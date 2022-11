Wydarzenie zapowiadające zmianę trendu na rynku kryptowalut

Jedno spójne wydarzenie, które zapowiada przejście z rynku niedźwiedzia do hossy, to dramatyczna realizacja strat, gdy inwestorzy poddają się i kapitulują na dużą skalę. W listopadzie odnotowano czwartą co do wielkości realizację strat na Bitcoinie, gdzie 7-dniowa zrealizowana strata osiągnęła wartość 10,16 mld USD. To 4 razy więcej niż szczyt z grudnia 2018 r. i ponad 2 razy więcej niż w marcu 2020 r. Czy ten wynik zostanie pobity w następnych miesiącach, a może już zaczyna się tworzyć dno na rynku krypto?

Bitcoinowi milionerzy stają się powoli wymarłym gatunkiem, ponieważ portfele większości z nich spadły już o 80% w ciągu roku. Według najnowszych danych podanych przez firmę analityczną Glassnode, obecnie istnieje tylko 23 tys. portfeli z saldem BTC wartym milion dolarów lub więcej. Jest to stosunkowo słaby wynik, zwłaszcza w porównaniu do 8 listopada 2021 roku, kiedy liczba ta osiągnęła swój szczyt (przed osiągnięciem historycznego maksimum ceny BTC). Wówczas liczba milionowych portfeli wynosiła aż 112,9 tys, czyli prawie 5 razy więcej niż obecnie.

Fundamenty pożyczkodawcy z rynku kryptowalut – BlockFi pozostawały mocno nadszarpnięte już od wiosny tego roku. Było to spowodowane przez załamanie się ekosystemu Terra, w wyniku której cały rynek kryptowalut został mocno osłabiony. Wtedy to właśnie giełda kryptowalut FTX nawiązała z BlockFi porozumienie, na podstawie którego zaproponowała dotkniętej kryzysem firmie linię kredytową w wysokości 400 milionów dolarów. Umowa gwarantowała również giełdzie FTX możliwość zakupu firmy BlockFi. Ta umowa również mocno związała BlockFi finansowo z FTX, co za tym idzie, stabilność firmy została w listopadzie wystawiona na ogromną próbę, po pojawieniu się serii doniesień na temat błędów korporacyjnych oraz podejrzanego zarządzania firmy przez ówczesnego dyrektora generalnego giełdy, Sama Bankmana-Frieda. Kilka dni po tym, jak 11 listopada FTX ogłosiło swoją upadłość, BlockFi zawiesiło wypłaty środków swoich klientów, powołując się na znaczną ekspozycję na FTX, w tym niewykorzystane kwoty pochodzące właśnie z linii kredytowej oraz sporą ilość środków przechowywanych na platformie do obrotu kryptowalutami. W dniu 28 listopada BlockFi przekazało, że złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości. Zgłoszenie, które wpłynęło do Sądu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych, dotyczy głównego oddziału firmy oraz jej ośmiu spółek zależnych.

Bitcoin utrzymuje się w konsolidacji, której ograniczeniami są wsparcie na 15,5 tys. USD oraz oporowe 18 tys. USD. Wybicie jednej z tych wartości prawdopodobnie podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny tego aktywa.

Ethereum w ostatnim tygodniu wzrosło o ponad 11% swojej wartości i aktualnie znajduje się poniżej oporu na 1290 USD. Jego rozbicie pozwoli odrobić część wcześniejszych strat i powrócić do okolic 1350 USD. Najbliższe wsparcie jest na 1150 USD.

Bitcoin Cash rozbił, a następnie sprawdził z drugiej strony bardzo ważny opór stawiany przez okolice 106 USD. Utrzymanie powyżej niego może być zapowiedzią dalszych wzrostów w stronę 120, a nawet 125 USD.

Ripple po załamaniu swojego trendu wzrostowego nie pogłębiło spadków, ale przeszło w spokojny trend boczny, co jest dobrą informacją dla kupujących. Najbliższe znaczące poziomy to 0,41 oraz 0,372 USD

Litecoin kontynuuje ruch w ramach trendu wzrostowego, co pozwoliło na dotarcie do okolic oporu stawianego przez 84 USD. Tutaj należy zachować szczególną ostrożność, gdyż po dynamicznych wzrostach z ostatnich tygodni może wystąpić równie dynamiczny spadek związany z realizacją zysków. Wsparcie jest na równym poziomie 70 USD.

Dash w trakcie ostatniego tygodnia wzrósł o 16,6% swojej wartości i aktualnie zbliża się do strefy oporowej znajdującej się między 46 a 47,3 USD. Jej rozbicie będzie sugerowało dalsze wzrosty do 50 USD. Celem dla sprzedających mogą być okolice dołka przy 38,7 USD.



