Zwiększenie bezpieczeństwa na rynku cyfrowym

Już w tym roku może wystartować blockchainowa platforma GPW. W założeniu ma łączyć spółki na wczesnym etapie rozwoju z potencjalnymi inwestorami i działać na zasadzie crowdfundingu. Docelowo chodzi o stworzenie platformy obrotu wtórnego aktywami cyfrowymi w formie tokenów.

Narodowy Bank Polski (NBP) zainteresował się sprawami cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z informacjami jakie podał PAP Biznes, rozdzielił departament komunikacji oraz promocji na dwie osobne komórki organizacyjne, połączył w jedną komórkę departament controllingu i ryzyka operacyjnego oraz utworzył nowy departament cyberbezpieczeństwa, którego zadaniem będzie monitorowanie cyberzagrożeń takich jak działania hakerów czy oszustów.

Według Stephena Harpera, byłego premiera Kanady, Bitcoin może stać się walutą rezerwową. W najnowszym wywiadzie udzielonym Cambridge House w czasie konferencji Vancouver Resource Investment Conference, Harper powiedział, że dolar amerykański jako waluta rezerwowa może zostać kiedyś zastąpiony przez inne mocne waluty, takie jak euro lub juan, a następnie przez kryptowaluty.

USA chce powołać organ, który będzie walczył z finansowaniem terroryzmu za pomocą kryptowalut oraz zapewnić nagrody pieniężne ludziom, którzy przyczynią się do wydania wyroków skazujących za wykorzystanie walut cyfrowych przez terrorystów. Ma to zachęcić ludzi do współpracy przy tworzeniu narzędzi do walki z terroryzmem.

W poprzednim tygodniu kapitalizacja rynkowa Polkadot po raz pierwszy przekroczyła 10 miliardów dolarów, a dwa dni później wzbiła się do poziomu 14 miliardów dolarów. Dzięki tak wysokiej kapitalizacji, Polkadot stała się czwartą co do wielkości kryptowalutą. Na pierwszych trzech miejscach znajdują się Bitcoin (696 mld dolarów) Ethereum (136 mld dolarów) i Tether (24 mld dolarów). Polkadot jest interoperacyjnym protokołem służącym do łączenia wielu blockchainów. Jego rodzime tokeny DOT są używane zarówno do głosowania w kwestiach zarządzania, jak i do tworzenia „parachainów”.

Bitcoin w tym tygodniu odnotował spadek po osiągnięciu wartości 39000 USD, wycofując się ponad wsparcie na 35000 USD. Aktualnie spada podaż BTC, co zapowiada kontynuację wzrostu tej kryptowaluty. Najbliższe opory to 36000 i 36500 USD.

Ethereum, po korekcie do 1050 USD, ponownie rusza w górę. Aktualnie jesteśmy ponad wsparciem 1365 USD, kolejnymi ważnymi wartościami będą oporowe 1370 i 1375 USD.

Bitcoin Cash wycofuje się do wartości 450 USD, a następnie wybija ponad opór 505 USD, kolejne opory znajdują się na 515 i 525 USD.

Ripple oscyluje wokół wartości 30 centów. Ważne poziomy cenowe to wciąż 0,32 i 0,27 USD.

Litecoin, po spadku do 130 USD, odbudowuje swoją wartość. Jesteśmy ponad ważnym poziomem 150 USD, prawdopodobnie ruszymy w stronę oporu na 155 USD, jeżeli tak się nie stanie, wycofamy się do wsparcia w okolicy 144 USD.

Dash spadł z 132 do 121 USD, najbliższe wsparcie na poziomie 120 USD, a opór w okolicy 125 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.