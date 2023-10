Wrzesień tradycyjnie okazał się najgorszym miesiącem dla giełd. Winą za taki stan rzeczy można obarczyć Fed, który jest daleki od odchodzenia od restrykcyjnej polityki wysokich stóp. Czynnik, który bezpośrednio wpłynął na wyceny akcji, to oczywiście rosnący w siłę dolar, który wspiął się na dziesięciomiesięczne maksima przy wzroście rentowności obligacji i to nie tylko amerykańskich. Na wykresach miesięcznych wymalowała się świeca podażowa. Czy październik będzie bardziej łaskawy dla giełdowych byków?

Dane z amerykańskiego rynku pracy, które poznamy w piątek, dadzą inwestorom szerszy obraz stanu amerykańskiej gospodarki. Napływające do tej pory dane gospodarcze wskazują, że gospodarka USA wciąż jest silna i jeden z celów Fed - zapewnienie jej miękkiego lądowania - jest jak najbardziej realny. Przedsmak payrollsów poznamy w środę wraz z publikacją ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw.

Na rynku surowcowym przecenie uległo złoto, które aktualnie zeszło poniżej wsparcia wsparcie na 1860 USD, co otwiera drogę do kolejnego poziomu 1800 USD.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 02.10.2023.

Wciąż na wysokim poziomie utrzymują się ceny ropy, które znalazły się pod wzrostową presją w związku z ograniczeniem podaży przez Arabię Saudyjską i Rosję.

W Europie i Wall Street z szansą na udany start miesiąca.

Kończąca miesiąc sesja w Europie zakończyła się w nieco lepszych nastrojach. Inwestorów zapewne ucieszyły dane o inflacji w poszczególnych gospodarkach strefy euro, które odnotowały zdecydowany spadek. Jednak inne wskaźniki gospodarcze wskazują na słabość Eurolandu w trzecim kwartale, na co wpływ mają napięte warunki finansowania, słaby eksport, czy niskie inwestycje. Niemniej wszystkie wiodące europejskie indeksy utrzymały się ponad kreską, chociaż słaby start na Wall Street popsuł nieco dobre nastroje panujące od początku notowań.

Wall Street zakończyło ostatnią sesją lekko spadkowo. Podwyższonej zmienności można było się spodziewać, bowiem w piątek wygasały opcje na akcje. Dow Jones Industrial Average zyskał 159 punktów, czyli 0,47%. S&P spadł o 0,27%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0,14%.

O poranku kontrakty na amerykańskie indeksy zyskują.

W Azji wiele giełd nie działa.

Giełdy w Hongkongu, Chinach i Sydney są dziś zamknięte. W Chinach mamy Złoty Tydzień (1 - 7 X), a w Australii Święto Pracy.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami kolejny tydzień spadków na GPW i gdyby nie piątkowa sesja, która zakończyłą się solidnymi wzrostami wszystkich indeksów, byłby to jeden z najsłabszych tygodni w tym roku. WIG20 walczy o utrzymanie się powyżej poziomu 1900 pkt., gdzie środa i czwartek przyniosły zimny prysznic na głowy byków, ale kończąca miesiąc sesja dała nadzieję na większe odbicie. Po otwarciu na lekkim plusie, wzrosty w Europie dały sygnał warszawskim bykom do kupowania akcji, co sprawiło, że zarówno WIG i WIG20 rozpoczęły wspinaczkę pod górę. Dopiero zielone otwarcie na Wall Street pozwoliło odrobić sporą część strat, by ostatecznie zakończyć dzień w tuż poniżej poziomu 1900 pkt. Technicznie, WIG20 próbuje utrzymać się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, która jest istotnym wyznacznikiem dla inwestorów długoterminowych.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,17 mld zł. WIG zyskał 1,52%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,64%. WIG20fut wzrósł o 1,25%, osiągając na zamknięciu wartość 1944 pkt. Na plusie finiszowały średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,37%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 1,32%.

Po kilku dniach stabilizacji złoty znów słabnie.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,35.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,63.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,41.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,79.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.