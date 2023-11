Zgodnie z oczekiwaniami, Fed pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ekonomiści stwierdzili, że jednym z głównych wniosków z konferencji prasowej prezesa Fed Jerome'a Powella i środowego oświadczenia banku centralnego dotyczącego jego polityki jest rosnące prawdopodobieństwo, że cykl podwyżek stóp już się zakończył.

Oświadczenie Fed i uwagi przewodniczącego Powella wygłoszone podczas konferencji prasowej otwierają Fedowi drzwi do zakończenia obecnego cyklu podwyżek stóp procentowych. Fed stwierdził, że rozważy wiele czynników „określając zakres dodatkowego zaostrzenia polityki, które może być odpowiednie, aby z czasem przywrócić inflację do 2 procent”. Na początku konferencji prasowej, Powell dodał, że Fed rozważa również „jak długo polityka pozostanie restrykcyjna”, ale później powiedział, że Fed rozważał obniżki stóp procentowych na obecnym posiedzeniu. Rynkom finansowym spodobało się to, co usłyszeli.

Inwestorzy zajmujący się kontraktami terminowymi zmniejszają prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki stóp procentowych do 19,6% w porównaniu z 28,8% jeszcze we wtorek.

Dziś uwaga uczestników rynku skupi się na banku Anglii. Czy Rada Gubernatorów pójdzie w ślady Rezerwy Federalnej. Oczekuje się, że BoE pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Będzie to mieć duże znaczenie dla brytyjskich indeksów i samego funta, który po raz kolejny testuje linie trendu, a jej pokonanie może otworzyć drogę do aprecjacji waluty.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 02.11.2023.

Na giełdach w Europie umiarkowane odbicie.

Po okresie spadków na głównych parkietach Europy, od poniedziałku mamy spodziewane odbicie. Spadek inflacji w strefie euro i ostrożny komunikat Powella po posiedzeniu Fed sprawiły, że wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,28% (FTSE100) do średnio 0,7% (Dax, CAC40, FTSE MIB, IBEX 35 i Stoxx 600).

Wzrosty na Wall Street zdecydowanie przyspieszyły po wystąpieniu Powella. Dow Jones Industrial Average zyskał 222 pkt., czyli 0,67%. S&P500 wzrósł o 1,05%. Nasdaq Composite zyskał 1,64%.

W Azji uwidocznił się popyt.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku przeważają wzrosty w slad za udana sesją na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 1,18%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,90%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,74%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,15%), Szanghaj (-0,22%), Singapur (0,05%), Sensex (0,50%). Indeks Asia Dow rośnie o 1,22%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Można było przypuszczać, że przed świętem handel na parkiecie przy Książęcej będzie dość nudny, szczególnie, że w perspektywie był Fed z decyzjami o polityce monetarnej. Nic bardziej mylnego. Wtorek znów pokazał siłę byków, tym bardziej, że na głównych parkietach Europy trwa korekta ostatnich spadków. Wydaje się, że krajowy parkiet jest nad wyraz silny w porównaniu z głównymi rynkami. Wtorkowy handel na GPW znów był pokazem byczych nastrojów, przy podwyższonej aktywności inwestorów. Sytuacja techniczna na WIG20, dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku ubiegłego tygodnia ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,47 mld zł. WIG zyskał 0,79%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,09%. WIG20fut wzrósł o 1,35%, osiągając na zamknięciu wartość 2170 pkt. Niewielkiej zmianie uległy średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o niewiele znaczące 0,03%. sWIG80 zamknął się ze skromnym zyskiem 0,05%.

Od polowy października złoty w wąskim zakresie wahań do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,13.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,46.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,21.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,65.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,70.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.