Wstępne odczyty PMI pokażą spowolnienie

P o odnotowaniu przyzwoitych wzrostów w ciągu ostatnich kilku dni, europejskie rynki spadły, oddalając się od najwyższych poziomów z tego miesiąca.

Cena ropy Brent powróciła powyżej 120 USD za baryłkę. Rynki amerykańskie poszły w ich ślady, wycofując się z jednomiesięcznych maksimów, ponieważ obawy związane z rosnącymi cenami prawdopodobnie wpłyną na siłę nabywczą firm i konsumentów.

Podczas dzisiejszego otwarcia Europy, spodziewamy się skromnego odbicia z powodu dość spokojnej sesji azjatyckiej i nadchodzących danych na temat aktywności gospodarczej w marcu. Po słabym zakończeniu 2021 r., aktywność gospodarcza w Niemczech wzrosła w pierwszych dwóch miesiącach tego roku. Zarówno działalność produkcyjna, jak i usługowa radziły sobie dobrze. Można zakwestionować, jak wiarygodne były niektóre z danych PMI, gdyż w styczniu odnotowano wzrost kosztów produkcji fabrycznej Niemczech o 25% r/r i 41% we Włoszech podczas publikacji z lutego. Prawdopodobnie zobaczymy spowolnienie w branżach, w których kluczowe rynki zbytu to Chiny, czy Rosja. Wydaje się, że chiński import wykazuje oznaki spowolnienia, podczas gdy eksport do Rosji został zablokowany przez sankcje.

Wczoraj byliśmy świadkami spadku zaufania konsumentów w UE w marcu z -8,8 do -18,7 i najniższego poziomu od maja 2020 r.

Biorąc pod uwagę skalę tego spadku, należy się zastanowić, czy oczekiwania dotyczące wstępnych wskaźników PMI dla usług nie są zbyt optymistyczne. Oczekuje się, że we Francji PMI dla usług spadnie z 55,5 do 55, podczas gdy w Niemczech prognozuje się spadek do 53,7 z 55,8. W przypadku przemysłu możemy spodziewać się spadku do 55,1 we Francji i 56 w Niemczech. Wielka Brytania prawdopodobnie również odnotuje spowolnienie w marcu, przy czym produkcja ma spaść do 57 z 58, a usługi z 60,5 do 58, co oznacza przyzwoity I kwartał, ale musimy pamiętać, że znacznie trudniejsze tygodnie są ciągle przed nami. Możemy się spodziewać podobnego umiarkowanego spowolnienia również we wstępnych danych PMI dla USA, podczas gdy tygodniowe liczby bezrobotnych pozostaną na stabilnym poziomie 210 tys., a ogólna liczba wniosków spadnie do 1,4 mln.

EURUSD – nadal znajduje wsparcie w okolicach 1,0960, zejście poniżej 1,0950 zasygnalizuje ruch w kierunku 1,0900. Przebicie przez 1,1120 otworzy drogę do 1,1250. Kluczowe wsparcie pozostaje na linii trendu rozciągniętej od minimów z 2017 r., na poziomie 1,0810.

GBPUSD – wczoraj spadł poniżej 1,3200, ale utrzymanie powyżej 1,3160 ciągle przemawia za kontynuacją wzrostów w stronę 1,3420. Kolejne wsparcia znajdują się na 1,3000 i 1,2980, dopiero ich rozbicie będzie zapowiadać zejście do 1,2800.

EURGBP – nadal znajduje wsparcie w okolicach 0,8280. Spadek poniżej tego poziomu będzie sugerować ponowny testu dołków na 0,8200. Opór jest na wysokości 0,8420.

USDJPY – zbliżyło się do 121,70, czyli szczytów z 2016 roku. Przejście przez 121,80 pozwoli wyznaczyć 123,80 na kolejny cel. Wsparcie jest na 118,70.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 11 punktów wyżej, na poziomie 7471.

DAX – oczekuje się otwarcia 27 punktów wyżej, na poziomie 14310.

CAC40 – możliwe otwarcie 19 punktów wyżej, na poziomie 6600.



