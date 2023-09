Wrzesień beż przełomu na bitcoinie. Czy jest szansa na zmianę w ostatnim kwartale roku?

We wrześniu 2023 r. cena bitcoina wyrażona w dolarze amerykańskim wzrosła o ponad 4%, co można uznać za mały sukces. Dlaczego? Otóż w tym samym czasie cały indeks USD wzrósł o prawie 2%, kontynuując ruch z poprzedniego miesiąca, gdzie także zwyżka wyniosła niemal 2%. Oznacza to, że bitcoin oparł się sile USD, czemu nie oparły się akcje czy inne waluty, jak chociażby euro.

Poza tym na rynku bitcoina wydarzyło się niewiele. SEC nadal nie zaakceptował żadnego z wniosków o utworzenie spot ETF na BTC, a jedynie przełożył wnioski do kolejnego terminy rozpatrzenia. Szef SEC w tym tygodniu nie nazwał bitcoina papierem wartościowym, ale także nie uznał go za surowiec (to byłoby dość trudne, bo z bitcoina niczego nie można wyprodukować, jak z typowych surowców). Zatem w tej sprawie nadal niewiele się wydarzyło.

Czy coś może się zmienić w ostatnim kwartale 2023 r.?

Wydaje się, że tak, ponieważ giełdy zaliczyły dość mocne korekty, które mogą dobiegać końca, a rentowności obligacji mogą zacząć się cofać wraz ze spadkiem cen ropy i dolara. To może utworzyć dość dobre środowisko do większego apetytu na ryzyko ze względu na powyższe czynniki. To z kolei może w teorii sprzyjać notowaniom kryptowalut.

Potencjalnie istotne poziomu dla ceny bitcoina

Wciąż możliwym wsparciem pozostaje strefa 25000-26200 USD, gdzie notowania zdołały ją w tym miesiącu przetestować i wybronić. Wydaje się, że dopiero jej trwałe pokonanie może prowadzić notowania do 20500 USD. Z kolei od góry potencjalny opór może wypadać przy 29700-30200 USD, zaś kolejny może znajdować się dopiero przy 37600-40400 USD. Jednak, aby tam dotrzeć, rynek musiałby jeszcze pokonać 31400 USD. Być może to wydarzy się już w nadchodzącym kwartale.

