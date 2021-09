Bitcoin Preis – Was steckt hinter dem Sell-Off?

Es sollte ein guter Tag für den Bitcoin werden sollen, aber es wurde zu einem Reinfall.

Der Bitcoin wurde am Dienstagnachmittag von 52.900 USD auf bis zu 43.000 USD abverkauft, um schließlich den Handelstag bei ca. 47.000 USD zu beenden. Andere Kryptowährungen waren ebenfalls im Sog des Bitcoins deutlich unter Druck geraten, darunter Ethereum, das um 12 % auf 3.460 USD fiel.

Was ist passiert?

Der Ausverkauf könnte auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein, nachdem die Preise seit Ende Juli deutlich gestiegen waren. Der Bitcoin hatte seit Ende Juli, als es um die 30.000 USD Marke gehandelt wurde, mehr als 50 % zugelegt. Auch Ethereum hat nach einer technischen Verbesserung des zugrundeliegenden Blockchain-Netzwerks einen neuen Höhenflug erlebt. Andere Faktoren, die zu dem Ausverkauf beigetragen haben könnten, sind Berichte über Ausfälle und „außerplanmäßige Wartungsarbeiten" bei Bitfinix, einer führenden Kryptobörse. Auch bei Coinbase Global kam es laut Downdetector um die Mittagszeit zu einer Häufung von Ausfällen.

Der Verkaufsdruck könnte auch eine Reaktion nach dem bekannten Börsenmotto „Buy the Rumor – Sell the News“ zurückzuführen sein, nachdem El Salvador als erstes Land Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel neben dem Dollar - der anderen offiziellen Währung des Landes - eingeführt hat.

Der Einzelhandel und andere Firmen sowie Regierungsbehörden in El Salvador sollen nun Bitcoin für Waren und Dienstleistungen akzeptieren. Die Regierung hat den Bürgern Bitcoin im Wert von 30 Dollar in ihren digitalen Geldbörsen versprochen. McDonald's hat laut Medienberichten ebenfalls begonnen, Bitcoin in El Salvador zu akzeptieren.

Bitcoin jetzt Zahlungsmittel in El Salvador

Es ist vollbracht. Ein wichtiger Meilenstein für den führenden digitalen Vermögenswert ist erreicht. Der Bitcoin ist in El Salvador nun gesetzliches Zahlungsmittel. Am Dienstag traten die neuen Regeln in Kraft, die es den Verbrauchern erlauben, die Kryptowährung als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Das zentralamerikanische Land ist damit das erste Land der Welt, das Bitcoin mit seiner Währung, dem US-Dollar, gleichstellt.

Der Präsident des Landes, Nayib Bukele, sagte am Montag auf Twitter, dass El Salvador 400 Bitcoins besitze, nachdem es 200 weitere gekauft hatte, bevor das Land sie als gesetzliches Zahlungsmittel einführte. Damit beläuft sich der Wert der Krypto-Schatzkammer des Landes auf mehr als 20 Millionen Dollar zu aktuellen Preisen.

El Salvadorianer sind nun in der Lage, mit Bitcoin Land zu kaufen und ihre Steuern zu bezahlen, obwohl die Steuerschuld in US-Dollar festgelegt ist. Bukele sagte, dass der Schritt den El Salvadorianern auch Hunderte von Millionen Dollar an Gebühren sparen wird, die jedes Jahr für Geldüberweisungen in das Land in US-Dollar anfallen, da Überweisungen in Bitcoin mit geringeren Kosten verbunden sind.

Die Regierung bietet 30 Dollar in Bitcoin für Bürger an, die eine offizielle digitale Geldbörse herunterladen, um die Akzeptanz des volatilen Vermögenswerts zu fördern. Die Gesetzgeber des Landes haben das Gesetz im Juni in einer Parlamentsabstimmung mit 62 von 84 möglichen Stimmen als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt.

Viele Bitcoin Kritiker

Aber El Salvadors Krypto-Experiment kommt bei Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank nicht gut an. Beide Organisationen waren El Salvador davor, dass die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel die finanzielle Stabilität gefährden könnte. Andere Länder gehen hart gegen Kryptotransaktionen, Mining und Börsen vor, was darauf hindeutet, dass El Salvador vorerst ein Ausreißer sein könnte. Es bleibt ein spannendes Experiment, dass man nun Live und direkt mitverfolgen kann.

Wie könnte es für dem Bitcoin weitergehen?

Der plötzliche und schnelle Abverkauf auf dem Kryptomarkt ist eine willkommene Erinnerung daran, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen weiterhin anfällig für schnelle Kurseinbrüche sind und damit keine Einbahnstraße sind.

Mitte April markierte der Bitcoin Preis sein bisheriges Allzeithoch bei 64.870 USD. Danach wurde der exorbitante Anstieg seit Jahresbeginn korrigiert. Mehrere Wochen pendelte der Kurs um die Unterstützungszone bei knapp 30.000 USD herum, bevor es zu der aktuellen Rally kam. Mit dem aktuellen Kursrutsch geht es darum, dass es dem Bitcoin gelingt ein höheres Tief zu etablieren, damit der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden kann. Sollte es dem Bitcoin von jetzt an gelingen den Bereich bei 52.900 USD nach oben zu verlassen wäre ein erneuter Anstieg in Richtung 64.872 USD und höher möglich. Scheitert jedoch die Erholung und der Bitcoin Kurs fällt nun erneut unter den letzten Tiefpunkt bei 29.300 USD zurück, droht ein Rücklauf in Richtung 23.000 USD und dem großen Re-Test des Ausbruchslevels bei knapp 20.000 USD.

Quelle: CMC Markets Plattform, 4H-Chart, 08.09.21

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.