Yellen mówi o wyższych stopach procentowych, w centrum uwagi globalna polityka podatkowa

Piątkowy raport o płacach w USA po raz kolejny padł ofiarą wysokich oczekiwań, które nie zostały spełnione. Obsadzenie 559 tys. nowych miejsc pracy, a także rewizja kwietniowych danych do 278 tys. nie były tym, czego inwestorzy oczekiwali po mocnym raporcie ADP z poprzedniego dnia, który pomógł pchnąć zarówno długoterminowe rentowności, jak i dolara amerykańskiego w górę. Jedną z rzeczy, jaką zrobił piątkowy raport o płacach, było odsunięcie perspektywy, że Rezerwa Federalna może czuć się zmuszona do przyjęcia zmian w swojej polityce. Pomimo piątkowej wyprzedaży dolara amerykańskiego, perspektywy dla gospodarki amerykańskiej nadal wyglądają dość solidnie, chociaż spadły rentowności obligacji.

Majowy raport o zatrudnieniu mówi nam, że pomimo wysokiej liczby wolnych miejsc pracy, amerykańscy obywatele nie są chętni do powrotu na rynek pracy. To z kolei wydaje się wywierać presję na wzrost średnich stawek godzinowych, które wzrosły z 0,4% do 2%, przy jednoczesnym spadku wskaźnika uczestnictwa do 61,6% i bezrobocia do 5,8%. Jest to sprzeczne z optymizmem, że ponowne otwarcie gospodarki skłoniłoby do ponownego zatrudniania i znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że Fed rozważy wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów. Ten brak poprawy trendów w zatrudnieniu sugeruje, że hojne zasiłki dla bezrobotnych hamują powrót pracowników i że minie sporo czasu, zanim Fed zobaczy „znaczny dalszy postęp” w trendach rekrutacyjnych. Niektóre stany w USA już ograniczają swoje świadczenia, ale te działania nie powinny mieć większego wpływu na zatrudnienie do września, kiedy wygaśnie obecny program świadczeń.

Widząc, że rynki pozytywnie reagują na piątkowe niewielkie braki na froncie płacowym, uwaga w tym tygodniu zwróci się na inną część mandatu Rezerwy Federalnej, a mianowicie inflację. Po otrzymaniu najnowszych danych o majowym CPI w tym tygodniu powinniśmy zauważyć znaczny wzrost rentowności obligacji. Przy utrzymujących się niskich trendach w zatrudnieniu w USA, w porównaniu z oczekiwaniami rynku w marcu, inflacja może być obszarem, który zacznie budzić obawy o rosnącą presję cenową i ponownie niepokoić rynki. Oczekuje się, że CPI w USA wzrośnie z 4,2% do 4,7%, jednak istnieje realne ryzyko, że możemy osiągnąć znacznie wyższy poziom. Jeśli uzyskamy wartość zbliżoną do 5%, możemy spodziewać się, że dolar amerykański zacznie ponownie rosnąć wraz z rentownościami. Widząc, jak rynki europejskie zakończyły ostatni tydzień na wysokim poziomie, z zamknięciem DAX i Stoxx600 na rekordowych wartościach, rynki amerykańskie również zdołały wypracować tygodniowy wzrost, po mocnej piątkowej sesji. Pomimo piątkowego mocnego finiszu w USA, rynki europejskie wydają się być gotowe do stonowanego otwarcia tygodnia po tym, jak ostatnie dane dotyczące handlu w Chinach za maj pokazały, że eksport spowolnił bardziej niż oczekiwano, osiągając 27,9%, a import wzrósł z 43,1% do 51,1%.

Sekretarz skarbu USA, Janet Yellen, powiedziała w komentarzu z weekendu, że wyższe stopy procentowe mogą nie być takie złe, pomagając pchnąć rentowności amerykańskich obligacji w górę i wyhamować nieco odbicie z koniec tygodnia. W weekend zatwierdzono umowę z G7, przy której używano przymiotników takich jak „historyczny” i „przełomowy”. Rzeczywistość jest taka, że ministrowie oświadczyli jedynie, że obowiązali się do omówienia drobiazgów umowy w przyszłym miesiącu. Ponadto z proponowaną nową globalną minimalną stawką podatkową w wysokości 15%, jest mało prawdopodobne, aby to porozumienie przyniosło znaczącą różnicę, biorąc pod uwagę, że Irlandia jest jedyną gospodarką w Europie, na którą to oświadczenie obecnie wpłynie. Przeszkody w porozumieniu pozostają duże, ponieważ szczegóły muszą zostać uzgodnione przez G20 w przyszłym miesiącu, a także OECD, co oznacza, że chociaż oświadczenie z tego weekendu można określić jako punkt wyjścia dla jakiejś formy porozumienia, wiemy z doświadczenia, że mogą minąć lata, zanim jakakolwiek umowa zacznie nabierać kształtu, wystarczy spojrzeć na porażkę rundy dauhańskiej, aby wiedzieć, jak trudne mogą być tego rodzaju rozmowy. Ponieważ wiele krajów europejskich jest zdeterminowanych, aby zapewnić, że amerykańskie firmy technologiczne płacą wyższe podatki w regionach, w których prowadzą swoją działalność i niechętnie rezygnują z własnych planów dotyczących podatków cyfrowych, w rzeczywistości administracja amerykańska będzie musiała uzyskać poparcie kongresu w sprawie jakiegokolwiek nowego formatu podatkowego. Oznacza to, że prawdopodobnie dojdzie do starcia, gdy Stany Zjednoczone sprzeciwią się nałożeniu podatku od usług cyfrowych na głównych gigantów technologicznych.

EURUSD – piątkowe odbicie od 1,2104 spowodowało dalszy ruch w kierunku obszaru 1,2190, majowe maksima na 1,2266 mogą być kolejnym poziomem oporu. Zejście poniżej 1,2100 otworzy obszar 1,2050.

GBPUSD – zareagowało na wsparcie stawiane przez 1,4080, najbliższym oporem na drodze do szczytów z 2018 r. jest obszar 1,4240. Utrzymanie się wartości tej pary walutowej poniżej 1 4240 może wskazywać na ruch w stronę 1,4000.

EURGBP – obszar 0,8560 nadal pozostaje ważnym wsparciem, a opór utrzymuje się w okolicy 0,8640. Zejście poniżej 0,8550 da szansę na dalsze spadki w kierunku dołków przy 0,8480.

USDJPY – reakcja na opór 110,35 spowodowała, że spadliśmy poniżej 109,20, co może oznaczać kontynuację ruchu w kierunku 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 3 punkty wyżej, na poziomie 7072.

DAX – oczekuje się otwarcia 24 punkty niżej, na poziomie 15668.

CAC40 – możliwe otwarcie 10 punktów niżej, na poziomie 6505.



