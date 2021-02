Wzrosty w Europie, srebro zyskuje na wartości

Rynki akcji cieszyły się wzrostami w pierwszych kilku tygodniach stycznia, ponieważ nastroje zostały wzmocnione perspektywą przejścia Joe Bidena na ścieżkę stymulacyjną. Biden zapowiedział pakiet pomocy w wysokości 1,9 biliona dolarów jeszcze zanim został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych, w wyniku czego globalne giełdy wzrosły. DAX 30, S&P 500, NASDAQ 100 osiągnęły najwyższe w historii poziomy, podczas gdy wieloletnie i wielomiesięczne maksima odnotowano na rynkach europejskich i azjatyckich. Wyceny akcji były wysokie, ale nadal panował optymizm. Od czasu do czasu rynki finansowe budzą się brutalnie z powodu niejasnej sytuacji lub jakiegoś wydarzenia, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu. Grupa inwestorów detalicznych, którzy rozmawiali ze sobą na Reddicie, zaczęła kupować akcje Gamestop przeciwko dużym funduszom, prowadząc do tzw. short squeeza. W rezultacie akcje Gamestop poszybowały w górę. Wiele funduszy hedgingowych poniosło znaczne straty. Również inne akcje, takie jak AMC Entertainment, odnotowały kolosalne wzrosty. Początkowo pojawiło się zdziwienie, że grupa uczestników handlu detalicznego może w tak wyraźny sposób konkurować z dużym domem inwestycyjnym. Potem zaczęły narastać obawy, że fundusze będą musiały upłynniać zyskowne pozycje, by spełnić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla transakcji ze stratą. Akcje spadły we wszystkich sektorach z powodu obaw, że niektóre grupy inwestycyjne przyjmą politykę cięć. Część obaw wynikała z wiadomości, że niektóre aplikacje handlowe używane do kupowania niestabilnych akcji wprowadziły ograniczenia lub nawet zablokowały otwieranie nowych pozycji. W niektórych częściach rynku pojawiło się oburzenie, ale domy maklerskie powoływały się na procedury regulacyjne i procedury zarządzania ryzykiem dotyczące tych ruchów. W czwartek wieczorem aplikacje handlowe złagodziły niektóre ograniczenia dotyczące handlu częścią akcji. Strach powrócił na rynki w piątek, gdy wzrosły obawy, że wybrane akcje ponownie będą narażone na wzrost zmienności. Solidarność stadna inwestorów detalicznych przyniosła wiele zamieszania i podkreśliła, jak wiele zakłóceń może spowodować połączenie pozornie mało istotnych jednostek. Regulator wyraził zaniepokojenie sytuacją inwestorów detalicznych Reddit. Biorąc pod uwagę, że niektóre aplikacje handlowe już raz ograniczyły aktywność na wybranych rynkach, jest całkowicie możliwe, że zrobią to ponownie, więc mniej prawdopodobne jest, że sytuacja taka jak na Gamestop zdarzy się znowu.

Amerykańskie linie lotnicze odnotowały w zeszłym tygodniu większą zmienność, która wpłynęła również na europejskich przewoźników lotniczych. Pandemia i sezon sprawozdawczy zeszły w minionym tygodniu na drugi plan. Firma Apple odnotowała znakomite wyniki, a jej kwartalne przychody po raz pierwszy przekroczyły 100 miliardów dolarów. Jednak akcje Apple straciły na wartości z powodu szerszego spadkowego nastroju. Firma Microsoft ze swoją chmurą odnotowała 50% wzrostu przychodów. Caterpillar odnotował spadek zysków, ale znacznie przewyższał prognozy. Amazon i Alphabet opublikują swoje wyniki w tym tygodniu.

W centrum uwagi pozostają informacje dotyczące szczepień, ponieważ powinny one dać nam wskazówkę, które gospodarki otworzą się w pierwszej kolejności. Wielka Brytania wychodzi na prowadzenie w wyścigu szczepionek. 12% populacji otrzymało już pierwszą dawkę. Z kolei Włochy i Niemcy mają wskaźnik poniżej 3%. Wynik dla Francji wynosi około 2%. Spór UE z AstraZeneca nie poprawił sytuacji. Ze względu na ograniczenia, gigant farmaceutyczny będzie w stanie dostarczyć tylko około jednej czwartej ze 100 milionów szczepionek, które miał dostarczyć do marca. Prezydent Francji, Macron, ogłosił jeszcze kolejne obostrzenia, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, jednak powstrzymał się przed wprowadzeniem trzeciej blokady. Jest mało prawdopodobne, aby główne gospodarki Europy złagodziły ograniczenia w najbliższym czasie, choć Wielka Brytania jest w najlepszej sytuacji, aby to zrobić.

Srebro zyskało na wartości w zeszłym tygodniu, gdy popyt na metal odnotował wzrost dzięki postom na Reddicie. Złoto też umocniło swoją pozycję.

