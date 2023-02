Wzrost awersji do ryzykownych aktywów uderza w giełdy i umacnia dolara. Na jak długo?

Poniedziałkowa sesja

Poniedziałkowa sesja upłynęła pod znakiem odwrotu od ryzykownych aktywów po wydarzeniach z drugiej połowy ubiegłego tygodnia, a szczególnie po zaskakująco mocnych danych z amerykańskiego rynku pracy. W miarę ubogim kalendarium makroekonomicznym, wydaje się że rynki powinny zachowywać się dość spokojnie, jednak obawy inwestorów o to, czy globalne gospodarki pogrążą się w recesji powróciły. Po NFP rynek wycenia docelową stopę Rezerwy Federalnej na poziomie 5,07%, a to znaczny wzrost sprzed publikacji raportu Departamentu Pracy.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Gubernatorów Banku Australii postanowiła podnieść po raz dziewiąty z rzędu docelową stopę gotówkową o 25 punktów bazowych do 3,35 proc. Podniosła również oprocentowanie sald rozliczeń giełdowych o 25 punktów bazowych do 3,25 proc. RBA wskazał na ten sam czynnik ryzyka co Fed, napięty rynek pracy. Stopa bezrobocia w ostatnich miesiącach utrzymuje się na stałym poziomie około 3,5 procenta, najniższym poziomie od 1974 r. Zarówno ilość ofert pracy, jak i ogłoszenia o pracę są na bardzo wysokim poziomie. Wielu pracodawców ma problemy ze znalezieniem pracowników, a wzrost płac przyspiesza. RBA przewiduje wzrost stopy bezrobocia do 3,75 proc. do końca tego roku i 4,5 proc. do połowy 2025 roku.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy upłynęła w zdecydowanie gorszych nastrojach. Przez weekend inwestorzy mieli czas przetrawić dane z ubiegłego tygodnia. Poza FTSE MIB, który rzutem na taśmę zyskał 0,27%, wszystkie pozostałe indeksy solidnie spadły. CAC40 został przeceniony o 1,34%, a Dax i FTSE100 straciły po 0,8%. Za oceanem po niskim otwarciu S&P500 i Nasdaq Composite poruszały się dość płasko, kończąc dzień przeceną o 0,61% i 1%. Na tym tle najlepiej wyglądał Dow Jones, który odrobił znaczną część strat z początku sesji i finiszował ze stratą 35 pkt., czyli 0,10%.

Na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku po poniedziałkowym tąpnięciu są dziś w mieszanych nastrojach. Giełdy, które dziś zyskują odrabiają tylko ułamek tego co straciły w poniedziałek. Byki może wspierać nadzieja, że chińska gospodarka szybko się odrodzi po odejściu od polityki zero covid, a zachodnie gospodarki unikną recesji. Niemniej handel pozostaje niestabilny. Inflacja, widmo recesji i geopolityka są największymi z obaw. Indeks giełdy w Tokio oscyluje wokół zera, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,54%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,56%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,66%), Szanghaj (0,14%), Singapur (-0,29%), Tajwan (0,22%), Indonezja (0,87%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,39%.

Wzrost awersji do ryzykownych aktywów musiał mieć swoje przełożenia na to co działo się na parkiecie przy Książęcej. Po czterech tygodniach dreptania w miejscu, wczorajsza sesja zakończyła się szeroką wyprzedażą w ślad za kiepskimi nastrojami w Europie i niskim otwarciu na Wall Street. Z technicznego punkty widzenia, wczorajsza sesja być może rozstrzygnęła o najbliższych losach WIG20, który od czterech tygodni pozostawał w ruchu bocznym. Wyjście dołem z konsolidacji stawia w uprzywilejowanej sytuacji niedźwiedzie, a wygenerowanie głębszej korekty rajdu rozpoczętego w październiku staje się coraz bardziej prawdopodobne.

Taka korekta byłaby czymś normalnym a nawet pożądanym. Póki co efekt stycznia osłabł przynajmniej na jakiś czas.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,35 mld złotych. WIG stracił 1,83%, a WIG20 oddał z dorobku 2,17%. Kontrakt na WIG20 spadł o 2,23%, meldując na poziomie 1884 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,53%, a sWIG80 stracił 0,43%. Wzrost siły dolara przyczynił się do spadku WIG20USD o 4,04%

Od publikacji payrollsów złoty traci do głównych walut, a w szczególności do dolara:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,32.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,74.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,42.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,77.

PLNJPY – para handlowana jest po 29,90.



