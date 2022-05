Wyższe otwarcie w Europie, S&P spada poniżej 4 000

P o pięciu tygodniach spadków w Europie, wczorajsza wyprzedaż nie wróży dobrze perspektywie przerwania tej kiepskiej passy.

Zarówno DAX, jak i FTSE100 zanotowały gwałtowny zjazd poniżej kwietniowych minimów. Podczas gdy inwestorzy przez większość ostatnich miesięcy zamartwiali się wydarzeniami w Europie i wojną między Ukrainą a Rosją, istniała nadzieja, że chińska gospodarka będzie w stanie nadrobić zaległości w zakresie globalnego wzrostu. Wczoraj okazało się, że jest to mało prawdopodobne, po tym jak kolejny słaby pakiet danych dotyczących handlu w Chinach potwierdził, że niezależnie od tego, jak kiepskie są raporty gospodarcze, chińskie władze nie wydają się być skłonne do zmiany kursu w zakresie swojej obecnej polityki zero-covid. W weekend władze w Pekinie i Szanghaju jeszcze bardziej zaostrzyły swoje ograniczenia.

Również rynki amerykańskie spadały jak kamień trzeci dzień z rzędu, a Nasdaq 100 i S&P500 przebiły kluczowe poziomy wsparcia, przy czym S&P500 zamknął się poniżej poziomu 4 000 po raz pierwszy od kwietnia ubiegłego roku. Jak dotąd w skali roku Nasdaq 100 spadł o ponad 25%, a S&P500 i DAX o ponad 15%, przy czym istnieje ryzyko, że w nadchodzących tygodniach możemy być świadkami dalszych strat. Przez znaczną część bieżącego roku wzrost rentowności amerykańskich obligacji przyczyniał się do presji na rynki akcji w związku z obawami, że wyższe stopy procentowe spowodują zaostrzenie warunków finansowych, a także będą wywierać presję na wzrost realnych rentowności. Wczoraj obserwowaliśmy silny spadek zarówno rentowności, jak i akcji, co może wynikać z obaw, że gospodarka światowa zmierza w kierunku gwałtownego spowolnienia, stagflacji lub nawet recesji. Wczorajsza akcja cenowa pokazuje, że rynki bardziej obawiają się tych scenariuszy niż podwyżki stóp, ponieważ ewentualne podwyżki mogą zostać wkrótce odwrócone.

Znamienna była reakcja cen ropy, gdyż wczoraj kurs ropy Brent w ciągu jednego dnia odwrócił wszystkie zeszłotygodniowe wzrosty, kończąc dzień spadkiem o ponad 6,5%.

Była to jedyna dobra wiadomość wczorajszego dnia, a dziś rano nastąpiło dalsze osłabienie, ponieważ konsensus w sprawie unijnego zakazu importu rosyjskiej ropy załamał się, a obawy o przyszły popyt ze strony Chin wzrosły. Jutro zostaną opublikowane dane o chińskim i amerykańskim wskaźniku CPI, co do których niektórzy sugerują, że mogą zacząć wskazywać, że znajdujemy się w okolicach szczytów. Wczoraj dolar amerykański nadal zyskiwał na wartości, osiągając przy tym nowy 20-letni szczyt, choć w klasycznym stylu został wyprzedzony przez japońskiego jena. Złoto zanotowało spadek do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Po trzech dniach dość znacznych spadków na rynkach po obu stronach Atlantyku, rynki w Europie zapowiadają dziś rano przerwę w notowaniach, z nadzieją, że być może pojawi się jakieś umiarkowane zainteresowanie kupnem.

EURUSD – wsparcie znajduje się przy 1,0470 i na ten mometn wciąż trzyma kurs. Spadek niżej będzie pretekstem do ruchu w okolice dołków z 2017 roku przy 1,0340. By doszło do stabilizacji musimy wybić powyżej 1,0650 i dalej możliwy jest ruch w okolice 1,0820.

GBPUSD – funt zanotował nowy dołek w okolicy 1,2261 i nieco odreagował. Możliwe jest przełamanie poniżej 1,2250, co otworzy drogę na okrągły poziom 1,2000. Musimy odbić powyżej 1,2470, by doszło do wzrostów w kierunku 1,2600.

EURGBP – para utrzymuje się poniżej 0,8600 i szczytów grudnia, a ich przełamanie może skierować kurs w okolice 0,8660. Wsparcie znajduje się przy 0,8470/80.

USDJPY – para zanotowała nowy 20-letni szczyt przy 131,35, zanim dokonała spadku. Wciąż pozostajemy na kursie w kierunku 135,00. Wcześniej musimy przełamać 131,50. Wsparcie znajduje się przy dołkach z ostatniego tygodnia, w okolicy 128,60.

FTSE100 - otwarcie oczekiwane na niezmienionym poziomie 7,216

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 40 punktów do13,420

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 5 punktów do 6,091



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.