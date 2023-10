Poza rozkręcającym się sezonem wyników w USA, w tym tygodniu zwracamy uwagę na indeks ZEW nastrojów w gospodarce. Oczekuje się, że nastroje w Niemczech uległy poprawie, jednak oczekiwania na poziomie -9 pokazują, że niemiecki biznes wciąż boryka się z problemami. Również we wtorek poznamy dane o sprzedaży detalicznej w USA. Konsensus analityków widzi spadek aktywności konsumentów i oczekuje się spadku w ujęciu miesięcznym z 0,6% do 0,3%. Oczekuje się że również, że produkcja przemysłowa w USA odnotuje spadek z 0,4% do 0%. W środę uwagę inwestorów przykuje pakiet danych z Chin obejmujący PKB, sprzedaż detaliczną, produkcję przemysłową i inwestycje w aglomeracjach. W pierwszych trzech kategoriach oczekiwania analityków wskazują na spadek PKB do 4,3% r/r, jak również spadek produkcji i sprzedaży detalicznej.

Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie podnosi ceny ropy w obawie o spadek podaży. Izrael przygotowuje inwazję na Strefę Gazy w miarę nasilania się starć na północy. Izrael i bojownicy islamscy wymieniają ogień wzdłuż granicy z Libanem. Iran ostrzegł Liban, że ewentualne włączenie się w konflikt spotka się z atakiem Iranu, co jeszcze bardziej zdestabilizuje region. Biden powiedział, że izraelska okupacja Gazy byłaby wielkim błędem, a Prezydent Autonomii Palestyńskiej otwarcie skrytykował Hamas. Rosną obawy, że starcia mogą przerodzić się w totalną konfrontację między Palestyńczykami a Izraelem. Egipt - etatowy rozjemca pomiędzy stronami rozważa wpuszczenie Palestyńczyków ze Strefy Gazy.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 16.10.2023.

Cofnięcie na giełdach w Europie i USA.

Miniony tydzień nie przyniósł rozstrzygnięcia, w którą stroną będą podążać główne parkiety Starego Kontynentu. Wczorajsza sesja w Europie zakończyła się spora przeceną wszystkich wiodących benchmarków. Najwięcej stracił Dax (-1,55%), który nie poradził sobie z lokalnym oporem w okolicach 15 600 pkt. Za nim uplasował się CAC40 ze stratą 1,42%. Pozostałe europejskie indeksy straciły od 0,59% (FTSE100) do 1,10% (IBEX 35).

Na Wall Street druga z rzędu sesja spadkowa, a symboliczny wzrost DJIA trudno uznać za sukces byków. Dow Jones Industrial Average zyskał 39 pkt., czyli 0,12%. S&P spadł o 0,50%, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 1,23%. Małe spółki wciąż radzą sobie bardzo słabo. Russell 2000 został przeceniony o 0,84%.

Tydzień w Azji rozpoczyna się od spadków.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku tracą w ślad za Wall Street, jak również w obliczu eskalacji konfliktu na linii Izrael - Hamas, który może rozlać się na cały region. Giełda w Tokio traci 1,98%, Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,33%, a południowokoreański KOSPI traci 1,04%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,46%), Szanghaj (-0,39%), Singapur (-0,65%), Sensex (-0,04%). Indeks Asia Dow spada o 0,87%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Nie oglądając się na słabe nastroje panujące na giełdach w Europie, piątkowa sesja na GPW przyniosła wzrosty po jednodniowej przecenie. Po wyborczej niedzieli budzimy się w nowej rzeczywistości, gdzie opozycja demokratyczna zdobyła większość uprawniającą ją do przejęcia rządu na kolejne cztery lata. Może to przełożyć się na powrót optymizmu nad Wisłą i już dziś, po raz kolejny, przybliży WIG20 do testu lokalnego oporu. Na ile będzie on skuteczny, okaże się podczas dzisiejszej i następnych sesji. Wciąż wiele wskazuje, że dwumiesięczna korekta może zostać zakończona. Globalne konsekwencje konfliktu zbrojnego po ataku Hamasu na Izrael nie wystraszyły rynków, a obrona wsparcia na WIG20 na poziomie 1850 pkt. na swoje przesłanie. Od ubiegłego poniedziałku, warszawskie byki, nie oglądając się na resztę świata, doprowadziły indeks do miejsca, gdzie rozegra się walka popytu z podażą.

Przez blisko połowę poprzedniej sesji, zarówno WIG, jak i WIG20 oscylowały wokół zera, by w drugiej części dnia powędrować na północ. Mizerny początek notowań na Wall Street sprawił, że WIG20 cofnął się o 10 pkt., co i tak zakończyło się zielonym finiszem.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,24 mld zł. WIG zyskał 0,57%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 069%. WIG20fut wzrósł o 1,22%, osiągając na zamknięciu wartość 1999 pkt. Na plusie finiszowały średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,43%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,25%. Umocnienie złotego było przyczyną wzrostu WIG20USD o 0,45%.

Wygrana Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych umacnia złotego.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,17.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,47.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,25.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,71.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,10.



