Wyższe otwarcie w Europie po wynikach Tesli i Facebooka

W czorajsza sesja na rynkach europejskich przebiegła dość spokojnie. CAC40 zanotował spadek, a FTSE100 na krótko osiągnął nowy 18-miesięczny szczyt.

Cała uwaga skupiona była na rynkach amerykańskich, które po raz kolejny okazały się odporne na wszelkie obawy, które wciąż utrzymują europejskich inwestorów w niepewności. Po raz kolejny byliśmy świadkami nowych rekordowych poziomów dla Dow i S&P500. Mimo, że Nasdaq pozostaje w tyle, giełdy zanotowały silne zakończenie sesji z wyróżniającą się Teslą, która przekroczyła poziom 1000 dolarów za akcję, stając się tym samym ostatnią amerykańską spółką, która dodała kolejne zero do swojej kapitalizacji rynkowej, z wyceną przekraczającą 1 bilion dolarów. Facebook podał mieszany zestaw wyników za III kwartał, osiągając wysokie zyski, jednak tracąc w kwestii przychodów. Spółka obniżyła prognozy przychodów za IV kwartał do poziomów między 31,5 a 34,5 mld dolarów, z 34,8 mld dolarów. Akcje początkowo zanotowały spadek, jednak wyprzedaż została złagodzona ogłoszeniem skupu akcji własnych o wartości 50 mld USD, co spowodowało mocne odbicie.

Utrzymująca się odporność rynków akcji ma miejsce pomimo rosnących obaw o wzrost liczby przypadków Covid w Azji oraz perspektywy podjęcia przez niektóre banki centralne działań w celu ograniczenia bodźców. Ruch w górę jest wspierany przez rosnące ceny ropy naftowej, które napędzają zyski w sektorze ropy i gazu. Ceny ropy naftowej w USA osiągnęły 7-letni rekord po tym, jak liczba wiertni w USA spadła po raz pierwszy od siedmiu tygodni, wśró d obaw o niski poziom zapasów. Wzrost cen ropy jest już poważnym problemem dla administracji Bidena, która przez ostatnie kilka miesięcy próbowała odwrócić uwagę od własnej winy w przyczynianiu się do wzrostu cen paliw poprzez swoją zieloną agendę i odmowę inwestowania w nowe moce łupkowe, a także anulowanie rurociągu Keystone. Zrzucenie winy na czynniki zewnętrzne jest dobrym posunięciem politycznym, ale problem polega na tym, że amerykańska opinia publiczna tego nie kupuje. Gdyby prezydent Biden naprawdę chciał pomóc w utrzymaniu cen na niskim poziomie, mógłby po prostu usankcjonować uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej.

Patrząc na dzisiejsze otwarcie sesji w Europie, wygląda na to, że wczorajszy mocny finisz w USA przełoży się na równie pozytywny początek na Starym Kontynencie. Na froncie danych mamy najnowsze raporty dotyczące zaufania amerykańskich konsumentów za październik. W sierpniu posłużyły one jako wczesny wskaźnik ostrzegawczy przed pogorszeniem się nastrojów, a także gwałtownym spowolnieniem sprzedaży detalicznej w USA, która spadła z lipcowych szczytów. We wrześniu odczyty osiągnęły najniższy poziom od lutego, choć sprzedaż detaliczna w tym miesiącu wzrosła. Wydaje się, że spowalniający rynek pracy, jak również wygaśnięcie pozostałych rządowych środków stymulacyjnych na początku września sprawiły, że amerykańscy konsumenci stali się znacznie bardziej ostrożni, a tendencja ta ma się utrzymać w przypadku dzisiejszych październikowych danych, gdzie oczekuje się dalszego spadku do 108,5.

Funt rozpoczął solidnie tydzień przed jutrzejszym budżetem kanclerza skarbu, Rishiego Sunaka, choć wydaje się, że wiele z tych środków zostało już wcześniej w dużej mierze przedstawionych, w tym podwyżki płac w sektorze publicznym, ogromny zastrzyk gotówki dla NHS, inwestycje w transport regionalny, umiejętności, budownictwo mieszkaniowe i edukację. Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Późnym rankiem oczekujemy na dane CBI dotyczące sprzedaży detalicznej za październik, które powinny wykazać niewielki wzrost w stosunku do września.

EURUSD – kurs spadł poniżej 1,1610 w dniu wczorajszym. Otwiera to drogę na 1,1560. Konieczne jest wybicie powyżej 1,1680, by obrać cel na 1,1760. Poniżej 1,1520 kurs może się kierować na 1,1450.

GBPUSD – para utrzymała się powyżej 1,3720 po wczorajszym niepowodzeniu przy 200-dniowej MA i poziomie 1,3840. Spadek poniżej 1,3720 może skierować kurs na 1,3670. Tendencja ruchu utrzymuje się w kierunku 1,3900 po przełamaniu 1,3850.

EURGBP – zeszłotygodniowe odbicie wytraciło impet przy 0,8470, spadając w kierunku wsparcia w okolicy 0,8420. MUsimy wybić powyżej 0,8470, by obrać za cel 0,8520. Przełamanie poniżej 0,8400 może skierować kurs na 0,8280.

USDJPY – zeszłotygodniowe niepowodzenie w próbie przełamania szczytów z 2017 roku, przy 114,75 niesie ze sobą perspektywę odwrotu, ze wsparciem przy 113,20 oraz 112,40.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 10 punktów, przy 7,233

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 53 punkty, przy 15,652

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 10 punktów, przy 6,723



