Wszystkie oczy na Fed, stopy mają wzrosnąć o kolejne 75 pb.

Podczas gdy rynki europejskie rozpoczęły miesiąc na plusie i wygląda na to, że dziś rano będą kontynuować wzrosty, rynki amerykańskie straciły swój wczesny impet, kończąc sesję niżej

Ostatnie dane dotyczące liczby nowych miejsc pracy oraz raport ISM o produkcji pokazały, że gospodarka amerykańska pozostaje w przyzwoitej kondycji, pomimo obaw o spowolnienie gospodarcze. W dniu dzisiejszym raport ADP ma pokazać 178 tys. nowych miejsc pracy, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z wrześniowymi 208 tys. Przedtem jednak poznamy najnowsze aktualizacje wskaźników PMI z Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii, które zgodnie z oczekiwaniami powinny ponownie znaleźć się poniżej progu 50 pkt., z odczytami wynoszącymi odpowiednio 45,7, 47,4, 46,9 i 47,6.

Fed nie powinien zaskoczyć, kiedy oczekuje się, że podniesie stopę Fed Funds o kolejne 75 punktów bazowych do 4%, po trzech podobnych ruchach w czerwcu, lipcu i wrześniu. W ostatnich dniach główna uwaga przesunęła się w kierunku tego, co może nastąpić w grudniu, ponieważ rynki coraz częściej wyceniają perspektywę zmiany polityki, gdy zbliżamy się do końca roku. Biorąc pod uwagę wybory parlamentarne, które odbędą się już za kilka dni, trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób Powell będzie w stanie wyznaczyć granicę pomiędzy dzisiejszą konferencją prasową a grudniowym posiedzeniem, gdyż do jego czasu pojawią się dwa raporty o CPI oraz dwa raporty o zatrudnieniu. Jeśli Fed mówi, że kieruje się danymi, to będzie musiał utrzymać perspektywę podwyżki o 75 punktów bazowych. Jego nacisk na to, że nie ma bezbolesnego sposobu na obniżenie inflacji, jest równie ważny teraz, jak i kilka miesięcy temu, chociaż widzieliśmy, że niektóre banki centralne, takie jak RBA i Bank Kanady, zwolniły tempo swoich cykli zacieśniania, co wynika głównie z obaw o ich rynki mieszkaniowe. To prawda, że amerykański rynek mieszkaniowy boryka się z wieloma problemami, ale czy na tyle, by uzasadnić złagodzenie tonu? Fed we wrześniu obniżył swój roczny cel PKB do 0,2% w 2022 r., a Powell przyznał, że recesja jest możliwa. Przewiduje się, że inflacja bazowa spadnie do 4,5% w tym roku, a następnie spadnie do 2,1% do 2025 roku. Fed mówił o perspektywach jeszcze bardziej agresywnego zacieśnienia, z perspektywą, że możemy zobaczyć kolejne 150 pb do końca roku, co sprawiłoby, że stopa Fed Funds ukształtowałaby się na poziomie 4,75%. W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiły się głosy, że niektórzy urzędnicy Fed stają się zaniepokojeni tempem obecnego cyklu podwyżek. Wydawałoby się to bardzo rozsądne, gdyby nie fakt, że poza wiceprzewodniczącą Fed Lael Brainard i przewodniczącą Fed z San Francisco Mary Daly, w ostatnich publicznych wystąpieniach, urzędnicy Fed nie mówili zbyt wiele na ten temat. Jest to szczególnie godne uwagi, gdy mamy osoby takie jak Neel Kashkari z Minneapolis Fed, który tradycyjnie był jednym z bardziej gołębich członków FOMC, przemawiające za potrzebą utrzymania aktualnego tempa podwyżek. Może to sugerować, że przy całym rynkowym optymizmie, Fed raczej nie będzie rozważał spowolnienia tempa podwyżek stóp, szczególnie jeśli inflacja bazowa nadal będzie rosła. Niemniej jednak pierwsze dowody na to, że wewnątrz Fed ponownie dochodzi do podziału, mogą być interesujące w kontekście tego, kiedy możemy zacząć widzieć początki dyskusji o potrzebie zmniejszenia tempa podwyżek stóp. To wciąż dość odległe perspektywy, biorąc pod uwagę, że do grudniowego spotkania pozostały 2 odczyty CPI. Konferencja prasowa Powella będzie prawdopodobnie tak samo ważna w kontekście tego, czy będzie on postrzegany jako jastrzębi, jak to miało miejsce we wrześniu.

EURUSD – kontynuuje spadki z perspektywą dotarcia do okolic 0,9750 i wsparcia w postaci linii trendu poprowadzonej od ostatnich dołków. Utrzymanie powyżej tej linii nadal może pozwolić na test parytetu wymiany 1:1. Opór znajduje się obecnie w rejonie 0,9970.

GBPUSD – dalej spada w stronę 1,1370 i 50-dniowej SMA po niepowodzeniu na wysokości linii trendu rozciągniętej od tegorocznych maksimów. Zejście poniżej 1,1360 otworzy drogę do 1,1100.

EURGBP – ponownie kieruje się do obszaru 0,8650, ale musi się przebić powyżej niego, aby ponownie mieć szansę na dotarcie do 50-dniowej SMA. Zejście poniżej 0,8570 mogłoby spowodować dalsze osłabienie w kierunku 200-dniowej SMA i 0,8500.

USDJPY – nadal wygląda na dobrze wspierane po zeszłotygodniowym spadku do 145,10. Ruch przez obszar 149,20 pozwoli wyznaczyć 150,00 na kolejny cel.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 15 punktów wyżej, na poziomie 7201.

DAX – oczekuje się otwarcia 73 punkty wyżej, na poziomie 13411.

CAC40 – możliwe otwarcie 32 punkty wyżej, na poziomie 6360.



