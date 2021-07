BioNTech Aktie – Impfbooster schiebt die Aktie hoch

Vergangene Woche wurde klar, dass die Impfkommission in den USA (CDC), dass für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten berät, frühzeitig Unterstützung für die Verabreichung von Covid-19-Auffrischimpfungen an immungeschwächte Menschen empfehlen wird. Wochen nach der Ankündigung von Pfizer, die Zulassung für eine Auffrischungsdosis seines Covid-19-Impfstoffs zu beantragen. Bei einer Sitzung des Beratenden Ausschusses der CDC für Immunisierungspraktiken vergangene Woche, der empfohlene Impfpläne in den USA festlegt, teilte ein CDC-Beamter dem Ausschuss mit, dass immungeschwächte Menschen nicht so gut auf Covid-19-Impfstoffe ansprechen wie gesunde Menschen. Eine Auffrischungsdosis würde ihre Antikörperreaktion erhöhen.

Die US-Regierung hat jedoch bereits 600 Millionen Dosen von Pfizer und Moderna gekauft, genug, um praktisch die gesamte US-Bevölkerung zu impfen. Das deutet darauf hin, dass die neu gekauften Dosen wahrscheinlich mit dem Gedanken gekauft werden, Dosen für eine Booster-Kampagne zur Hand zu haben, falls die Aufsichtsbehörden beschließen, eine zu genehmigen.

Die Entwickler von Messenger-RNA-basierten Covid-19-Impfstoffen argumentieren seit Monaten, dass Auffrischungsdosen erforderlich sein werden. Die Annahme eines zumindest kurzfristigen Booster-Marktes dürfte in den Aktien von Unternehmen wie Moderna und BioNTech derzeit eingepreist werden. Dies würde den erneuten Anstieg der jeweiligen Aktien erklären.

BioNTech CEO optimistisch

Der Schutz durch den Covid-19-Impfstoff von Pfizer und BioNTech sinkt aufgrund der Delta-Variante, sagte der CEO von BioNTech in einem am Sonntag veröffentlichten Interview, aber die meisten Empfänger sind immer noch vor schweren durch das Virus verursachten Krankheiten geschützt.

Er sagte jedoch, dass, obwohl der Schutz gegen alle symptomatischen Erkrankungen nachlässt, der Schutz gegen schwere Erkrankungen hoch bleibt und die meisten Menschen möglicherweise noch keine dritte Dosis benötigen.

Sahin lehnte es aber ab, im Interview Stellung zu nehmen, ob Regierungen eine Auffrischungsdosis des Impfstoffs zulassen sollten. BioNTechs Partner Pfizer (PFE) hat angekündigt, die US-Regierung um die Genehmigung einer Auffrischungsdosis zu bitten.„Diese Debatte muss ohne uns stattfinden: Wir werden nur Daten liefern und die Regierungen müssen uns sagen, was sie wollen“, sagte Sahin weiter.

Die BioNTech-Aktie steigt auch heute um über 3 % auf ein neues Jahreshoch an. Die BioNTech Aktie ist in diesem Jahr bisher um 2.

Wie könnte es mit der BioNTech Aktie weitergehen?



Nach dem kurzen Schock Anfang Mai bezüglich des Patentschutzes der Covid-Impfung setzte die BioNTEch Aktie ihren Aufwärtstrend fort. Die folgende Rally in den letzten 2 Monaten spricht für sich. Mit den Ausbrüchen über 213 und 247 USD setzte die Aktie ihren Aufwärtstrend fort. Mittlerweile notiert die Aktie nahe der 300 USD Marke. Bei 311 USD gilt es das 1,618%- Extensionslevel zu beachten. Die Struktur der Rally könnte in diesem Bereich einen kompletten 5-Welligen Impuls seit dem Tief bei 54 USD andeuten. Unter 250 USD könnte es Anzeichen für eine Top-Bildung geben und eine Korrektur in Richtung 193 USD und 143 USD mit sich bringen. Sollte sich die Hoffnung nach einem Impfbooster nicht bestätigen oder der Covid19 Verlauf erneute eine andere Wendung nehmen, wäre ein Korrektur möglich. Solange gilt es aber noch den Aufwärtstrend der Aktie zu verfolgen.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 26.07.21

