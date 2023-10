Złoto — największa seria dni spadkowych od ponad roku. Czy to kapitulacja kupujących kruszec?

Cena złota rozpoczyna początek października od kontynuacji wyprzedaży na światowych rynkach, co przynosi szósty dzień spadków z rzędu. Takiej serii dni spadkowych w cenie złota nie obserwowaliśmy od sierpnia 2022 r. Wydaje się, że złoto i tak dość długo opierało się sile dolara oraz wysokości rentowności amerykańskich obligacji, aby w ostatnim czasie skapitulować.

Odpływy kapitału z ETF na złoto (GLD)

W poniedziałek 2 października w południa uncja złota kosztuje 1850 USD i jest to najniższa cena od 10 marca 2023 r., a notowaniom mogą nie pomagać kolejne informacje o tym, że inwestorzy porzucają jednostki największego funduszu ETF na złoto, czyli GLD. W ostatnim tygodniu odpłynęło z niego 321 mln USD, w miesiącu był to odpływ 784 mln, a w skali trzech miesięcy od GLD odwróciło się ponad 3,2 mld USD. Tym samym wartość aktywów pod zarządzaniem spadła do 52 mld USD. Od szczytu z maja cena złota spadła o ponad 11%.

Spadek pozycji spekulacyjnych netto na złoto

Jak wynika z raportu COT komisji CFTC spekulanci w ostatnich tygodniach zmniejszali pozycje długie netto na kontraktach na złoto. W szczytowym momencie dla złota było ich 184 tys. (o tyle więcej długich niż krótkich dla graczy niekomercyjnych), zaś obecnie jest to 115 tys. kontraktów. Niemniej jednak zachowanie ceny złota i pozycjonowania dość dobrze się pokrywa i nie widać tutaj dużych dywergencji.

Potencjalne wsparcia dla ceny złota i ważne poziomy

Z punktu widzenia wykresu potencjalne wsparcia dla ceny złota mogą znajdować się poniżej dołka z lutego 2023 r., czyli w rejonie 1800 USD i mogą być rozciągnięte aż do okolic 1720 USD. Tymczasem najbliższe opory mogą wypadać w rejonie 1880 do 1900 USD. Wydaje się, że na notowania w najbliższym czasie może mieć wpływ sytuacja na rynku dolara amerykańskiego oraz rentowności obligacji, a wszystko to w kontekście działań Fed na początku listopada (ponad 30% szans na podwyżkę) stóp. Najważniejsze dane z kolei dla złota to prawdopodobnie publikacja danych USA dotycząca zmiany zatrudnienia w sektorach poza rolnictwem, które poznamy w piątek.

__



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.