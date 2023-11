Złoty z piątym tygodniem umocnienia do euro z rzędu

Jest to jedna z lepszych serii dla polskiej walutowy w ostatnim czasie, gdy złoty regularnie umacniał się do euro. Tutaj możemy widzieć efekt przed i powyborczego szturmu na polskie aktywa, w tym akcje polskich spółek, które muszą być kupowane za PLN. Do momentu, kiedy trwa doważanie polskiego rynku wśród inwestorów instytucjonalnych, złoty może być wspierany przez te napływy. Gdy ten element rynkowego skupu akcji i obligacji Polski się zakończy, złoty ponownie będzie mógł być zależny od rynków bazowych.

Obecnie kurs EUR/PLN ma szansę zmierzać w kierunku sierpniowego minimum znajdującego się przy poziomie 4,40 PLN. Jego przekroczenie mogłoby postawić "kropkę nad i" w całym trendzie spadkowym kursu i rajdu polskiej waluty. Wtedy kolejnym potencjalnym wsparciem mogą być okolice 4,30 PLN.

Należy pamiętać, że oprócz czynników lokalnych walutom gospodarek wschodzących może pomagać także cofnięcie rentowności obligacji na światowych rynkach długu. Na tę chwilę oprocentowanie 10-letnich obligacji USA już nie straszy poziomem 5%, tylko cofnęło się w stronę 4,70%. Co więcej, wzrosły szanse na to, że dalszy wzrost oprocentowania długu się nie pojawi, ze względu na sytuację gospodarczą. Jeśli tak, to cofnięcie rentowności do 4,2-4,0% może spowodować rajd na ryzykownych aktywach, w tym kontynuację umocnienia walut EM, w tym złotego.

Spoglądając szerze na rynek walutowy , należy zauważyć, że gdyby nie wydarzenia w Japonii, to prawdopodobnie cały indeks dolara znajdowałby się już na niższym poziomie. Rajd kursu USD/JPY blisko poziomów z października 2022 r. mógł prowadzić w ostatnim czasie, do szerszego umocnienia USD także wobec innych walut. Podobnie jak rok temu, tak i teraz, zwrot na wielu rynkach może być uzależniony od tego, że dolar zacznie słabnąć, a to w dużej mierze zależy od interwencji Banku Japonii. Ten na razie się jednak nie spieszy z ich przeprowadzeniem na dużą skalę, a szczyt z października 2022 nie został jeszcze przekroczony.

W końcówce tygodnia dla rynku walut kluczowym będzie odczyt NFP, czyli danych o zmianie zatrudnienia w USA, także o stopie bezrobocia. Czym gorszy ten odczyt może być, tym mogą być niższe rentowności, tym dolar może być słabszy i odwrotnie. Publikacja wyjątkowo o godzinie 13:30, a nie o godzinie 14:30, ze względu na zmianę czasu w Europie.

