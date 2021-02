Wzrosty na otwarciu w Europie, Bitcoin testuje poziom 50 tys. dolarów

Mocna piątkowa sesja sprawiła, że rynki europejskie zamknęły na plusie drugi tydzień z rzędu. Giełdy amerykańskie również kontynuowały swój pozytywny rajd z indeksem Russell 2000 na czele, który ustanowił nowy rekord zamknięcia. Od końca października Russell odnotował wzrosty o ponad 40%, w oczekiwaniu na odbicie gospodarcze, napędzane planem stymulacyjnym w wysokości 1,9 biliona dolarów, oprócz 900 miliardów dolarów zatwierdzonych pod koniec grudnia. Dziś rano Nikkei225 przekroczył poziom 30 000 po raz pierwszy od 1990 roku. W Azji wiele rynków jest wciąż zamkniętych z powodu obchodów nowego roku księżycowego. Gospodarka Japonii zanotowała odbicie 12,4% w IV kwartale, co oznacza spadek w porównaniu ze wzrostem 22,7% w III kwartale.

FTSE100, który radził sobie gorzej w ostatnich tygodniach, również zakończył na plusie drugi tydzień z rzędu, choć nadal pozostaje znacznie poniżej swoich styczniowych szczytów, w przeciwieństwie do swoich odpowiedników w innych krajach. Rynki zlekceważyły piątkowe dane o PKB Wielkiej Brytanii, które pokazały, że roczna produkcja gospodarcza zanotowała największy spadek od 1709 roku. Chociaż fakt ten przyciągnął uwagę, jednocześnie przysłonił wiadomość, że gospodarka z dużym prawdopodobieństwem uniknęła podwójnego dołka recesji, a co ważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia, program wprowadzania szczepionek w Wielkiej Brytanii jest znacznie bardziej zaawansowany niż w Europie. W weekend rząd osiągnął swój cel 15 mln osób, które miały otrzymać szczepionkę do 15 lutego. Zakładając, że wszystko inne pójdzie zgodnie z planem, otwiera to perspektywę, że możemy spodziewać się powolnego łagodzenia ograniczeń w niedalekiej przyszłości. Stwarza to również możliwość uwolnienia stłumionego popytu, gdy konsumenci zwiększą hurtowo swoje wydatki po lockdownie, co może spowodować uwolnienie do 150 miliardów funtów nadmiernych oszczędności w ciągu najbliższych kilku miesięcy, z podobnie silnym odbiciem przewidywanym również w USA, w miarę jak nowe środki stymulacyjne napłyną do amerykańskiej gospodarki.

Wydaje się, że w ciągu ostatnich kilku dni globalne rynku znajdowały się w potrzasku między rydzykami związanymi z gwałtownym wzrostem inflacji, odzwierciedlonym we wzroście długoterminowych stóp procentowych na światowych rynkach obligacji a rosnącym optymizmem związanym z letnim łagodzeniem ograniczeń i udanym planem wprowadzenia szczepionek. Rentowności 10-letnich obligacji w USA zamknęły się na najwyższym poziomie od lutego ubiegłego roku, przy 1,21% pod koniec ubiegłego tygodnia, podczas gdy różnica między rentownościami 10- i 2-latek wzrosła do największego poziomu od czterech lat. Prezes Fed, Jay Powell, powtórzył w zeszłym tygodniu, że jakikolwiek wzrost inflacji może mieć charakter tymczasowy, przy czym istnieje realne ryzyko, że możemy zobaczyć spadek w kierunku deflacji, jeśli ożywienie na rynku pracy będzie powolne.

Ponieważ rynki w USA są dziś zamknięte, a Nikkei225 dociera powyżej 30 tys., rynki europejskie wydają się być przygotowane na pozytywny początek tygodnia, z głównym naciskiem na Minutki Fed, które mają zostać opublikowane w środę oraz najnowsze dane o inflacji, sprzedaży detalicznej i finansach publicznych w Wielkiej Brytanii za styczeń na koniec tygodnia. Oczekujemy również na najnowsze wstępne dane PMI za luty we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA, które prawdopodobnie nie poprawiły się tak bardzo w porównaniu z danymi ze stycznia. Stany Zjednoczone nadal przodują w usługach i produkcji.

Bitcoin kontynuował wzrosty w weekend, zbliżając się do poziomu 50 tysięcy dolarów po niespodziewanej informacji z zeszłego tygodnia, że Tesla zainwestowała 1,5 miliarda dolarów w kryptowalutę, aby uczynić ją środkiem płatniczym. Pomimo powszechnego sceptycyzmu co do słuszności takiego posunięcia, wydaje się, że spowodowało to ogromną zmianę nastawienia, a coraz więcej inwestorów przyłącza się do ruchu. Mastercard poinformował, że może pozwolić posiadaczom kart na dokonywanie transakcji na niektórych kryptowalutach, co przyczyniło się do istnego szaleństwa, wraz z doniesieniami, że zarząd Morgan Stanley Investment może traktować kryptowalutę jako potencjalny składnik aktywów inwestycyjnych.

EURUSD – para znalazła wsparcie przy 1,1950 i wybiła powyżej 1,2070 zamykając się przy 50-dniowej MA, która na ten moment powstrzymuje dalszy ruch w górę. Dopóki znajdujemy się poniżej 1,2170 istnieje perspektywa spadków w kierunku dołków poniżej 1,2060 i 1,1800.

GBPUSD – para przełamała w końcu 1,3750, poruszając się w kierunku 1,3860 po drodze do celu przy 1,4000. Wsparcie znajduje się w okolicy 1,3750 z szerszą strefą przy 1,3600.

EURGBP – przełamanie poniżej 0,8860 jest kluczowym momentem dla ruchu w kierunku 0,8600. Dopóki znajdujemy się poniżej 0,8860, tendencja pozostaje w kierunku osłabienia euro do dołków z maja 2020 przy 0,8670. Wsparcie znajduje się przy dołkach z tego miesiąca, w okolicy 0,8740

USDJPY – para dotarła do oporu wynikającego z 200-dniowej MA przy 105,60, zanim doszło do spadków. Wsparcie znajduje się na linii trendu poprowadzonej od dołków ze stycznia, przy 104,40/50. Spadek poniżej 104,00 może otworzyć drogę na 103,50.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 41 punktów do 6,630

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 86 punktów do 14,136

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 33 punkty do 5,736



