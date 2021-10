Wsparcie adopcji BTC

E lon Musk doprowadził do pięciokrotnego wzrostu ceny kolejnego altcoina, tym razem tokenu RABBIT. Przedsiębiorca, 18 października tuż po północy, opublikował grafikę przedstawiającą królika trzymającego w ręce rakietę. Dane Google Trends pokazują, że po jego tweecie, ilość osób szukających monet związanych z królikami gwałtownie wzrosła. Największą zmianę odnotowała częstotliwość wyszukiwania „bunny crypto” - 1550% i „rocket bunny” - 1500%.

Badanie Findera wykazało, że Australia ma trzeci najwyższy wskaźnik dot. posiadania kryptowalut wynoszący 17,8%. Bankowość w Australii jest bardzo płynna, co przekłada się na łatwe wypłaty i wpłaty kryptowalut. Inne kraje mają o wiele więcej przepisów i wyzwań związanych z pozyskiwaniem i wyprowadzaniem pieniędzy z rynku kryptowalut. Już 1 na 5 dorosłych obywateli w Australii posiada jakąś formę cyfrowego aktywa, aktualnie najpopularniejszy jest Bitcoin, którego posiada 65,2% Australijczyków z tej grupy.

Grupa G7, w której skład wchodzi Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielką Brytanię i USA, nakazała by wszystkie nowo wprowadzane na rynek CBDC nie szkodziły bankom centralnym, których zadaniem jest utrzymanie stabilności finansowej. Dodano, że CBDC docelowo powinny uzupełniać gotówkę na rynku i mają działać jak płynne, bezpieczne aktywa rozliczeniowe. W efekcie zatwierdzono 13 zasad polityki publicznej dotyczących ich wdrażania. Warto dodać, że żadne z państw G7 nie wydało jeszcze CBDC, ale najbliżej była Wielka Brytania, która aktywnie bada technologię blockchain i potencjalne skutki emisji CBDC.

Miesiąc po wejściu w życie ustawy o Bitcoinie, która uznała kryptowalutę za w pełni legalny środek płatniczy w Salwadorze, zainteresowanie kryptowalutą stale rośnie. W tweecie napisanym przez prezydenta kraju, Nayiba Bukele, podano, że przez portfel Chivo w ciągu jednego dnia przeszło ponad 24 tys. transakcji, co łącznie daje ponad 3 mln USD przelanych środków. Tempo, w jakim Salwadorczycy zamieniają dolary amerykańskie na Bitcoiny, jest znacznie wyższe niż tempo, w jakim sprzedają swoje kryptowaluty, gdyż politycy ciągle wspierają adopcję BTC, wprowadzając np. zniżki na paliwo dla osób, które korzystają z bitcoinów.

Bitcoin atakuje ATH, po jego osiągnięciu może wystąpić spadek do okolic 58 tys. USD, gdzie aktualnie znajduje się ostatni dołek. Kolejnym celem dla tej kryptowaluty prawdopodobnie będzie równy poziom 70 tys. USD.

Ethereum powróciło powyżej 3600 USD, co jest zapowiedzią ruchu do oporu na wysokości 4000 USD. Jego rozbicie otworzy drogę do historycznych szczytów na 4380 USD.

Bitcoin Cash konsoliduje w okolicach 600 USD, najbliższe znaczące poziomy to wsparcie z 570 USD i oporowe 650 USD, które w niedzielę powstrzymało wzrosty tej kryptowaluty.

Ripple w trakcie ostatniego tygodnia stracił prawie 2,5% swojej wartości. Wsparcie znajduje się na 1,05 USD, jego pokonanie otworzy drogę do równego poziomu 1 USD, a następnie 0,95 USD. Najbliższy opór znajduje się w okolicach 1,2 USD.

Litecoin ciągle tworzy wyższe szczyty i dołki zblizając się do 195 USD. Reakcja na tę cenę może się zakończyć przy 175 USD.

Dash utrzymuje się pomiędzy oporem na 200 USD a wsparciem z 180 USD. Wybicie jednego z nich podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny tego aktywa.



