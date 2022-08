Wzrost płac w Wielkiej Brytanii pozostanie ograniczony

P o czterech kolejnych tygodniach wzrostów, giełdy europejskie przeszły wczoraj mieszaną sesję, którą zakończyły w okolicach otwarcia. Wydaje się, że inwestorzy odczuwają atak dysonansu poznawczego, jeśli chodzi o zagrożenia stojące przed globalną gospodarką.

Wczorajsze chińskie dane gospodarcze dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za lipiec pokazały, że gospodarka może być w trudnym położeniu w dalszej części roku, jeśli nie zobaczymy złagodzenia obostrzeń związanych z polityką „zero covid”. Podczas gdy gwałtowny spadek cen ropy trafił wczoraj na pierwsze strony gazet, tego samego nie można było powiedzieć o cenach gazu, które zakończyły dzień znacznie wyżej, co jest głównym problem dla rynków w Europie. Rynki amerykańskie zdołały wdrapać się na pozytywne terytorium po słabym początku i kiepskiej publikacji na temat produkcji przemysłowej. W tym tygodniu zobaczymy jeszcze dane na temat sprzedaży detalicznej za lipiec, a także wyniki spółek takich jak Target i Walmart, gdzie możemy się spodziewać niższych zysków.

Wydaje się, że pozytywne zakończenie sesji w USA przełoży się na wyższe otwarcie giełd w Europie. Dzisiaj uwaga skupia się na gospodarce Wielkiej Brytanii z najnowszymi danymi o bezrobociu i płacach za czerwiec, a następnie na jutrzejszych danych o inflacji za lipiec.

Pomimo stosunkowo niskiego poziomu bezrobocia w Wielkiej Brytanii, mieszkańcy stali się niespokojni w ciągu ostatnich kilku tygodni, kiedy silniej zaczęli odczuwać dynamicznie rosnące koszty życia. Przy stale rosnących cenach, aktualny poziom bezrobocia jest dosyć zaskakujący, ale nadal może spaść biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę wakatów. Liczba zatrudnionych nadal jest niższa niż przed wybuchem pandemii, jednak istnieją pewne dowody na to, że niektórzy z tych, którzy zdecydowali się na wcześniejszą emeryturę, zaczynają wracać do pracy z powodu wzrostu kosztów życia. Biorąc to pod uwagę, przy utrzymującej się presji inflacyjnej, wzrost płac nie jest zauważalny. Majowe dane o bezrobociu pokazały, że zatrudnienie w ostatnim 3-miesięcznym okresie wzrosło o 296 tys., chociaż stopa bezrobocia pozostała na stałym poziomie 3,8%. Oczekuje się, że ten trend nieznacznie spowolni w czerwcu do 268 tys. Pracodawcy wydają się skłaniać do jednorazowych wypłat premii dla pracowników, próbując w ten sposób złagodzić skutki ograniczania kosztów utrzymania. W maju wzrost płac wraz z premiami spadł do 6,2% z 6,8% i przewiduje się dalszy spadek do 4,5% podczas dzisiejszej publikacji.

W USA najnowsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego mają przynieść kolejne spadki, gdzie liczba nowo rozpoczętych robót ma się zmniejszyć o 2%, a pozwoleń na budowę o 3,3%.

EURUSD – do czasu rozbicia oporu na wysokości linii trendu rozciągniętej od styczniowych maksimów, możemy zobaczyć dalsze spadki na tej parze walutowej. Teraz najbliższe wsparcie znajduje się na 1,0150, a zejście poniżej niego będzie przemawiać za ruchem w stronę parytetu wymiany 1:1 i 0,9950.

GBPUSD – do tej pory nie udało się wypełnić ruchu związanego z formacją odwróconej głowy z ramionami. Do czasu wyjścia powyżej 1,2300 możemy zobaczyć spadki w stronę 1,2000 i 1,1960, ale rozbicie tego oporu będzie przemawiać za wzrostami do 1,2600.

EURGBP – nadal wygląda dość słabo z oporem tuż poniżej 0,8500. Obecnie najbliższe wsparcia mamy przy oraz 0,8340.

USDJPY – wciąż znajduje wsparcie w okolicach 131,60 i 132,00. Zejście poniżej 131,60 będzie przemawiać za ruchem do 130,20, opór jest na 50-dniowym SMA.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 22 punkty wyżej, na poziomie 7531.

DAX – oczekuje się otwarcia 32 punkty wyżej, na poziomie 13848.

CAC40 – możliwe otwarcie 21 punktów wyżej, na poziomie 6590.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.