Wydarzenie lata

P oprzedni tydzień na światowych rynkach był bardzo emocjonujący, kiedy po komentarzach wysokich rangą urzędników z Fed, którzy przemawiali za utrzymaniem wysokiego tempa podwyżek stóp procentowych, otrzymaliśmy dane na temat cen producenckich z Niemiec, które osiągnęły najwyższy poziom od 1949 r., wynoszący aż 37,2% r/r. Te negatywne dane, wraz ze zbliżającym się najważniejszym wydarzeniem lata, czyli rozpoczynającym się w czwartek sympozjum w Jackson Hole, spowodowały ucieczkę od ryzykownych aktywów jakimi są akcje i spadki na indeksach.

Obawy co do dalszych trendów w europejskich gospodarkach mogą zostać wzmocnione pod koniec miesiąca, kiedy na trzy dni zostanie zamknięty Nord Stream One, transportujący rosyjski gaz prosto do niemieckiego Greifswaldu. Podobnie jak w przypadku jego konserwacji, nie ma pewności, czy zostanie ponownie uruchomiony.

Aktualnie warto również zwrócić uwagę na Chiny, gdzie bank centralny obniżył docelową stopę pięcioletniego kredytu, aby wesprzeć słabą sprzedaż mieszkań. Chociaż posunięcie może mieć chwilowy, pozytywny wpływ na krajową gospodarkę, należy pamiętać, że mieszkańcy tego kraju nie garną się do spłaty kredytów hipotecznych, co może doprowadzić do upadku schematu Ponziego utworzonego w sektorze budowlanym.

Dzisiejsza sesja na głównych parkietach Starego Kontynentu rozpoczyna się w negatywnych nastrojach, gdzie Dax już notuje (-1,14%), zmiana na FTSE MIB wynosi (-1,37%), IBEX (-1,05%), a Londyn (-0,4%).

Kontrakty futures na Dow Jones są 0,68% niżej, a zmiana na S&P500 wynosi -0,76%. Ponownie największa zmienność utrzymuje się na spółkach technologicznych, gdzie kontrakty na Nasdaq100 tracą 0,80%, co zbliża nas do wsparcia stawianego przez dołek z 9 sierpnia przy 12940 pkt. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,26%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,84%, a Hong Kong, po wyżej opisanej decyzji banku, zyskuje 0,61%.

Po pierwszej godzinie handlu na GPW spada ponad 51% walorów, z których najgorzej wypadają Ryvu (-6,58%), Cognor (-4,85%) i 11Bit (-4,11%), podczas gdy zyskom przewodzą Gobarto (+9,7%), HM Inwest (+6,87%) oraz Sunex (+5,01%). Aktualnie Wig20 notuje spadek o 1,29%.

Ciągle obserwujemy osłabienie naszej waluty, gdzie przykładowo w stosunku do amerykańskiego dolara, złotówka straciła ponad 4,4% w ciągu ostatniego tygodnia. Powinno to działać na korzyść spółek, które prowadzą działalność również poza granicami naszego krajui mimo niższych obrotów mogą generować porównywalne lub nieco wyższe zyski niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

GBPPLN – funt aktualnie handlowany jest po 5,60.

EURPLN – euro dziś wycenione jest na 4,75.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,74.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,94.

PLNJPY – kurs jego wymiany jest na poziomie 28,8.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.