Złoto i Srebro – cykliczne ożywienia się rozpoczęły?

O d pierwszych dni października br. na rynku złota i srebra oglądamy systematyczne, powolne wzrosty, które w ostatnich kilku dniach wyraźnie przyspieszyły.

Jak wynika z opracowanego przeze mnie modelu układu średnioterminowych cykli, które determinowały historyczne trendy tych metali, ich fazy wzrostowe mogły się na przestrzeni ostatnich tygodni rozpocząć. Przy takich założeniach, najbliższe miesiące mogą być ciekawe na rynkach tych kruszców ale i na wielu instrumentach z nimi powiązanych.

Złoto & Srebro – układ cykli

W kilku tegorocznych analizach przedstawiałem układ historycznych cykli na wykresach cen złota i srebra, które to cykle bardzo dobrze opisywały trendy tych metali. Jeśli to historyczne oddziaływanie wyznaczonych cykli miałoby być zachowane, to ostatnie miesiące br. miały być okresem ustanawiania na tych rynkach średnioterminowych minimów. Poniżej przedstawiam ponownie te wykresy z naniesionymi modelami historycznych cykli.

Jak można zauważyć, dotychczasowe, październikowe minima na rynku złota i srebra zostały osiągnięte oknach czasowych (czerwone okręgi), w których to wedle zaprezentowanych modeli powinny wypaść punkty zwrotne.

Potwierdzeniem istotności dokonujących się obecnie zmian na tych rynkach jest zachowanie cen omawianych metali względem ważnych oporów, które można wykreślić na ich wykresach.

Jak widać na pierwszym z powyższych wykresów (złoto – rynek kasowy – dane dzienne), w ostatnich dniach przełamana została średnioterminowa linia trendu spadkowego, kreślona od szczytu z sierpnia 2020 roku. To wybicie w połączeniu układem dominujących cykli stanowi moim zdaniem mocny sygnał, iż głó wne cykle wchodzą w fazy wzrostowe. Na tym samym wykresie widzimy ważną strefę oporów rozciągającą się między 1886 a 1914 USD/ozt, która w najbliższych dniach powinna być wyzwaniem dla kupujących. Ewentualne pokonanie tej strefy otworzyłoby drogę do ataku na szczyt z sierpnia minionego roku, a konkretnie na strefę 2049-2073, na którą to wskazuje kilka narzędzi stosowanych w szeroko rozumianej analizie trendu. Moim zdaniem, jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z odwróceniem faz głównych cykli, to ceny złota nie powinny mieć poważniejszych problemów z pokonywaniem ww. oporów, a ceny znacząco powyżej 2000 USD/ozt mogłyby być celem w perspektywie kilku/ kilkunastu miesięcy.

Z nieco inną, ale moim zdaniem równie optymistyczną sytuacją mamy do czynienia na rynku srebra, którego kurs pokonał dwie linie trendu spadkowego i obecnie zbliża się do trzeciej, poprowadzonej z ostatniego szczytu. Linia ta biegnie obecnie na 26,30 USD/ozt, a jej ewentualne pokonanie otworzyłoby drogę w kierunku strefy 28,90-30,50, gdzie znajdują się bardzo ważne, prezentowane na powyższym wykresie opory. Jeśli zmiana faz długoterminowych cykli ma obecnie miejsce, to rynek ten nie powinien mieć większych problemów z pokonaniem ww. oporów, a ceny znacząco powyżej 30 USD/ozt mogłyby być celem w perspektywie kilku miesięcy.

Złoto i srebro – jakie instrumenty

Inwestując na rynku złota i srebra można wykorzystywać instrumenty pochodne oparte bezpośrednio o cenę kruszcu (jak np. prezentowane na dwóch ostatnich wykresach kontrakty CFD kasowe/spot), kontrakty CFD oparte o future, ale również całą gamę innych instrumentów opartych o ETF-y grupujące spółki działające w tej branży, czy też indeksy tworzone przez brokerów. Poniżej przedstawię wykresy trzech ciekawszych instrumentów skorelowanych mocno z rynkiem złota i/lub srebra wraz z krótkim komentarzem.

