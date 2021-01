Zmienność pozostaje niska, Trump w obliczu impeachmentu

Giełdy notowały wczoraj stosunkowo spokojną sesję. Nie pojawiły się żadne informacje, które mogłyby wpłynąć na nastroje w taki czy inny sposób. Akcje europejskie straciły na wartości, gdy w umysłach inwestorów ponownie zawitał niepokój związany z nowymi zakażeniami Covid-19. Kilka rządów nałożyło restrykcyjne ograniczenia, aby uporać się z wirusem, który ponownie się odradza. Nie ma wielkiej nadziei, że ograniczenia w najbliższym czasie zostaną zniesione. Rządy wprowadzają szczepionki, ale proces ten będzie powolny. Spadki, które wczoraj widzieliśmy na europejskich akcjach, były niewielkie, ponieważ pojawiły się doniesienia, że prezydent elekt, Joe Biden, ogłosi kolejne plany stymulacyjne w tym tygodniu. Znaczna część wzrostów, które odnotowano w zeszłym tygodniu, była wynikiem nadziei na takie działania, więc można argumentować, że wiele pozytywnych wiadomości zostało już uwzględnionych w cenie. Biden chętnie inwestuje w infrastrukturę i zieloną energię, ale istnieją obawy, że nowa administracja zaostrzy regulacje dotyczące sektora technologicznego. Stąd ostatnio rozczarowujące wyniki NASDAQ 100. Na obszarach Japonii i Chin wprowadzane są coraz ostrzejsze ograniczenia. Nikkei 225 wzrósł o ponad 1%, podczas gdy akcje w Chinach kontynentalnych są na minusie. Rynki europejskie są na dobrej drodze do stonowanego otwarcia.

Prezydent Trump stanie dziś w obliczu groźby impeachmentu. Ustawodawcy zażądali, aby Mike Pence, wiceprezes, powołał się na 25. poprawkę, przeciwko czemu już się wypowiadał. Jeśli większość w Izbie Reprezentantów będzie naciskała na oskarżenie Trumpa, rozpocznie się proces w Senacie. Głosowanie w Izbie odbędzie się dzisiaj. Wczoraj gubernator Banku Anglii, Andrew Bailey, ponownie wspomniał o ujemnych stopach procentowych, ale tym razem wydawał się bardziej dyskutować o tym pomyśle. Bailey określił ujemne stopy procentowe jako „kontrowersyjną” politykę. Oprócz tego powiedział, że jest zbyt wcześnie, aby rozważać jakiekolwiek dodatkowe bodźce. Funt zyskał na wartości wczoraj, gdy inwestorzy uznali, że BoE nie pójdzie tą drogą w najbliższym czasie, a może nie zdecyduje się na nią w ogóle. Brytyjskie banki już cierpią z powodu rezerw na nieściągalne długi związane z pandemią. Marże kredytowe również zostały obniżone, a ujemne stopy procentowe wywarłyby tylko dodatkową presję na rentowność pożyczek. Dolar wycofał się z trzytygodniowego maksimum, który osiągnął w poniedziałek. Trudno się dziwić, że waluta straciła na wartości, kiedy notowała wzrosty przez cztery kolejne sesje. Po zamknięciu rynków europejskich dolar dalej spadał. Złoto umocniło się w wyniku spadku wartości dolara. Miedź i pallad zanotowały ruch w górę, ponieważ metale skorzystałyby na bodźcach Bidena.

Oczekuje się, że CPI w USA wzrośnie z 1,2% w listopadzie do 1,3% w grudniu. Rezerwa Federalna stosuje niezwykle hojny pakiet stymulacyjny, próbując wesprzeć gospodarkę. Inflacja nadal jest słaba, ale nie jest to zaskakujące. Prowadzenie luźnej polityki pieniężnej może spowodować wyższą inflację, ale Fed jest zadowolony z tego, że stopa inflacji przez pewien czas będzie przekraczać 2%, ponieważ chce pobudzić wzrost. Uważa się, że odczyt bazowy CPI jest lepszym miernikiem popytu bazowego, ponieważ pomija ceny surowców. Ekonomiści spodziewają się, że podstawowy wskaźnik pozostanie na poziomie 1,6%. Raporty CPI zostaną opublikowane o godzinie 14:30.

Ropa naftowa notowała ostatnio dużą zmienność, dlatego dzisiejszy raport EIA będzie w centrum uwagi inwestorów. Zapasy ropy mają spaść o 2,55 miliona baryłek, co byłoby piątym z rzędu spadkiem tygodniowym. Oczekuje się, że zapasy benzyny wzrosną o 2,8 mln baryłek. Ropa Brent i WTI osiągnęły wczoraj 11-miesięczne maksima. Aktualizacja Beżowej Księgi zostanie opublikowana o 20:00 i prawdopodobnie wskaże, że ożywienie w USA utrzymuje się, ale są pewne obszary słabości. Raport nieprodukcyjny ISM za grudzień rósł w najszybszym tempie od trzech miesięcy. Sektor usług odnotował od lipca niższe tempo ekspansji. Według Statista, sektor usług odpowiada za 77% PKB, podczas gdy Deloitte uważa, że jest to bliżej 70%. Produkcja przeżyła gwałtowne odbicie, ale według Statista stanowi mniej niż 20% całkowitego wyniku gospodarczego. W zeszłym miesiącu Fed dał do zrozumienia, że jest zadowolony z utrzymania polityki, co prawdopodobnie nie zmieni się w dającej się przewidzieć przyszłości.

EURUSD – wczoraj kurs odbił od 3-tygodniowego dołka. Jeśli utrzymamy się powyżej 1,2129, szerszy trend wzrostowy powinien być kontynuowany i kurs może dotrzeć do oporu przy 1,2480. Przełamanie poniżej 1,2129 może z kolei skierować cenę w okolice 1,2000.

GBPUSD – od końca września para pozostawała w trendzie wzrostowym, a w zeszłym tygodniu dotarliśmy do 32-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywne nastawienie będzie kontynuowane, kolejnym celem może być 1,3798. Wsparcie znajduje się przy 1,3429. Większe odreagowanie może dotrzeć do 1,3385, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą doprowadzić do poziomu 0,8864. Poniedziałkowa świeca sugerowała siłę byków i jeżeli utrzymamy się powyżej 0,9000, kolejnym celem może być 0,9100.

USDJPY – para dotarła do miesięcznego szczytu w poniedziałek, jednak wczorajsza świeca może sugerować niedźwiedzie odwrócenie. Jeżeli dojdzie do spadków z tego miejsca, celem może być 102,59 lub 102,00. Jeśli trend wzrostowy utrzyma się, kolejny opór znajduje się przy 100-dniowej MA na poziomie 104,72.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 7 punktów do 6,761

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 1 punkt do 13,926

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 11 punktów do 5,661



