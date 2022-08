Wskaźniki dla przemysłu będą kontynuować osłabienie

L ipiec był najlepszym miesiącem zarówno dla rynków europejskich, jak i amerykańskich, od listopada 2020 r.

Te wzrosty pojawiły się wbrew oczekiwaniom, że warunki gospodarcze prawdopodobnie nie ulegną poprawie, głównie z powodu obaw o wysokie ceny energii i spodziewany wpływ, jaki będą miały na aktywność gospodarczą w miesiącach zimowych.

W ubiegłym tygodniu gospodarka europejska otrzymała mile widzianą dawkę dobrych wiadomości ze względu na znacznie lepsze niż oczekiwano dane gospodarcze za drugi kwartał z Francji, Włoch i Hiszpanii, które odnotowały ogromną poprawę wyników we wszystkich dziedzinach. Gospodarka Francji wzrosła o 0,5%, Włoszech o 1%, a Hiszpanii o 1,1%.

To, że poprawa nastąpiła pomimo rekordowo wysokiej inflacji, zaskoczyła wiele osób, jednak gdy przyczyny poprawy stały się oczywiste, lepsze wyniki ponownie miały sens. Wydaje się, że letni sezon turystyczny pozytywnie wpłynął na kraje południowej Europy, gdy przezwyciężamy problemy związane z zakłóceniami w podróży. Oznacza to również, że jest mało prawdopodobne, aby jakikolwiek wzrost gospodarczy utrzymał się także w miesiącach jesiennych i zimowych.

W pewnym sensie trend gwałtownego spowolnienia światowej gospodarki działał na korzyść rynków, gdyż pozwolił na zmianę polityki banków centralnych i obniżenie szacunków dotyczących kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Trend ten został wzmocniony w zeszłym tygodniu przez prezesa Fed, Jaya Powella, który powiedział, że Rezerwa Federalna znalazła się w przedziale, który bank centralny uważa za stopę neutralną. Przy CPI na poziomie 9% wykazującym niewielkie oznaki spowolnienia, wydawało się to dość dziwne i wywołało wiele dyskusji w środowisku gospodarczym

Z drugiej strony wydaje się, że rynki obligacji wyciągnęły własne wnioski z gwałtownego spadku rentowności, ponieważ perspektywa wolniejszego tempa wzrostu stóp jest już w cenach.

Prezes Fed z Minneapolis Neel Kashkari powiedział w piątek, że Rezerwa Federalna jest daleko od wycofania się z walki z inflacją i że ma do zrobienia więcej pracy w tym zakresie. Powiedział również, że kolejna podwyżka stóp o 50 pb we wrześniu wydaje mu się rozsądna, ale jeśli ceny bazowe nadal będą rosły, ruch może być silniejszy.

W każdym razie nie na to reagują rynki. Istnieje szeroka akceptacja pomysłu, że nadchodzą kolejne podwyżki stóp, nie tylko w USA, ale na całym świecie, a RBA i Bank Anglii ponownie podniosą stopy w tym tygodniu. Zadawane teraz pytania dotyczą stopnia podwyżek stóp, a następnie tego, jak szybko stopy zaczynają ponownie spadać. Odpowiedź na to pytanie może potrwać jeszcze kilka miesięcy, ale już można się zastanawiać, czy bessa się skończyła?

W oparciu o obecną akcję cenową, niewiele kursów akcji wspiera ten scenariusz.

Na razie dane gospodarcze prawdopodobnie nadal będą się nadal pogarszać, a najnowsze dane PMI dla przemysłu Hiszpanii, Włoch, Francji i Niemiec prawdopodobnie będą poniżej progu 50 punktów.

Oczekuje się, że hiszpański indeks PMI dla przemysłu spadnie z 52,6 do 49,9, Włoch z 50,9 do 49,1, a Francji i Niemiec spadną odpowiednio do 49,6 i 49,2.

Prawdopodobnie sektory produkcyjne w Wielkiej Brytanii i USA będą bardziej odporne i utrzymają się na odpowiednio 52 2 i 52,3. Otrzymamy również najnowsze dane ISM dla przemysłu z USA, które mają dać szerszy obraz amerykańskiej gospodarki wraz z danymi o płacach i zatrudnieniu.

Dane o płacach będą szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę, że w ostatnich miesiącach wykazywały oznaki osłabienia. Szacuje się, że lipcowe liczby spadną do najniższych poziomów w tym roku.

EURUSD – musi pokonać obszar 1,0275, aby otworzyć drogę do 1,0350. Utrzymanie poniżej tego poziomu może oznaczać ruch w stronę parytetu wymiany 1:1 oraz kolejnych wsparć na 0,9950 i 0,9660.

GBPUSD – na chwilę wzrósł powyżej 1,2220 i 50-dniowego SMA, ponowne wyjście ponad 1,2230 będzie sugerować dalsze wzrosty. Wsparcia znajdują się w okolicach 1,1980 i 1,1870.

EURGBP – w zeszłym tygodniu osiągnął trzymiesięczne minimum na 0,8345, przed odbiciem. Przejście przez 0,8430 pozwoli obrać 0,8480 za cel, a pozostanie poniżej 0,8430, będzie przemawiać za ruchem w kierunku 0,8300.

USDJPY – silnie spada po przebiciu poniżej 50-dniowego SMA, kolejnym celem dla sprzedających jest poziom 131,20/50, opór jest na 134,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 20 punktów niżej, na poziomie 7403.

DAX – oczekuje się otwarcia 40 punktów niżej, na poziomie 13444.

CAC40 – możliwe otwarcie 23 punkty niżej, na poziomie 6425.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.