W weekend Chiny opublikowały swoje raporty PMI dla przemysłu i nieprodukcyjne. Odczyt dla przemysłu za styczeń wyniósł 51,3, nieznacznie wyprzedzając prognozy ekonomistów, ale spadł z 51,9 z poprzedniej aktualizacji. Aktualizacja nieprodukcyjna wyniosła 52,4, w porównaniu z 55,7 w grudniu. Raport Caixin dotyczący chińskiego przemysłu wyniósł 51,5, podczas gdy ekonomiści spodziewali się 52,6. Wynik w grudniu wyniósł 53. Mimo że kontrakty futures na amerykańskie indeksy początkowo zanotowały spadki wczoraj wieczorem, nastroje się zmieniły. Rynki akcji w Azji wykazują solidne wzrosty, a europejskie indeksy również powinny się otworzyć na plusie.

Dolar amerykański przyciągnął w ostatnim czasie kapitał poszukujący bezpiecznej przystani. Indeks CMC USD osiągnął najwyższy poziom od 23 grudnia 2020 r. Według agencji Reuters liczba krótkich pozycji w dolarach amerykańskich spadła w zeszłym tygodniu po raz pierwszy od sześciu tygodni. Utrzymująca się niepewność, dotycząca bardziej ryzykownych aktywów takich jak akcje, może spowodować, że dolar nadal będzie się umacniał. Jeśli chodzi o gospodarki zachodnie, Stany Zjednoczone odnotowały ożywienie gospodarcze, ale były też strefy słabości. Wcześniejszy odczyt PKB w USA za ostatni kwartał ubiegłego roku wyniósł 4%. Było to gwałtowne ochłodzenie w porównaniu ze wzrostem o 33,4% odnotowanym w trzecim kwartale. Dobrze jest widzieć, że gospodarka nadal się ożywia, ale PKB spadł o około 13% od końca 2019 r. Ostatni odczyt liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadł do 847 000 - najniższego poziomu od trzech tygodni, ale w listopadzie widzieliśmy raporty poniżej 720 000, więc rynek pracy wyraźnie się ostatnio osłabił. Było to najbardziej widoczne w grudniowym raporcie o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, który wyniósł -140 000, co było pierwszą negatywną aktualizacją od ośmiu miesięcy. Piątkowy raport o zatrudnieniu ma zgodnie z prognozami wykazać, że w styczniu dodano 85 000 miejsc pracy.

Surowe ograniczenia, które obowiązują w wielu krajach europejskich, odbijają się na ich gospodarkach. W ubiegłym tygodniu Francja, Hiszpania i Niemcy opublikowały odczyty PKB w czwartym kwartale 2020 r. na poziomie odpowiednio -1,3%, 0,4% i 0,1%. Wszystkie wyniki wypełniły prognozy, jednak ogólnie zanotowały duże spadki. Biorąc pod uwagę, że ten rok rozpoczął się podobnie jak miniony pod względem ograniczeń, niski poziom aktywności gospodarczej prawdopodobnie będzie się utrzymywał. Co gorsza, UE bardzo wolno wprowadzała szczepienia, więc nie ma wiele nadziei na to, że rządy w najbliższym czasie złagodzą ograniczenia.

Między 9:15 a 10:30 główne gospodarki Europy opublikują swoje najnowsze odczyty PMI dla przemysłu za styczeń. Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy i Wielka Brytania mają wykazać zgodnie z prognozami odpowiednio 50,2 52,5, 51,5, 57 i 52,9. Ostrzejsze ograniczenia obserwowane w ostatnim czasie ograniczyły działalność, ale mimo to we wszystkich raportach ekspansja ma być kontynuowana. Dane o kredytach w Wielkiej Brytanii za grudzień poznamy o 10:30. Według raportu Banku Anglii kredyty konsumenckie, udzielone kredyty hipoteczne i zatwierdzenia kredytów hipotecznych mają wynieść odpowiednio - 1,1 miliarda funtów, 5,59 miliarda funtów i 105 000 funtów. Stopa bezrobocia w strefie euro w grudniu ma pozostać na stałym poziomie 8,3%. Dane poznamy o 11:00. 15:45 zostanie opublikowany styczniowy raport PMI dla przemysłu z USA. Prognoza wskazuje na wynik 59,1. Raport produkcji ISM ma wynieść 60,0, co byłoby spadkiem z 60,7 w grudniu - najlepszym wynikiem od sierpnia 2018 r.

EURUSD – kurs porusza się w okolicach 1,2127 i 50-dniowej MA. Dopóki utrzymujemy się powyżej tego poziomu, szerszy trend wzrostowy powinien być kontynuowany i doprowadzić do testu 1,2349. Przełamanie poniżej 1,2058 może skierować parę w okolice 1,2000 lub 1,1923.

GBPUSD – od końca września poruszaliśmy się w trendzie wzrostowym, w zeszłym tygodniu para dotarła do 33-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywne nastawienie utrzyma się, celem może być poziom 1,4000.Odreagowanie może wyhamować na wsparciu przy 1,3505, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą doprowadzić do 0,8800 lub 0,8670. Wzrost z tego miejsca może skierować kurs na 0,8993 gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

USDJPY – od początku stycznia para notuje wzrosty docierając w ostatnim czasie do najwyższego poziomu od 11 tygodniu. Dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 103,83, trend wzrostowy powinien być kontynuowany i może doprowadzić kurs w okolice 106,00. Spadek poniżej 103,83 może skierować parę na 102,59.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 19 punktów do 6,426

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 119 punktów do 13,545

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 41 punktów do 5,440



