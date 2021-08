Zmęczenie na indeksach w oczekiwaniu na rozpoczęcie Jackson Hole

Z wczorajszych wydarzeń rynkowych raczej nudy. Rynki żyją przede wszystkim sympozjum banków centralnych w Jackson Hole, które rozpoczyna się już jutro. Szczególnie wyczekiwane są wszelkie odniesienia szefa FEDu - Powella - co do taperingu, czyli ograniczania skali skupu aktywów przez Rezerwę Federalną.

Nim jednak to, dziś czekają nas jeszcze co najmniej trzy ciekawsze odczyty. O 10:00 poznamy klimat biznesowy Ifo - szczególnie interesujący odczyt dla naszego sąsiada zza Odry. Wskaźnik ten ostatnimi czasy dopiero powrócił w obszar neutralny (okolice 100). Oczekiwane jest natomiast lekkie pogorszenie wyniku. O 14:30 sprzedaż detaliczna ze Stanów. O 16:30 traderów rynku ropy z pewnością zainteresują dane o zmianach jej zapasów w USA.

Jackson Hole rozpoczyna się w czwartek, jednak najbardziej oczekiwane wystąpienie Powella to dopiero końcówka tygodnia. Niemniej, i jutro będzie ciekawie - szczególnie, że opublikowane zostanie wstępne PKB i tygodniowe claimsy ze Stanów.

S&P500 odrobił całość spadków z zeszłego tygodnia, jednakże bykom zza oceanu wczoraj wyraźnie zabrakło dalszej pary do działania. Notowania dotarły akurat do oporu z tygodniowych pivot points na 4499. Oczywiście jest to poziom nieprzypadkowy, a okrągłe 4500 będzie dla byków pewnie wyzwaniem. Słabiej sobie radzi DJIA30, który wypłaszczył się pod 35430, nie odrabiając całości spadków. Podobna sytuacja w Niemczech na DAX30, który co prawda stopniowo wzrasta, ale zachowuje się z lekka konsolidacyjnie.

Australijski ASX200 dotarł do krótkoterminowych oporów w okolicach 7550, z którymi na razie sobie nie poradził. Indeks giełdy tokijskiej od wczoraj w konsolidacji, brakuje energii do powrotu powyżej 27900. Jeszcze gorzej Hang Seng 50, gdzie odbicie po spadkach wygląda chyba relatywnie najsłabiej, a opór 25950 nie daje bykom odetchnąć. Widać zatem generalnie pewne zmęczenie materiału na indeksach, czy wykorzystają to niedźwiedzie?

Ropa po spadkach kontynuuje odbicie. WTI po reakcji na 61,7 (przy tym dołek z maja) forsuje spadkową chmurę Ichimoku z interwału H4. Wyjście ponad nią może być wczesnym sygnałem o zakończeniu spadków. Złoto dalej kontynuuje stopniowy ruch, aczkolwiek brakuje już systematyczności, a kolejne poziomy są pokonywane zrywami. Wyjście ponad 1800 zakończyło się nie pełnym sukcesem - notowania korygują ku wsparciom w rejonach 1790. Na srebrze dalsza inercja - cena zareagowała na górne ograniczenie konsolidacji w okolicach 24 dolarów i zawraca na południe.

Wczorajsza sesja na polskim głównym parkiecie to średniej wielkości obrót rzędu 714 mln zł. Pojedynek byków i niedźwiedzi był dość wyrównany - spadki odnotowało 41% walorów, wzrosty zaś 43%. Indeks WIG20 rzutem na taśmę został wypchnięty przez kupujących powyżej 2300 punktów. Na wykresie dziennym wygenerowano świecę z stosunkowo długim cieniem dolnym i zamknięcie na maksimum - jednakże równo na oporze. Trzeba jednak uznać to za sukces byków i pokaz ich siły.

Na wczorajszej sesji z WIG20 najlepiej radził sobie Cyfrowy Polsat (+3,63%), który od dłuższego czasu systematycznie wzrasta - warto wskazać, że spółka przystąpiła do walki o klienta nową, agresywnie reklamowaną ofertą i zmienia wizerunek. Dobrze poradziły sobie także PKN Orlen (+2 57%) oraz KGHM (+1,95%). Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze akcji Dino (-3,03%), CCC (-2,27%) oraz JSW (-1,39%). Od dzisiejszego otwarcia, kontrakty na WIG20 konsolidacyjnie. Sam indeks kasowy w pierwszych chwilach handlu lekko traci.

GBPPLN – generalnie w konsolidacji, aczkolwiek lekko znaczone są nowe szczyty. Brakuje jednak kierunku. Od początku wakacji dobrze ugruntowano strefę 5,30 - 5,32 jako rejony obrony.

EURPLN – od początku sierpnia konsolidacja i obraz ten się nie zmienia. Kluczowy górny opór w rejonach 4,59. Wsparcia poniżej 4,538.

USDPLN – para kieruje się lekko ku wzrostom. Krótkoterminowe wsparcia w okolicach 3,896. Kluczowe 3,862. Ponowne problemy byków oczekiwane na oporowych 3,908.

CHFPLN – forsuje wsparcia w rejonach 4,255. Ich wybicie otwarłoby drogę do 4,245, a dalej ważniejszych 4,23. Oporowe 4,28 i wyraźnie wyznaczony szczyt na 4,29.

PLNJPY – obecnie na oporach 28,2 - 28,215. Ich wybicie mogłoby pomóc w odwróceniu trendu. Niedaleko jednak, bo na 28,275, czeka już kolejny opór. Ważniejsze wsparcie to 28,09.



