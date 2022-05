Wymiana handlowa Chin spowolniła w kwietniu, Europa jest gotowa na otwarcie niżej

R ynki amerykańskie notowały kolejny rozczarowujący tydzień i zamknęły się niżej piąty tydzień z rzędu, chociaż do środy sytuacja wyglądała znacznie bardziej obiecująco po decyzji Fed o podniesieniu stóp o 50 pb, czyli największej jednomiesięcznej podwyżce stóp od maja 2000 r.

W niecałe 24 godziny pozytywna atmosfera wywołana komunikatem Fed i konferencją prasową Jaya Powella wyparowała, po tym, jak gubernator Banku Anglii, Andrew Bailey, przedstawił swoje własne, znacznie mniej optymistyczne spojrzenie na otoczenie gospodarcze, obniżając prognozy wzrostu dla Wielkiej Brytanii do -0,25% w 2023 r. Inwestorzy zaczęli kwestionować prawidłowość założeń Rezerwy Federalnej i szukać skąd się biorą problemy. Wojna Rosji z Ukrainą jest w zasięgu wzroku, dodatkowo spowolnienie w chińskiej gospodarce już było widoczne od dłuższego czasu. Ponieważ Chiny nadal realizują swoją politykę „zero Covid”, ograniczenia w Szanghaju znacznie zmniejszyły aktywność w wielu sektorach. Kontenerowce nadal stoją u wybrzeży Chin i czekają na rozładowanie, a jakakolwiek perspektywa złagodzenia łańcucha dostaw wydaje się jeszcze bardziej odległa niż kilka miesięcy temu. Dzisiejsze poranne dane o handlu w Chinach pokazały dalsze osłabienie, import spadł o 0,1%, a eksport również był rozczarowujący, osiągając 3,9%, drastycznie spadając z 14,7% w marcu.

Jak na razie wydaje się, że gospodarka USA trzyma się dość dobrze, jednak zagrożenie płynie z rynku mieszkaniowego, gdzie rosnące oprocentowanie kredytów hipotecznych już ogranicza sprzedaż domów. Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych rośnie. W piątek 10-letnie i 30-letnie rentowności w USA osiągnęły najwyższy poziom od końca 2018 r., tj. 3,125% i 3,22%. Na koniec ubiegłego roku wynosiły odpowiednio 1,51% i 1,9%. Rynek pracy nie wypadł najgorzej. Według piątkowego raportu, stopa bezrobocia zgodnie z założeniami pozostała na niezmiennym poziomie 3,6%, ale przy ponad 11 milionach wakatów i trudnościach z obsadzeniem wielu stanowisk, możemy zobaczyć dalszą presję na wzrost płac. W kwietniu dodano 428 tys. nowych miejsc pracy, podczas gdy dane z marca zostały zrewidowane w dół do 428 tys. Średnie wynagrodzenie godzinowe utrzymywało się na poziomie 5,5%. Sugeruje to, że pracodawcy w USA niechętnie podnoszą stawki, kiedy wszystkie inne koszty rosną.

To był podobnie rozczarowujący tydzień dla rynków europejskich, gdzie DAX zamknął się niżej piąty tydzień z rzędu, a FTSE100 zamknął się na najniższym poziomie od siedmiu tygodni.

Dzisiejsze otwarcie w Europie również zapowiada się negatywnie, po tym, jak rynki azjatyckie się cofnęły. W tym tygodniu skupimy się głównie na tym, czy inflacja w USA wykazuje oznaki stabilizacji w związku z publikacją CPI i PPI w USA za kwiecień w środę i czwartek. Nie widać końca konfliktu w Rosji i na Ukrainie i niewiele wskazuje na jego złagodzenie, globalna gospodarka wydaje się być w podobnej sytuacji co dwa lata temu. Dziś jest 9 maja, czyli dzień, na który zaplanowano rosyjska paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa, upamiętniająca klęskę nazistowskich Niemiec z Armią Czerwoną. Zdecydowanie nie będą mogli świętować zwycięstwa w Ukrainie, ponieważ wojna na jej terenie nie przebiega zgodnie z planami rosyjskiego prezydenta, co może doprowadzić do dalszej eskalacji.

EURUSD – wsparcie na 1,0470 jeszcze trzyma, jego wybicie otworzy drogę do minimów z 2017 r. na 1,0340, a wyjście powyżej 1,0650 będzie sugerować załamanie trendu spadkowego i ruch w stronę 1,0820.

GBPUSD – wygląda dość słabo, zejście poniżej 1,2250 może wskazywać na test poziomu 1,2000, wzrost powyżej 1,2470 może spowodować kontynuację ruchu do okolic 1,2600.

EURGBP – na razie utrzymuje się poniżej 0,8600 i grudniowych maksimów. Wsparcie leży przy 0,8470/80.

USDJPY – wygląda na gotowy do ponownego testu szczytu na 131,25, jego wybicie pozwoli na ruch w stronę 135,00 i maksimów z 2002 roku. Wsparcie jest na minimach z zeszłego tygodnia w okolicach 128,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 30 punktów niżej, na poziomie 7358.

DAX – oczekuje się otwarcia 143 punkty niżej, na poziomie 13531.

CAC40 – możliwe otwarcie 56 punktów niżej, na poziomie 6202.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.