Indeks Metali Szlachetnych (CFD)

Ten stworzony przez CMC Markets indeks oddaje zmiany cen czterech metali szlachetnych: złota, srebra, platyny i palladu przy czym dwa pierwsze mają decydujący wpływ na jego cenę. Tym samym inwestując w tej indeks inwestor uzyskuje ekspozycję na całą grupę aktywów, a nie tylko na jeden kruszec.

Poniżej przedstawiłem wykres tego indeksu wskazując istotne w krótkim i średnim terminie poziomy.

Jak widać na tym wykresie obecnie indeks ten zmaga się z ważnymi oporami, które usytuowane są w strefie 1565 -1602 pkt. Strefa ta tworzona jest przez wewnętrzne linie kreślone w obrębie średnioterminowej, budującej się od sierpnia 2020 roku konsolidacji. Ewentualne pokonanie tych oporów otworzyłoby drogę w kierunku górnego ograniczenia ww. trendu bocznego, które znajduje się na 1814 pkt. czyli ok. 14 % powyżej poziomów z piątkowych notowań.

Global X Silver Miners ETF (CFD)

Ten grupujący spółki wydobywające srebro ETF, swoje minima w budującej się od sierpnia 2020 konsolidacji osiągnął na początku października br. i od tego czasu jego kurs zyskał ok 30 %.

Vaneck Vectors Gold Miners ETF (CFD)

Jeśli przyjąć, że ta średnioterminowa konsolidacja jest formacją korekcyjnego trójkąta rozszerzającego się, to obecnie kurs omawianego ETF-a powinien kierować się w kierunku jej górnego ograniczenia. Znajduje się ono niemal 20 % wyżej w poró wnaniu do poziomów z czwartkowej sesji. Z punktu widzenia analizy trendu droga do tego poziomu może zostać otwarta po pokonaniu okolic 41,90 USD za ETF, gdzie znajduje się testowany obecnie opór. Tworzy go wewnętrzna linia trendu kreślona w obrębie ww. konsolidacji. Jeśli taki scenariusz będzie realizowany, to górne ograniczenia tego średnioterminowego trendu bocznego nie powinny być maksimum tego co może osiągnąć ten rynek w perspektywie np. 12 miesięcy.

To jeden z ETF-ów grupujących spółki wydobywające złoto, a tego typu instrumenty zazwyczaj mają większą zmienność w porównaniu do cen kruszcu, z którym są mocno skorelowane. Na poniższym wykresie pokazałem budujący się od szczytów z sierpnia 2020 ruch korekcyjny, który z obecnej perspektywy wygląda na dużą formację klina.

Jeśli to rzeczywiście będzie ta formacja zaliczana do typowych formacji korekcyjnych, to obecnie kurs tego ETF-a powinien kierować się do jej górnego ograniczenia, które znajduje się ok. 5 % powyżej czwartkowego zamknięcia. Modelowo, od tych oporów powinno nastąpić wyraźne cofniecie, jednak w kolejnym kroku następny atak na ten opór może być udany. Jeśli kurs tego ETF-a wybiłby się górą z tego klina, to minimalnym zasięgiem zwyżki mogłyby być okolice 45-47 USD/ETF, a w wariancie optymistycznym okolice 58 USD, gdzie dwie fale budujące się od minimów z marca 2020 byłyby równe.

Podsumowanie

Oglądane w ostatnich dniach ożywienie na rynku złota i srebra może być początkiem istotnych zmian ich trendó w. Za takim scenariuszem przemawia miejsce rozpoczętego w październiku odwrócenia, które wypada dokładnie w oknie czasowym modelowych den głównych, historycznych cykli. W krótkim terminie na wykresach omawianych w tej analizie instrumentach zbliżamy się do mniej lub bardziej istotnych oporów, a ich pokonanie potwierdziłoby dla mnie scenariusz wzrostowy, być może nawet mocno wzrostowy w średnim horyzoncie czasowym.



