegern primär durch seine Segmente Elektroautos und Batterien beliebt ist.

Neuer Standort geplant

Das Hefei Project im Osten Chinas ist eine große Fabrikanlage, die Kernbestandteile für die Fertigung von 400.000 Elektrofahrzeugen pro Jahr erstellen soll. Der Antrag für die Baugenehmigung sei jetzt vollständig bei den Behörden eingereicht, wie BYD heute meldet. Die Bauarbeiten sollen Ende August beginnen.

Autoabsatz sinkt

In China sank der Autoabsatz im Juli um 9,7% gegenüber Juni und 13,8% gegenüber Vorjahr, wie die China Association of Automobile Manufacturers heute berichtet. In den ersten sieben Monaten sollen in China 14,71 Millionen Fahrzeuge verkauft worden sein, ein Plus von 19%. Im Gesamtjahr rechnet der Verband mit einem Absatzplus von 6,7% auf 27 Millionen Fahrzeuge. Diese erst Anfang Juli angehobene Prognose würde bedeuten, dass der Absatz in China von Autos das erste Mal seit 2017 wieder gewachsen wäre. In den kommenden Tagen werden außerdem die Daten des Verbands PCA (China Passenger Car Association) veröffentlicht, die mit Spannung erwartet werden.

Video-Analyse zur BYD-Aktie jetzt verfügbar

Diese Video-Analyse zeigt Ihnen interaktiv den Chart der BYD-Aktie in Hongkong-Dollar. Darin wird BYD aktuell auch im Big Picture analysiert. Wie geht es in den nächsten Monaten mit der BYD-Aktie möglicherweise weiter? Erfahren Sie es im Video!

Analysten sind überzeugt

Der Ausbruch in der BYD-Aktie über 240 Hongkong-Dollar wird begleitet durch positive Analystenkommentare. Goldman Sachs hievt die BYD-Aktie auf die "Conviction Buy"-Liste und hebt das Kursziel von 313 auf 321 Hongkong-Dollar an. Goldman Sachs lobt BYDs Fähigkeit beim Bezug von Lithiumhexafluorophosphat, kurz LiPF6. Diese aus Lithium gebildete anorganische Verbindung wird benötigt, um Batterien herzustellen. BYD hat 24.000 Tonnen des Rohstoffs gekauft. Goldman vermutet, dass BYD mit dieser großen Menge künftig stärker auf im eigenen Unternehmen gefertigte Bauteile setzen möchte - auch um die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis zur Entwicklung besser abdecken zu können. Zuvor hatte auch die Citi sich positiv zur BYD-Aktie geäußert und ihr Kursziel angehoben.

BYD-Aktie CFD, Kurs in Hongkong-Dollar am 4.8.2021, Quelle: CMC Markets



