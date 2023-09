Przed nami ostatnia sesja miesiąca, zatem czas na podsumowanie. Wrzesień tradycyjnie okazał się najgorszym miesiącem dla giełd. Winą za taki stan rzeczy można obarczyć Fed, który jest daleki od odchodzenia od restrykcyjnej polityki wysokich stóp. Czynnik, który bezpośredni wpłynął na wyceny akcji, to oczywiście rosnący w siłę dolar, który wspiął do na dziesięcioletnie maksima oraz wzrost rentowności nie tylko amerykańskich obligacji. Stąd na wykresach miesięcznych wymalowała się świeca podażowa. Czy październik będzie bardziej łaskawy dla giełdowych byków?

Wczorajsze dane dane o inflacji z Niemiec wskazują na spadek procesów inflacyjnych. Dziś poznamy ulubiony miernik inflacji Fed, osobisty indeks cen wydatków konsumpcyjnych.

Na rynku surowcowym przecenia uległo złoto, które aktualnie testuje wsparcie na 1860 USD, jednak wciąż popyt jest mizerny. Jego pokonanie otworzy drogę do kolejnego poziomu 1800 USD.

Wrześniowy spadek cen srebra został powstrzymany na poziomie wsparcia w okolicach 22,30 USD i od wczoraj cena lekko odbija. Podobnie jest na rynku miedzi, gdzie przecena metalu został na razie powstrzymana na poziomie 361 USD i od wczoraj wzrosła do 370 USD.

Wciąż na wysokim poziomie utrzymują się ceny ropy, które znalazły się pod wzrostową presją w związku z ograniczeniem podaży przez Arabię Saudyjską i Rosję.

W Europie i na Wall Street realizacja zysków z krótkich pozycji?

Wczorajsza sesja w Europie zakończyła się w nieco lepszych nastrojach. Inwestorów zapewne ucieszyły dane o inflacji w Niemczech, która odnotowała zdecydowany spadek. Jednak wskaźniki gospodarcze wskazują na słabość Eurolandu w trzecim kwartale, na co wpływ mają napięte warunki finansowania, słaby eksport, czy niskie inwestycje. Dax osiągnął sześciomiesięczne minima, a od pandemii największa gospodarka Starego Kontynentu znajduje się w trudnej sytuacji i potrzebuje planu ratunkowego. Niemniej wszystkie wiodące europejskie indeksy zyskały wczoraj od 0,36% (Stoxx 600) do 1,02% (IBEX 30)

Wall Street zakończyło przedostania sesją umiarkowanym odbiciem. Wszystkie benchmarki zakończyły dzień w na plusie. Dow Jones Industrial Average zyskał 116 punktów, czyli 0,35%. S&P wzrósł o 0,59%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0,83%.

W Azji traci Tokio - reszta parkietów lekko zyskuje.

Giełdy w Hongkongi i Seulu są dziś zamknięte, z powodu święta. W regionie Azji i Pacyfiku przeważają umiarkowane wzrosty. Indeks giełdy w Tokio traci 0,36%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje wzrost o 0,42%. Na pozostałych parkietach: Szanghaj (0,10%) Singapur (0,44%), Sensex (0,29%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,22%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Gdy wtorkowa sesja na GPW nie rozstrzygnęła, czy była tylko przystankiem w marszu na południe, czy przygrywką do odbicia w stronę lokalnego oporu na WIG20 w okolicach 2000 pkt., środa i czwartek przyniosły zimny prysznic na głowy byków. Po neutralnym otwarciu, już po godzinie zarówno WIG i WIG20 rozpoczęły zjazd na niższe poziomy, Dopiero zielone otwarcie na Wall Street pozwoliło odrobić sporą część strat, by ostatecznie zakończyć dzień w tuż poniżej poziomu 1900 pkt. Technicznie, WIG20 zszedł poniżej 200-okresowej średniej kroczącej, która jest istotnym wyznacznikiem dla inwestorów długoterminowych, co może sugerować dalszy zjazd na południe.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,03 mld zł. WIG stracił 0,72%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,75%. WIG20fut spadł o 0,62%, osiągając na zamknięciu wartość 1920 pkt. Na minusie finiszowały średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,46%. sWIG80 zamknął się ze stratą 1,43%.

Po kilku dniach stabilizacji złoty znów słabnie.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,35.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,63.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,41.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,79.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,80.



