Zamieszki w Chinach spowodują słabsze otwarcie Europy

W zeszłym tygodniu DAX zyskał po raz ósmy z rzędu i osiągnął nowe 5-miesięczne maksimum. Niemiecki indeks zbliżył się do szczytów z czerwca, a FTSE100 zamknął się tuż przed poziomem 7500. Podczas gdy rynki akcji zachowywały się dobrze, rentowność obligacji znajdowała się pod presją, gdzie rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich zamknęła się na 7-tygodniowym minimum.

Nawet rentowność brytyjskich obligacji, która jeszcze kilka tygodni temu wynosiła znacznie powyżej 4%, spadła do poziomów ostatnio widzianych w sierpniu, ponieważ obawy o gwałtownie rosnącą presję inflacyjną nadal słabną. W ciągu ostatnich kilku tygodni nastąpiła niezwykła zmiana tonu w stosunku do dołków obserwowanych w październiku, a silne ożywienie widać również na amerykańskich rynkach akcji, gdzie S&P500 po raz pierwszy w marcu tego roku próbuje przebić się powyżej 200-dniowej SMA. Rynki azjatyckie również odnotowały przyzwoite ożywienie, które jednak zostało dziś rano złagodzone przez niepokoje społeczne w Chinach, w związku z nowymi restrykcjami, co spowodowało dalsze osłabienie rynków towarowych. To z kolei może przełożyć się na niższe otwarcie w Europie, ze względu na obawy, że zamieszki mogą wywołać ostrzejsze działania władz chińskich w odpowiedzi.

Głównym powodem nagłej zmiany nastrojów w ostatnich tygodniach jest nadzieja, że podczas gdy Rezerwa Federalna nadal mówi twardo o inflacji, wydaje się, że rośnie przekonanie, iż widzieliśmy już szczyt, jeśli chodzi o wzrost cen. Znalazło to odzwierciedlenie w danych i choć tacy jak prezes Rezerwy Federalnej Christopher Waller mogą mówić o tym, że FOMC nie będzie reagować na podstawie jednego wydruku CPI z października, kiedy to główny wskaźnik okazał się niższy od oczekiwań i wyniósł 7,7%, nieuniknionym faktem jest to, że amerykański CPI rośnie w wolniejszym tempie od czerwca, kiedy osiągnął poziom 9,1%. Chociaż można argumentować, że 7,7% to nadal zdecydowanie za dużo, to również w cenach energii widzimy, że szczyt być może został już osiągnięty - ceny ropy Brent i amerykańskiej WTI osiągnęły dziś rano najniższe poziomy od stycznia, w związku z obawami o słabszy popyt w Chinach, ponieważ blokady Covid powracają w obliczu szerzących się niepokojów. Obserwujemy również duże spadki na rynkach frachtu kontenerowego wraz ze spadkami stawek przewozowych. Światowy indeks kontenerowy Drewry's composite spadł w ubiegłym tygodniu 39 tydzień z rzędu i jest o ponad 70% niższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku, co wskazuje na złagodzenie presji na globalny łańcuch dostaw, choć nadal jest znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii. Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane nadmiarem zdolności produkcyjnych, czy po prostu symptomem spowolnienia światowego handlu, efekt netto jest taki sam, mniejsza presja inflacyjna, która z czasem znajdzie odzwierciedlenie w słabszych cenach producentów i cenach fabrycznych, chociaż ceny energii prawdopodobnie pozostaną wysoce zmienne w okresie zimowym. Niemniej jednak banki centralne prawdopodobnie będą uważnie śledzić trendy cenowe w ciągu najbliższych 3-4 tygodni w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, począwszy od tego tygodnia, kiedy to w USA opublikowane zostaną najnowsze dane dotyczące inflacji PCE Core deflator za październik, a także piątkowy raport dotyczący listopadowych płac. Warto będzie również zwrócić uwagę na ostatnie składniki cen płaconych w najnowszym badaniu ISM dotyczącym przemysłu za listopad, aby uzyskać dalsze dowody na spadek cen czynników produkcji, biorąc pod uwagę, że rosną one w konsekwentnie wolniejszym tempie od szczytów z marca. W tym tygodniu poznamy również unijny wskaźnik CPI za listopad, który równie dobrze może przebić swój najwyższy poziom odnotowany w październiku tj. 10,7%.

EURUSD – obecnie walczy o utrzymanie się ponad 1,0400 i 200-dniową SMA. Dotychczasowy brak spadków sugeruje możliwość ruchu w kierunku 1,0600. Jeśli osuniemy się z poniżej 1,0320, możemy zobaczyć ruch z powrotem w kierunku 1,0180.

GBPUSD – biegnie w kierunku oporu stawianego przez 200-dniową SMA przy 1,2190. Konieczne jest przełamanie 1,2200, aby skierować się w rejon 1,2500. Wsparcie jest teraz przy 1,1870.

EURGBP – wygląda na to, że po zejściu poniżej wsparcia w postaci linii trendu rozciągniętej od sierpniowych dołków, nastąpi test 200-dniowej SMA na poziomie 0,8530. O zmianie nastawienia do tej pary walutowej będzie świadczyło wyjście ponad 0,8780.

USDJPY – zeszłotygodniowe niepowodzenie w rejonie 142,50 spowodowało, że dolar amerykański osunął się poniżej 140,30, z następnym wsparciem na dołkach z tego miesiąca przy 137,65/70. Wydaje się, że nastawienie już uległo zmianie. Opór znajduje się w rejonie 142,25.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 32 punkty niżej, na poziomie 7454.

DAX – oczekuje się otwarcia 80 punktów niżej, na poziomie 14461.

CAC40 – możliwe otwarcie 32 punkty niżej na poziomie 6680.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.