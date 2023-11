Zgodnie z oczekiwaniami, Bank Japonii (BoJ) na październikowym posiedzeniu utrzymał podstawową krótkoterminową stopę procentową na niezmienionym poziomie -0,1% oraz rentowność 10-letnich obligacji na poziomie bliskim 0%. Jednocześnie bank centralny określił poziom rentowności obligacji na 1,0% jako "luźną" górną granicę i odstąpił od zobowiązania do jej utrzymania poprzez zakup nieograniczonej liczby obligacji. W kwartalnym raporcie BoJ skorygował prognozy inflacji na lata 2023 i 2024 w górę, do 2,8%, z wcześniejszych 1,3% i 1,2%, przekraczając tym samym cel na poziomie 2%. Przewiduje się, że w roku budżetowym 2025 inflacja CPI spadnie do 1,7%, co wynikać będzie z kończącego się wpływu ostatnich wzrostów cen ropy naftowej oraz poprzednich wzrostów cen importowanych towarów. Jeśli chodzi o PKB, decydenci banku oceniają, że gospodarka Japonii prawdopodobnie będzie kontynuować umiarkowane ożywienie, wspierane przez stłumiony popyt. Niemniej jednak zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające ze spowolnienia globalnego ożywienia gospodarczego. Rada podkreśliła, że nie zawaha się podjąć dodatkowych działań stymulujących, jeśli zajdzie taka konieczność. W odpowiedzi na komunikat BoJ, jen osłabił się wobec dolara, tracąc cały zysk odnotowany poprzedniego dnia.

Para walutowa USD/JPY. Źródło: CMC Markets, stan na dzień 31.10.2023 roku.

Dziś poznamy jeszcze wstępny odczyt PKB dla strefy euro oraz wstępne dane o inflację w Eurolandzie. Oczekuje się spadku wzrostu gospodarczego zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rok do roku. Inflacja prawdopodobnie znacznie spowolni. Według oczekiwań analityków, CPI spadnie z 4,3% do 3,1% r/r, a inflacja bazowa spowolni z 5 5% do 5,1%.

Rynki przede wszystkim będa teraz oczekiwać na jutrzejszą decyzję Fed. Bank przygotował inwestorów, że pozostawi stopy na niezmienionym poziomie, ale to wypowiedź Powella na konferencji po posiedzeniu FOMC skupi uwagę uczestników rynku.

Na giełdach w Europie umiarkowane odbicie.

Po okresie spadków na głównych parkietach Europy, poniedziałek przyniósł spodziewane odbicie. Wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,2% (Dax i FTSE MIB). Nieco więcej wzrosły giełdy w Londynie i Paryżu, ale to IBEX 35, który do tej pory tracił najwięcej wzrósł o 1,07%.

Zdecydowanie większy optymizm panował na Wall Street. Dow Jones Industrial Average zyskał 511 pkt., czyli 1,58%. S&P500 wzrósł o 1,2%, tym samym opuścił obszar korekty. Nasdaq Composite zyskał 1,16%.

W Azji przewaga spadków.

Giełda w Japonii została otwarta po świątecznej przerwie. Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku w większości tracą po rozczarowujących danych PMI z Chin. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,53%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,12%, a południowokoreański KOSPI spada o 1,34%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,72%), Szanghaj (-0,24%), Singapur (-0,26%), Sensex (-0,23%). Indeks Asia Dow spada o 0,61%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Można odnieść wrażenie, że parkiet przy Książęcej jest nad wyraz silny w porównaniu z głównymi rynkami. Poniedziałkowy handel na GPW znów był pokazem byczych nastrojów, a wiodące giełdy Starego Kontynentu mogą tylko zazdrościć skali wczorajszych wzrostów, gdzie Dax zyskał tylko 0,2%., indeksy z nawiązką odrobiły piątkowe cofnięcie. Sytuacja techniczna na WIG20, dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku ubiegłego tygodnia ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 949 mln zł. WIG zyskał 1,04%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,08%. WIG20fut wzrósł o 1,09%, osiągając na zamknięciu wartość 2141 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,22%. sWIG80, który zamknął się z zyskiem 0,76%.

Od kilku dni, złoty w wąskim zakresie wahań do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,19.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,65.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,80.



