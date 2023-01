Wzrost gospodarczy USA w centrum uwagi

Za nami pełen emocji dzień, któremu towarzyszyła huśtawka skrajnych nastrojów. W handlu przed sesją inwestorzy wyprzedawali akcje spółek, których biznes w dużej mierze opierał się na działalności w chmurze. Akcje Microsoftu nie były jedyne. Uznania nie miał Amazon, którego Amazon Web Services jest podobny do Microsoft Azure, Salesforce, Palo Alto Networks czy Snowflake. Wynik Boeinga też mocno rozczarował.

Zmiana sentymentu pojawiła się niespełna godzinę po gongu obwieszczającym poczatek handlu. Co napędzało rynki? Część graczy czekała na wyniki Tesli i IBM, skąd mógł przyjść ratunek. Jednak to dzisiejsze wstępne dane o mogą wskazać, że gospodarka USA odnotuje solidny wzrost w ostatnim kwartale 2022 r., drugim z rzędu kwartale ekspansji po okresie ujemnego wzrostu. Ekonomiści ankietowani przez FactSet szacują, że produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo wzrósł w czwartym kwartale o 2,3% w ujęciu rocznym, co oznaczałoby spadek w stosunku do 3,2% wzrostu odnotowanego w trzecim kwartale i trwałą zmianę w stosunku do pierwszej połowy roku, kiedy to gospodarka przeżywała techniczną recesję. Są to jedyne istotne dane w tym tygodniu, przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Komitetu Otwartego Rynku.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy i za oceanem miała dwa oblicza. Zarówno giełdy Starego Kontynentu jak i kontrakty na amerykańskie indeksy traciły po rozczarowujących wynikach jankeskich spółek, jednak końcówka sesji przebiegała pod dyktando kupujących, co w efekcie pozwoliło wiodącym indeksom odrobić praktycznie całość strat. Choć benchmarki zamknęły się na minusie, skala przeceny była raczej symboliczna. Pod kreską zakończyły dzień FTSE100 (-0,16%), a Dax, CAC40 i FTSE MIB odnotowały przecenę poniżej 0,1%. Na Wall Street już po godzinie solidnych spadków do gry wrócili optymiści ciągnąc benchmarki na północ. Dow Jones wzrósł o 10 pkt., czyli 0,0,3%, S&P500 cofnął się o jedyne 0,02%, a Nasdaq Composite zakończył sesję 0,18% niżej.

Giełdy w regionie Azji i Pacyfiku w większości rosną w ślad za udanym finiszem na Wall Street. Giełdy w Chinach, z powodu święta Nowego Roku Księżycowego, będą nieczynne do końca tygodnia. Zamknięte są również giełdy w Indiach i Australii. Te, które działają wyczekują na dane o PKB z USA, po płaskim zamknięciu na Wall Street. Handel w regionie pozostaje niestabilny, a inwestorzy mają nadzieję, że zachodnie gospodarki unikną recesji. Indeks giełdy w Tokio traci 0,20%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,44%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,80%), Singapur (0,69%), Indonezja (0,24%).

Wczorajsza sesja na GPW przyniosła spore cofnięcie na WIG20. Po trwającym kilka tygodni rajdzie, korekta jest czymś normalnym, a nawet pożądanym, jednak skala środowej przeceny gdy giełdy w Europie i benchmarki na Wall Street o mały włos nie zakończyły dnia nad kreska może lekko dziwić. Tak się dzieje, gdy do gry wchodzi polityka i walka o utrzymanie władzy. Medialny przeciek, że w głowach panujących pojawił się pomysł przedłużenia wakacji kredytowych wymusił cofnięcie na bankach. Rzecznik rządu powiedział, że decyzja zapadnie w połowie roku, więc należy to odbierać tylko jako rzucenie kiełbasy wyborczej licząc, że beneficjenci będą pamiętać o tym przy urnach wyborczych. mBank, Pekao, PKO BP straciły ponad 4%, a Santander przeceniono o 3,82%. Takie posunięcie musi negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe sektora i indeks WIG20, gdzie karty rozdaje kapitał instytucjonalny. Z technicznego punktu widzenia, korekta ma szansę się rozwinąć. Na razie benchmark blue chipów ugrzązł w ruchu bocznym z dużą szansą zarówno na wyjście górą, jak i dołem. Od pierwszej, tegorocznej sesji na GPW widać, że zdecydowaną przewagę mają optymiści. Po trudnym 2022 roku, wchodzimy w 2023 r. z nadzieją, że uda się pokonać problemy gospodarcze. Póki co efekt stycznia jeszcze działa, a bliskość pułapu 2000 pkt. jest łakomym kąskiem dla byków.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,24 mld złotych. WIG stracił 1,58%, a WIG20 oddał z dorobku 1,69%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,49%, meldując się na poziomie 1913 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,73%, a sWIG80 stracił 1,14%.

Od początku tygodnia złoty pozostaje stabilny w do głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,35.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,71.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,32.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,70.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,00.



