Zgony spowodowane Covidem w Chinach wpływają na giełdy przed posiedzeniem FOMC

Wall Street pozostaje pod presją po tym, jak Chiny zgłosiły zgon spowodowany zarażeniem Covid, wywołując przy tym obawy o powrót kraju do rygorystycznych obostrzeń, podczas gdy notowania spółki Walt Disney skoczyły o 6% w obliczu powrotu byłego CEO - Boba Igera, co zbuforowało spadki wspierając Dow.

Rentowność obligacji amerykańskich niewiele się zmieniła po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej w San Francisco, Mary Daly, wyraziła obawy dotyczące szybkości podwyżek stóp, które mogą spowodować "nadmierną reakcję" rynków. Prezes Fed z Cleverland, Loretta Mester, w wywiadzie dla CNBC widzi mniejszą skalę podwyżek stóp w grudniu. Najbardziej jastrzębi członek Fed, prezes Fed z St. Louis, James Bullard, ma przemawiać jeszcze dziś przed czwartkową publikacją protokołu z listopadowego posiedzenia FOMC.

Ogólnie rzecz biorąc na rynkach panował sentyment risk-off, co przejawiało się m.in. w umocnieniu dolara amerykańskiego i spadkach innych głównych walut i towarów na niższe poziomy. Kontrakty terminowe na WTI spadły do prawie dwumiesięcznego minimum, nieco poniżej 80 dolarów za baryłkę. Ponadto negatywna sytuacja z FTX nadal się rozprzestrzeniała, a Ethereum podążyło w kierunku kluczowego wsparcia na poziomie 1,100. Inwersja na amerykańskich 10-letnich i 2-letnich rentownościach pogłębiała się dalej do 0,69, najszerszego poziomu od lat 80.

Nasdaq wycofuje się z obszaru kluczowego oporu, ponieważ odbicie na akcjach typu “growth” wyhamowało, a większość gigantów technologicznych o dużej kapitalizacji zakończyła sesję na minusie, przy czym Microsoft był jedyną spółką, która zamknęła się nieco wyżej. 4 z 11 sektorów S& P 500 zanotowało spadki, przy czym sektor towarów i usług konsumpcyjnych, technologii i energii poniósł straty o ponad 1%, podczas gdy sektor towarów i usług konsumpcyjnych odnotował wzrósł o 1%. Akcje Tesli spadły o 6,7% po wszystkich negatywnych informacjach, pociągając w dół akcje innych producentów pojazdów elektrycznych, takich jak Rivian i Nio.

Akcje Disney’a skoczyły o 6% po tym, jak spółka ogłosiła, że Chapek zostanie zastąpiony dotychczasowym CEO - Igerem. Bob Iger służył firmie jako dyrektor generalny przez 15 lat przed przejściem na emeryturę w lutym 2020 roku, tuż przed pandemią. Wiadomość ta jest postrzegana jako pozytywna dla giganta rozrywki po ogromnej stracie 1,5 miliarda dolarów w trzecim kwartale i najgorszym roku od lat 70.

Ceny ropy naftowej początkowo zanurkowały 5%, zanim doszło do odbicia po informacji, że OPEC+ może zwiększyć wydobycie o 500 tys. baryłek dziennie w grudniu, jednak organizacja zaprzeczyła temu raportowi. Zgon spowodowany zakażeniem Covid w Chinach i skok USD również ważyły na sentymencie.

Ethereum spadło o 8%, zbliżając się do tygodniowego minimum na poziomie 1,100, w związku z tym, że według Coinpedia.org hakerzy przejęli cyfrowe monety o wartości 60 milionów dolarów. Źródło wspomniało również, że hakerzy posiadają Ethereum o wartości prawie 300 milionów dolarów i mogą je spieniężyć w każdej chwili. Może to ostatecznie spowodować kolejną rundę tąpnięć w świecie kryptowalut, zwłaszcza po negatywnych wiadomościach dotyczących FTX.

Chińskie giełdy cofnęły się, gdy kraj poinformował o pierwszym od sześciu miesięcy zgonie spowodowanym Covid, wywołując obawy o powrót do restrykcyjnych obostrzeń. Indeks Hang Seng spadł w poniedziałek o 1,9%.

Azjatyckie rynki akcji mogą być dość mieszane po otawrciu. Kontrakty terminowe na ASX wzrosły o 0,42%, kontrakty terminowe na Nikkei 225 wzrosły o 0,29%, a kontrakty terminowe na Hang Seng Index spadły o 0,32%.



