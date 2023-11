Nie ma lepszego od WIGu naszego! Polska giełda próbuje wyrównać wynik Nasdaq

Tytuł, choć frywolny to zdaje się dobrze wpisywać w tendencję, która panuje od października na warszawskiej giełdzie. Zryw indeksu WIG w tym miesiącu robi wrażenie, gdy notowania zaczęły piąć się w górę najpierw na fali spekulacji, że opozycja uzyska łącznie większe poparcie od partii rządzącej, a następnie w momencie publikacji wyników wyborów. Zdaje się, że tylko dzięki temu, spadł polityczny ciężar z polskiej giełdy, który był noszony na jej barkach. W ten sposób indeks WIG znajduje się aktualnie na poziomie wyższym o niemal 24% od poziomu, który obserwowaliśmy jeszcze na początku roku. W skali miesiąca z kolei wzrost WIG wynosi ponad 9%, co jest najlepszym wynikiem od listopada 2022 r.

Jeśli porównamy stopy zwrotu indeksu giełdowego notowanego przy Książęcej w Warszawie z czołowymi światowymi indeksami, to zobaczymy, że coraz bliżej nam do indeksu Nasdaq! 23% stopy zwrotu od początku roku na WIG bije na głowę 8% z indeksu S&P 500, 4% z indeksu CAC40 czy 2% z indeksu DAX. Wspomniany Nasdaq ma obecnie stopę zwrotu na poziomie 31% od początku roku. Różnica między WIGiem, a SPX czy NDAQ jest aktualnie kolosalna, a wszystko zaczęło się w tym miesiącu. Wcześniej WIG poruszał się podobnie do pozostałych indeksów, choć w wakacje również cechował się najwyższą stopą zwrotu oprócz Nasdaqa.

WIG opiera się także szerokiej korekcie na światowych rynkach akcji, pokazując swoją siłę i prawdopodobnie istotne napływy kapitału na polską giełdę, która mnożnikowo zdaje się być atrakcyjnie wyceniona. Być może przed nami czas na "rozprężenie" mnożników i wyceny nie tyle zbliżone do spółek z USA, ale przynajmniej z zachodniej Europy, jeśli chodzi o największe podmioty na polskiej giełdzie.

Do osiągnięcia szczytu wszech czasów indeksowi WIG zostało niecałe 5% wzrostu.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.