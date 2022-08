Wskaźniki PMI dla usług mają pokazać dalsze osłabienie gospodarcze

R ynki akcji spędziły większość wczorajszego dnia cofając się w związku z podróżą przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi do Tajwanu, która wywołała reakcję Chin, w postaci ogłoszenia ćwiczeń bojowych w Cieśninie Tajwańskiej w ciągu najbliższych dwóch dni.

Dodatkowo giełdy amerykańskie znalazły się pod presją, ponieważ rentowności obligacji skarbowych mocno odbiły po tym, jak kolejni prezesi z Fed odparli pomysł, że możemy zobaczyć zmniejszenie tempa podwyżek stóp procentowych.

Gorsze zakończenie sesji w USA i ostrożna sesja w Azji przełożą się na nieco słabsze otwarcie w Europie.

Na początku tego tygodnia obserwowaliśmy, jak aktywność gospodarcza w sektorze wytwórczym wraca do spadków we wszystkich czterech największych gospodarkach Europy, ponieważ wyższe ceny energii i zakłócenia łańcucha dostaw wpłynęły na nastroje w całym regionie.

Oczekuje się, że trend ten zostanie powtórzony w dzisiejszych indeksach PMI dla usług, chociaż można przypuszczać, że aktywność usługowa w Hiszpanii i we Włoszech będzie nieco bardziej odporna, biorąc pod uwagę, jak dobrze przepływa sezon turystyczny, który pozwolił na wzrost PKB w II kwartale. Gospodarce francuskiej również pomogło ożywienie w turystyce, przy czym prognozuje się, że wszystkie trzy kraje utrzymają działalność usług na powyżej 50 punktów, gdzie Hiszpania może zwolnić do 52, Włochy do 50,1, a Francja 52,1.

Natomiast Niemcy odnotują najprawdopodobniej spadek PMI dla usług z 52 w czerwcu do 49,2 w lipcu.

Gospodarka Wielkiej Brytanii trzyma się dobrze pomimo rosnących cen, tutaj również możemy zobaczyć wynik PMI dla usług powyżej progu 50 pkt , gdzie oczekuje się niewielkiego spowolnienia z 54,3 miesiąc wcześniej do 53,3.

Stany Zjednoczone odnotowały gwałtowny spadek PMI do najniższego poziomu od 2 lat, według wstępnych danych wynoszącego 47.

To była naprawdę szokująca liczba i wzbudziła obawy, że gospodarka USA może silnie zwolnić, inwestorzy będą chcieli sprawdzić, czy raport ISM dla usług wykaże podobną słabość. Istnieje obawa, że odporność rynku pracy może maskować głębsze spowolnienie, a także ogólny brak zaufania konsumentów.

Pogorszenie danych gospodarczych, wraz z komentarzami Powella dotyczącymi stopy neutralnej z zeszłego tygodnia, spowodowały gwałtowny spadek rentowności w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ rynki zaczęły rozważać zmianę nastawienia Fed. Ta interpretacja spotkała się wczoraj z krytyką ze strony Mary Daly z Fed w San Francisco, Loretty Mester z Fed w Cleveland i Charlesa Evansa z Fed w Chicago. Wszyscy trzej trzymali się tej samej linii, że walka Fedu z inflacją jeszcze się nie skończyła i mówili, że chcą zobaczyć wyraźne dowody na spadek inflacji bazowej, jak i zasadniczej, zanim zmniejszą tempo, w jakim są podnoszone stopy procentowe. Doprowadziło to do odbicia rentowności obligacji i aktualnie stanowi problem dla dalszych wzrostów na rynkach akcji.

EURUSD – rynkowi nie udało się utrzymać powyżej 1,0275. Do czasu wyjścia powyżej 1,0350 nastawienie pozostaje spadkowe w stronę parytetu wymiany 1:1 oraz kolejnych wsparć na 0,9950 i 0,9660.

GBPUSD – cofnął się z 1,2300 do wsparcia z linii trendu rozciągniętej od ostatnich minimów, które aktualnie znajduje się na 1,2100. Do czasu jego wybicia trend wzrostowy pozostaje niezagrożony, zejście poniżej 1,2080 może sygnalizować powrót w okolice 1,1980.

EURGBP – pozostanie pod presją do czasu pokonania oporu stawianego przez 0,8420, którego rozbicie otworzyłoby drogę do 0,8480. Kwietniowe dołki na poziomie 0,8280 stanowią kluczowe wsparcie.

USDJPY – spadł do 130,40 przed silnym odbiciem, nastawienie pozostaje do dalszych spadków aż do czasu powrotu powyżej 50-dniowego SMA. Opór jest na poziomie 134,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów niżej, na poziomie 7399.

DAX – oczekuje się otwarcia 13 punktów niżej, na poziomie 13436.

CAC40 – możliwe otwarcie 18 punktów niżej, na poziomie 6391.



