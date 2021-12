Zmiany prawa podatkowego w Korei Południowej

W Korei Południowej podpisano porozumienie, na mocy którego wprowadzenie podatku od kryptowalut może zostać przeniesione o rok.

Jeśli nowelizacja zostanie przegłosowana przez posłów na posiedzeniu 2 grudnia, podatek zostanie wprowadzony w życie dopiero 1 stycznia 2023 r., a nie od początku 2022 r. jak to pierwotnie planowano. Politycy Partii Demokratycznej, którzy naciskali na opóźnienie wprowadzenia podatku, skrytykowali ustawę za błędy, jakie znaleziono w procedurach dotyczących długoterminowych posiadaczy kryptowalut. Jedna z takich procedur nakazywałaby odprowadzenie części niezrealizowanych zysków z czasów sprzed wejścia w życie nowych przepisów.

Na oficjalnym profilu Adidas na Twitterze pojawił się krótki wpis informujący o nowej współpracy marki. Producent odzieży sportowej poinformował o kooperacji z giełdą kryptowalut Coinbase. Jak na razie nie podano szczegółów na czym miałaby dokładnie opierać się współpraca, jednak biorąc pod uwagę, że Coinbase coraz częściej angażuje się w projekty NFT, można podejrzewać, że właśnie w tym segmencie cyfrowych aktywów będą współpracować obie firmy.

Przeprowadzka górników BTC z Chin do Kazachstanu przyczyniła się do wystąpienia kryzysu energetycznego. Ministerstwo Energii Kazachstanu przypisało 8-procentowy wzrost krajowego zużycia energii elektrycznej w 2021 r. górnikom Bitcoinów, według danych Financial Times, w tym roku w kraju uruchomiono prawie 88 tys. urządzeń do kopania tej kryptowaluty, z czego większość pochodziła właśnie z Chin. Władze Kazachstanu nie chcą jednak zakazywać miningu i zaproponowały rozwiązanie problemu za pomocą energii pochodzącej z elektrowni jądrowej.

MicroStrategy po raz kolejny ogłosiło zakup Bitcoinów. Tym razem dyrektor generalny Michael Saylor poinformował o dodaniu 7002 BTC do portfela firmy. Łączna wartość transakcji to 414,4 mln USD, a średnia cena zakupu jednej monety wynosiła 59,2 tys. USD.

Od czasu wprowadzenia aktualizacji London w sierpniu br., spalono ponad 1 mln Ethereum, ale mimo tak dużej ilości usuniętego z rynku ETH, w ujęciu netto podaż kryptowaluty wciąż rośnie w tempie 1,2% rocznie. Według danych udostępnionych przez CryptoRank od czasu wprowadzenia wyżej opisanej aktualizacji w sieci Ethereum spalono monety o wartości 4,24 mld USD.

Bitcoin oscyluje wokół wartości 57 tys. USD. Aktualnie najważniejsze poziomy dla tej kryptowaluty to wsparcie z 54 tys. USD oraz oporowe 59,5 tys. USD. Utrzymanie poniżej tego poziomu będzie przemawiać za kontynuacją spadków do okolic 51 tys. USD.

Ethereum ponownie zbliża się do swoich historycznych szczytów na wysokości 4870 USD, ich pokonanie otworzy drogę do równego poziomu 5000 USD. Potencjalna reakcja spadkowa może się zatrzymać przy 4530 USD.

Bitcoin Cash kontynuuje konsolidację pomiędzy wartościami 445 a 760 USD. Kryptowaluta w trakcie ostatniego tygodnia pozostawała w okolicach wsparcia na 550 USD.

Ripple po zejściu do okolic 0,90 USD wrócił powyżej poziomu 1 USD, ale do czasu wyjścia ponad 1,1 USD nastawienie rynku pozostaje do dalszych spadków w kierunku 0,86 USD.

Litecoin odnotował dość silne odbicie po spadku do 185 USD, ale tak jak w przypadku Ripple, do czasu powrotu powyżej 230 USD możemy zobaczyć kontynuację ruchu spadkowego.

Dash w trakcie ostatniego tygodnia obsunął się o prawie 12% swojej wartości, obecnie ta kryptowaluta znajduje się na wsparciu z 175 USD, jego rozbicie będzie zapowiedzią kontynuacji spadków do 145 USD.



