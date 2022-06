Wstępne odczyty PMI wskażą na dalsze osłabienie gospodarcze

W tym tygodniu nastroje nadal słabną z powodu obaw o recesję. Tłem dla tej sytuacji są banki centralne, które wydają się być zdeterminowane, aby zatrzymać wzrost inflacji.

Rynki europejskie oddały zyski z początku tygodnia, podczas gdy giełdy w USA po niższym otwarciu zdołały wyjść na plus, ostatecznie jednak zamknęły się nieznacznie niżej. Godnymi uwagi były wczorajsze gwałtowne spadki rentowności 10-letnich obligacji oraz cen ropy naftowej i metali nieszlachetnych, co świadczy o ogólnym zaniepokojeniu globalnym popytem, nawet w kontekście mniejszej podaży spowodowanej wojną Rosji z Ukrainą. Ceny ropy brent osiągnęły najniższy od miesiąca poziom nieco powyżej 107 USD za baryłkę, po czym powróciły powyżej poziomu 110 USD, ale nadal pozostają pod presją.

Podczas dzisiejszej sesji uwaga skupi się na najnowszych wstępnych odczytach PMI za czerwiec z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA, przy czym oczekuje się dalszej słabości w obliczu wyższych cen i niższego popytu. Zobaczymy również najnowsze dane dotyczące pożyczek sektora publicznego w Wielkiej Brytanii za maj, które mają wykazać znaczną poprawę w stosunku do kwietniowej liczby ze względu na wyższe przychody z podatków, a także brak konieczności wydawania ogromnych kwot pieniędzy na opiekę zdrowotną. Oczekuje się, że zadłużenie spadnie z 18,6 miliarda funtów w kwietniu do 12 miliardów, ponieważ wyższe stawki podatku VAT i podatku od działalności gospodarczej zaczną napływać do budżetu. Oczekuje się również, że sprzedaż detaliczna CBI w czerwcu pozostanie słaba i spadnie z -1 w maju do -3, chociaż możemy zobaczyć niewielkie ożywienie ze względu na jubileuszowy weekend, który mógł się przełożyć na wzrost wydatków na początku miesiąca.

W ciągu ostatnich kilku tygodni obserwowaliśmy wzrost liczby bezrobotnych w USA, a ilość nowych napływających wniosków o zasiłek dla bezrobotnych osiągnęła najwyższy poziom od 3 miesięcy. Wzbudziło to obawy, że rynek pracy w USA może zwalniać. Dziś oczekuje się, że tygodniowe roszczenia nieznacznie spadną z 229 tys. do 226 tys.

Prezes Fed, Jay Powell, ma ponownie przemawiać przed kongresem, jednak nie jest zbyt prawdopodobne, że po wczorajszym dniu dowiemy się czegoś nowego.

Jednym z kluczowych wniosków płynących z wczorajszych komentarzy było to, że Powell pozostał dość optymistyczny jeśli chodzi o amerykańską gospodarkę i że wszelkie ruchy będą zależeć od danych, a jednocześnie wydawał się być o wiele mniej jastrzębi niż w zeszłym tygodniu, ponieważ brał pod uwagę możliwy wpływ stóp na krajowe zatrudnienie. Prawdopodobnie powodem tego była jego publiczność, gdyż politycy są znacznie bardziej wyczuleni na wzrost bezrobocia.

EURUSD – cofnął się od oporu na 1,0600, jego pokonanie otworzy drogę do 1,0800. Zejście poniżej 1,0330 będzie przemawiać za ruchem w stronę parytetu 1:1.

GBPUSD – po nieudanej próbie zepchnięcia kursu poniżej 1,1950 nastawienie pozostaje do ruchu w górę. Potwierdzeniem wzrostów będzie wyjście powyżej obszaru 1.2450, a rozbicie 1,1950 pozwoli na dalsze spadki do 1,1500.

EURGBP – obecnie utrzymuje się powyżej wsparcia z linii trendu rozciągniętej od minimów z kwietnia. Musimy przebić się przez obszar 0,8630, aby otworzyć 0,8700, spadek poniżej 0,8500 pozwoli obrać 0,8420 i 200-dniowy MA za nowy cel.

USDJPY – przebił poprzednie szczyty na poziomie 135,60, co sugeruje kontynuację ruchu w stronę 137,00 i 140,00. Wsparcie jest w okolicach 135,40

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 17 punktów niżej, na poziomie 7072.

DAX – oczekuje się otwarcia 14 punktów niżej, na poziomie 13130.

CAC40 – możliwe otwarcie 10 punktów niżej, na poziomie 5906.



