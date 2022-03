Wyższe otwarcie w Europie, ropa wraca powyżej 130 dolarów za baryłkę

W czorajsza sesja na rynkach europejskich była dość burzliwa, ale udało się odrobić straty i zakończyć ją na mniej więcej niezmienionym poziomie po doniesieniach, że UE rozważa pomysł wyemitowania wspólnych obligacji na wydatki energetyczne i obronne.

Miałoby to zmniejszyć jej zależność od rosyjskiej energii, a także zmniejszyć zależność od NATO, jeśli chodzi o ochronę bezpieczeństwa. Z uwagi na zmienną naturę nastrojów, perspektywa nowego planu stymulacyjnego w obliczu obecnej niestabilności została uznana za pozytywny postęp, choć z ogromnym zastrzeżeniem, że - jak w przypadku wszystkiego, co dotyczy UE - diabeł tkwi w szczegółach. Raport został dość szybko zbagatelizowany przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i szefa europejskiego Zielonego Nowego Ładu - Fransa Timmermansa.

Rynki amerykańskie również zakończyły sesję spadkiem, choć w pewnym momencie zanotowały silny wzrost na skutek błędnej interpretacji informacji z poniedziałkowego wieczoru, według której ukraiński prezydent Zieleński zasugerował, że Ukraina może być gotowa zrezygnować z nalegań na członkostwo w NATO i że w niektórych kwestiach może być miejsce na kompromis. Sytuacja ta nawiązuje do poniedziałkowych komentarzy Kremla, że jest on gotów natychmiast zaprzestać działań zbrojnych, jeśli Ukraina zgodzi się uznać Krym za terytorium Rosji, Donieck i Ługańsk za niepodległe państwa oraz zmienić konstytucję, by zagwarantować neutralność. Zyski na rynkach amerykańskich nie utrzymały się, ponieważ akcje odwróciły swój kierunek i zamknęły się na minusie, po tym jak Rosja odpowiedziała na decyzję USA i Wielkiej Brytanii o zakazie importu rosyjskiej ropy, wprowadzając własny zakaz eksportu wszystkich produktów i surowców do 31 grudnia. Jest to prawdopodobnie typowa reakcja rynku w tym okresie, ponieważ wahania i przepływ głównych czynników ryzyka powodują, że rynki poruszają się raz w jedną, raz w drugą stronę.

W miarę jak trwa debata na temat strefy zakazu lotów, pojawiają się również apele do NATO o wsparcie ukraińskich sił powietrznych nowymi samolotami, aby wzmocnić istniejącą flotę.

Jako rozwiązanie Polska zaproponowała przekazanie USA całej swojej floty samolotów MiG-29 w zamian za taką samą liczbę F-16. USA mogłyby wtedy udostępnić te MiG-i Ukraińcom, gdyby były im potrzebne, choć reakcja Rosji na to mogłaby być problematyczna. Wszelkie dalsze ruchy w tej sprawie mogą wpłynąć na rynek, ponieważ Rosja intensyfikuje swoją kampanię na Ukrainie. Dzisiejsze otwarcie Europy zapowiada się pozytywnie. Ceny ropy naftowej nadal rosną, a ropa brent przekroczyła poziom 130 USD za baryłkę.

EURUSD – wsparcie znajduje się przy wsparciu linii trendu, w okolicy 1,0800. Możliwe jest odbicie w kierunku 1,1000 i dalej do 1,1200. Spadek poniżej 1,0780 może doprowadzić do testu poziomów przy 1,0650.

GBPUSD – po spadku poniżej dołków z grudnia przy 1,3160, możliwy jest dalszy zjazd do poziomu 1,2850. Opór znajduje się przy 1,3180 i dalej w okolicy 1,3450.

EURGBP – kurs kontynuuje wzrosty powyżej 0,8320 i kieruje się na 0,8420. Wsparcie znajduje się przy 0,8200, a spadek poniżej tego poziomu może oznaczać ruch do okolic 0,8100.

USDJPY – para dotarła do poziomu 115,80 i szczytów z zeszłego tygodnia, a przełamanie tego obszaru może skierować kurs na 116,30. Spadek poniżej wsparcia przy 114,40/50 może otworzyć drogę na 113,80.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 84 punkty do 7,050

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 229 punktów do 13,060

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 120 punktów do 6,083



