Wygrani i poturbowani pierwszego kwartału 2023 r

Na rynkach finansowych dobiega końca pierwszy kwartał 2023 r. Jakże ciekawy i emocjonujący ze względu na niepewność co do dalszego kierunku inflacji, w szczególności bazowej, stóp procentowych oraz kryzysu bankowego i jego wpływu na gospodarkę.

Przyszły kwartał to prawdopodobnie zwrócenie dużej uwagi na to, jak kryzys bankowy wpłynie na akcję kredytową oraz wsłuchiwanie się w kolejne wypowiedzi bankierów centralnych. Do tego będą dochodzić dane makro, które mogą potwierdzać, że najgorsze w gospodarce jest jeszcze przed nami, co pokazać mogą wskaźniki wyprzedzające LEI. Nie bez znaczenia będą odczyty PMI oraz te dotyczące rynku pracy.